女子風格／日本人氣手工飾品 台灣限定販售開催

2018-02-23 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



有如是一個迷你的日本手作市集。原本正行色匆匆經過新光三越台北信義A11，眼角卻似乎被什麼吸引，不自主走向充滿特色設計的攤位。一問才知道原來是URBAN RESEARCH與來自日本的飾品團隊TOIRO HOUSE攜手合作，第三度在台推出的台灣限定分享會「日飾空間 NIPPON SPACE」，六位來自關西地區的日本設計師親臨現場，帶來充滿日式女子風格的美麗飾品，飾品配件幾乎是一千多元至二千多元台幣左右價位，卻各擁特色與高質感，不論設計與價位都相當具有吸引力！

「popy‧k」

擅長運用不同尺寸及顏色的拋光寶石、珍珠等素材交互搭配的「popy‧k」，以簡約的造型創作出充滿雅緻感的飾品，以圓形為主的耳環飾品在耳邊的閃耀晃動感相當有吸引力。

「Garden」

設計者以在花園裡玩耍、漫步的舒適感為發想，利用鮮花、薄紗、及其他國外進口的寶石，搭配出各式幾何線條，整體呈現優雅與個性並列的氣息。

「momonoki」

主要以花和樹脂等材料進行拼接，將每一項作品注入獨特的浪漫元素。

「nood」

運用樹脂、水晶、錫等素材結合花朵、葉子、玉石等加以點綴，塑造出擁有森林系透明感的獨特飾品。

「sAn」

以活潑的用色及設計聞名於日本關西地區的「sAn」，明星商品是使用壓克力材料製成的質感髮飾，日劇「校對女王」女主角石原聰美在劇中即頻繁使用「sAn」的髮飾帶動風潮。

「 Ajew 」

「 Ajew 」 是這次全新來台的品牌，來自日本京都的設計師AKO ARAI，設計商品以手機殼、包包配件為主，充滿機能性的皮革手機殼，賦予零錢包的設計，像是新木優子、ROLA、加藤MILIYA等許多日本名模都是愛用者。

●TOIRO HOUSE Ｘ URBAN RESEARCH「日飾空間 NIPPON SPACE」台灣限定分享會

時間：2/23(五)～2/28(三) （2/23～2/25設計師本人在場）