親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

張善政：花蓮震災捐款僅17億 遠低於台南40多億

他剖開6年存錢筒 數錢4小時金額高達27萬

女子風格／日本人氣手工飾品 台灣限定販售開催

2018-02-23 19:35聯合報 記者江佩君╱即時報導

有如是一個迷你的日本手作市集。原本正行色匆匆經過新光三越台北信義A11，眼角卻似乎被什麼吸引，不自主走向充滿特色設計的攤位。一問才知道原來是URBAN RESEARCH與來自日本的飾品團隊TOIRO HOUSE攜手合作，第三度在台推出的台灣限定分享會「日飾空間 NIPPON SPACE」，六位來自關西地區的日本設計師親臨現場，帶來充滿日式女子風格的美麗飾品，飾品配件幾乎是一千多元至二千多元台幣左右價位，卻各擁特色與高質感，不論設計與價位都相當具有吸引力！

「popy‧k」

擅長運用不同尺寸及顏色的拋光寶石、珍珠等素材交互搭配的「popy‧k」，以簡約的造型創作出充滿雅緻感的飾品，以圓形為主的耳環飾品在耳邊的閃耀晃動感相當有吸引力。

「Garden」

設計者以在花園裡玩耍、漫步的舒適感為發想，利用鮮花、薄紗、及其他國外進口的寶石，搭配出各式幾何線條，整體呈現優雅與個性並列的氣息。

「momonoki」

主要以花和樹脂等材料進行拼接，將每一項作品注入獨特的浪漫元素。

「nood」

運用樹脂、水晶、錫等素材結合花朵、葉子、玉石等加以點綴，塑造出擁有森林系透明感的獨特飾品。

「sAn」

以活潑的用色及設計聞名於日本關西地區的「sAn」，明星商品是使用壓克力材料製成的質感髮飾，日劇「校對女王」女主角石原聰美在劇中即頻繁使用「sAn」的髮飾帶動風潮。

「 Ajew 」

「 Ajew 」 是這次全新來台的品牌，來自日本京都的設計師AKO ARAI，設計商品以手機殼、包包配件為主，充滿機能性的皮革手機殼，賦予零錢包的設計，像是新木優子、ROLA、加藤MILIYA等許多日本名模都是愛用者。

●TOIRO HOUSE Ｘ URBAN RESEARCH「日飾空間 NIPPON SPACE」台灣限定分享會

時間：2/23(五)～2/28(三) （2/23～2/25設計師本人在場）

地點：新光三越信義新天地A11 1F

TOIRO HOUSE Ｘ URBAN RESEARCH「日飾空間 NIPPON...
TOIRO HOUSE Ｘ URBAN RESEARCH「日飾空間 NIPPON SPACE」台灣限定分享會，即日起在新光三越信義新天地A11 1F快閃推出。記者江佩君／攝影
分享
URBAN RESEARCH與來自日本的飾品團隊TOIRO HOUSE攜手合作，...
URBAN RESEARCH與來自日本的飾品團隊TOIRO HOUSE攜手合作，第三度在台推出台灣限定分享會「日飾空間 NIPPON SPACE」，各品牌設計師在台已擁有不少粉絲。記者江佩君／攝影
分享
「nood」設計飾品。圖／URBAN RESEARCH提供
「nood」設計飾品。圖／URBAN RESEARCH提供
分享
「 Ajew 」 皮革手機殼。記者江佩君／攝影
「 Ajew 」 皮革手機殼。記者江佩君／攝影
分享
「Garden」設計飾品。記者江佩君／攝影
「Garden」設計飾品。記者江佩君／攝影
分享
「popy‧k」設計飾品。記者江佩君／攝影
「popy‧k」設計飾品。記者江佩君／攝影
分享
「Garden」設計師與其作品。記者江佩君／攝影
「Garden」設計師與其作品。記者江佩君／攝影
分享
「Garden」設計飾品。記者江佩君／攝影
「Garden」設計飾品。記者江佩君／攝影
分享
「popy‧k」設計飾品。記者江佩君／攝影
「popy‧k」設計飾品。記者江佩君／攝影
分享
「Garden」設計飾品。圖／URBAN RESEARCH提供
「Garden」設計飾品。圖／URBAN RESEARCH提供
分享
「popy‧k」設計飾品。記者江佩君／攝影
「popy‧k」設計飾品。記者江佩君／攝影
分享
日劇「校對女王」女主角石原聰美在劇中有配戴過的「sAn」設計髮飾。記者江佩君／攝...
日劇「校對女王」女主角石原聰美在劇中有配戴過的「sAn」設計髮飾。記者江佩君／攝影
分享
「sAn」設計飾品。記者江佩君／攝影
「sAn」設計飾品。記者江佩君／攝影
分享
「momonoki」設計飾品。圖／URBAN RESEARCH提供
「momonoki」設計飾品。圖／URBAN RESEARCH提供
分享

