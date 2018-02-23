40歲金喜善和25歲古力娜扎同框 無齡差好驚人
更為優雅洗鍊的FENDI為米蘭時裝周帶來更銳利鮮明的女人味，格紋、螢光布料、流蘇混搭和大尺寸外套的氣勢，讓伸展台成為小女人和女強人的玩轉世界。
克羅伊摩蕾茲、古力娜扎、金喜善都是FENDI的秀上嘉賓，日前金喜善在首爾準備出發去米蘭時的機場時尚，以Peekaboo Essentially包款、搭配Rockoko 深藍色高跟鞋，既摩登又清新；在秀上與古力娜扎的同框畫面，更是模糊了40歲和25歲之間的15年年齡差，堪稱相當驚人的美魔女，同時展現成熟高衣Q卻不失俏麗的小女人韻味。
FENDI在2018秋冬展現剛柔並濟的雙面鏡，有都會女性的內斂氣韻、也追求戶外活動的爽朗輕快，交織出海軍藍、青苔綠、絕對黑和桃紅粉的色彩，在剪裁方面更趨近建築量體的俐落，方形肩線、披肩式露肩繫帶大衣，是本季亮眼單品，褶襬和格紋的運用，讓女強人的樣貌有細節精緻感，威爾斯格紋、純灰色羊毛布料和光面帆布，轉變出多材質運用的層疊穿搭；尖頭中筒靴或及膝牛仔靴，以亮色荔枝紋小牛皮、印花皮革或綢緞，展現更為奢華的品牌風格，雙面Double F鍊包款首度登場，一面的包角有著「F」字樣、另一面則是圓形FENDI標誌，顯現青春不羈的潮流品味。
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