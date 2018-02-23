40歲金喜善和25歲古力娜扎同框 無齡差好驚人

2018-02-23 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



金善喜（左）和古力娜扎（中）同框，幾乎看不出年齡差實在驚人。圖／FENDI提供 分享 facebook

更為優雅洗鍊的FENDI為米蘭時裝周帶來更銳利鮮明的女人味，格紋、螢光布料、流蘇混搭和大尺寸外套的氣勢，讓伸展台成為小女人和女強人的玩轉世界。

克羅伊摩蕾茲、古力娜扎、金喜善都是FENDI的秀上嘉賓，日前金喜善在首爾準備出發去米蘭時的機場時尚，以Peekaboo Essentially包款、搭配Rockoko 深藍色高跟鞋，既摩登又清新；在秀上與古力娜扎的同框畫面，更是模糊了40歲和25歲之間的15年年齡差，堪稱相當驚人的美魔女，同時展現成熟高衣Q卻不失俏麗的小女人韻味。