女王

相關新聞

40歲金喜善和25歲古力娜扎同框 無齡差好驚人

2018-02-23 17:43

金喜善米蘭看FENDI秀 克羅伊摩蕾茲這樣穿肉肉的

2018-02-23 17:24

時裝周登台 寶格麗、TASAKI奢華玩穿越

2018-02-23 17:12

美、韓都賣翻！philosophy玫瑰香氛系列登台

2018-02-23 16:43

大吼大叫就可獲得碧兒泉保濕新品？2月24日手刀奔去　

2018-02-23 15:26

ShopBack送紅包 騎oBike拿百元獎勵金

2018-02-23 15:26

快囤貨！衛生紙確定3月中開漲 三大賣場祭凍漲價

2018-02-23 15:26

原來這隻腳的主人是蔡依林　呸姐也太幽默了哈

2018-02-23 14:22

蕭邦環保祖母綠、伯爵高級珠寶表 繽紛華麗展春意

2018-02-23 13:13

強大戶外性能 LAND ROVER首款智慧手機亮相

2018-02-23 12:29

oBike變身「紅包車」快來騎乘搶好禮

2018-02-23 12:04

優惠快搶！ 寒舍艾美探索廚房限期4人同行1人免費

2018-02-23 11:45

跟著蛙兒去旅行！青蛙明信片上景點一次看

2018-02-23 11:18

不只當個觀光客！ 遊京都玩味漆器工藝之美

2018-02-23 09:28

柔霧帶光澤 2018韓妝正夯

2018-02-22 19:38

年後甩油鏟肉潮！ 網購輕巧、多功能健身機大賣

2018-02-22 19:30

《中國好聲音》張碧晨 手上拎包俏麗隨性不失個性

2018-02-22 19:10

2018 Lamborghini亞洲統規賽 新秀車手陳意凡代表參賽

2018-02-22 18:14

想跪求張惠妹穿這件彩虹大衣 但訂製居然要半年

2018-02-22 18:03

黑白配正夯 BAFTA鑽光高調放閃

2018-02-22 17:29

頒獎季節到來 男星們紅毯這樣穿

2018-02-22 16:39

開工開學必備文具好物 收心強運好幫手

2018-02-22 16:26

007賣車！ 丹尼爾克雷格親賣訂製款Aston Martin

2018-02-22 16:26

米奇米妮領軍！康是美滿額加價購超卡哇伊 愷樂也瘋狂

2018-02-22 16:12

不想上班只想繼續玩！哆啦A夢現身手遊 破關就送貼圖

2018-02-22 16:00

高地人小酒館 全球首發台灣限定版來了！

2018-02-22 15:59

2月中下旬恐還有寒流發威！網搜保暖小物不能少

2018-02-22 15:50

限時3天促銷！加拿大航空北美來回11900元起

2018-02-22 15:38

又要開搶了！BV設計師跨界UNIQLO

2018-02-22 15:37

變瘦不求人！年後輕鬆甩油大作戰

2018-02-22 15:25

7-11大亨堡升級！超酥脆可頌版單日熱銷上百個

2018-02-22 15:19

3C開學季 現在買筆電最划算

2018-02-22 15:10

樂軒Urban商業午餐 2月28日前二人同行一人免費

2018-02-22 14:52

12生肖 開運請往這邊走

2018-02-22 14:43

裝可愛、扮優雅 平價時尚讓你不傷荷包

2018-02-22 14:39

是小酒館也是候機室 香奈兒贊助翻修百變巴黎大皇宮

2018-02-22 14:32

超模、網紅都想要！Off-White與Jimmy Choo破天荒聯名

2018-02-22 13:29

米蘭時裝周／拎著頭顱走秀 Gucci怪出新境界

2018-02-22 13:17

過年不忌口 健身器材、塑身保健食品年後業績翻倍漲

2018-02-22 12:46
看更多

熱門文章

自行車自主登錄才88輛 柯P怒：騎樓單車沒登記就拖去丟

2018-02-23 11:44

汽燃費溢繳1.1億 至少17萬車主重複繳

2018-02-23 00:21

衛生紙漲定了 量販賣場：一串最貴可能大漲60元

2018-02-23 12:17

美式賣場見搶購衛生紙人潮 一車疊超高連人都看不到

2018-02-23 18:36

28歲男私校延畢自認聰明 女友媽提「現實」逼分手

2018-02-23 11:37

為什麼要用塑膠吸管？你只是吸進了更多罪惡

2018-02-23 13:37

網友評燈節主燈像生殖器？ 柯P疑惑：我要回去再看一遍

2018-02-23 11:53

民生物價驚驚漲！ 舒潔衛生紙、面紙3月起也要漲價了

2018-02-23 10:15

車馬炮定律！32歲單身男砸70萬買車 網勸：長相是基本分

2018-02-23 16:15

【小孟塔羅】農曆年後會有哪方面奇蹟發生？

2018-02-23 12:31

今晨低溫11度 冷氣團減弱白天回暖

2018-02-23 05:07

男友入伍怕被兵變 她剃平頭告白「陪你當兵」

2018-02-23 11:08

未來1周天氣數變！ 吳德榮：北台灣影響特別大

2018-02-23 06:50

昨春雷響！彭啟明：代表春天來了 天氣變化幅度加大

2018-02-23 08:21

婚姻故事／孝順的男人

2018-02-23 06:00

中大遙測分析206花蓮強震 斷層落差竟差21倍

2018-02-23 15:03

快囤貨！衛生紙確定3月中開漲 三大賣場祭凍漲價

2018-02-23 15:26

心導管支架手術疑似致死 美商出面說話了

2018-02-23 20:38

女大生紅包領10萬 男友：有錢還不拿出來

2018-02-23 18:58

生活點滴／後陽台的曬衣桿

2018-02-23 06:00

我愛一個人煮／海味大成XO醬

2018-02-23 06:00

今日星座運勢／巨蟹 注意身體健康 工作運貴人運佳

2018-02-23 00:00

優惠快搶！ 寒舍艾美探索廚房限期4人同行1人免費

2018-02-23 11:45

跟著蛙兒去旅行！青蛙明信片上景點一次看

2018-02-23 11:18

40歲金喜善和25歲古力娜扎同框 無齡差好驚人

2018-02-23 17:43

原來這隻腳的主人是蔡依林　呸姐也太幽默了哈

2018-02-23 14:22

春節疏運車廂擠爆 台鐵：機動管制站票張數

2018-02-23 11:03

凍卵預留優質卵子 網友：冷凍幾年都比高齡的好

2018-02-23 08:00

具高度成癮性鎮靜安眠藥 台灣處方比例居亞洲之冠

2018-02-23 11:53

萬一碰撞… 孩童用金屬、玻璃吸管 小心穿刺傷

2018-02-23 00:22

一趟可消耗8碗飯！台北9條登山步道 減肥還能遠眺101

2018-02-23 17:29

限時3天！ 加拿大航空推台北-北美來回11,900元起

2018-02-22 16:36

日本賞櫻預測：東京3月中提前開花、大阪4月初滿開

2018-02-23 18:22

玉山昨晚降雪 目前積雪4公分

2018-02-23 08:17

焦慮失眠不能只用藥！ 學者籲分析原因才能重建心理健康

2018-02-23 11:56

網售農產品 7成不合格 多標「有機」

2018-02-22 23:31

1串衛生紙漲1個便當錢？楓康：不會一次漲足

2018-02-23 17:09

樂軒Urban商業午餐 2月28日前二人同行一人免費

2018-02-22 14:52

大猩猩「寶寶」頑皮脫人衣服 保育員無奈打赤膊

2018-02-23 16:10

駕遊艇出遊不是夢！考遊艇要快 明年換題庫

2018-02-23 20:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top