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金喜善米蘭看FENDI秀 克羅伊摩蕾茲這樣穿肉肉的

2018-02-23 17:24聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

螢光躁動的電幻PRADA、更為優雅洗鍊的FENDI、宛如女英雄般果決與叛逆的Max Mara，讓米蘭時裝周有更銳利鮮明的樣貌，格紋、螢光布料、流蘇混搭和大尺寸外套的氣勢，讓伸展台成為小女人和女強人的玩轉世界。

FENDI

金喜善和克羅伊摩蕾茲都是FENDI秀上嘉賓，2018秋冬展現了剛柔並濟的雙面鏡，有都會女性的內斂氣韻、也追求戶外活動的爽朗輕快，交織出海軍藍、青苔綠、絕對黑和桃紅粉的色彩，在剪裁方面更趨近建築量體的俐落，方形肩線、披肩式露肩繫帶大衣，是本季亮眼單品，褶襬和格紋的運用，讓女強人的樣貌有細節精緻感，威爾斯格紋、純灰色羊毛布料和光面帆布，轉變出多材質運用的層疊穿搭；尖頭中筒靴或及膝牛仔靴，以亮色荔枝紋小牛皮、印花皮革或綢緞，展現更為奢華的品牌風格，雙面Double F鍊包款首度登場，一面的包角有著「F」字樣、另一面則是圓形FENDI標誌，是搶眼新設計。

克羅伊摩蕾茲是FENDI秀上嘉賓。圖／FENDI提供
克羅伊摩蕾茲是FENDI秀上嘉賓。圖／FENDI提供
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FENDI在2018秋冬展現剛柔並濟的雙面特質。圖／FENDI提供
FENDI在2018秋冬展現剛柔並濟的雙面特質。圖／FENDI提供
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圓形logo圖標設計廣泛出現在FENDI的配件中。圖／FENDI提供
圓形logo圖標設計廣泛出現在FENDI的配件中。圖／FENDI提供
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FENDI格紋短裙展現都會風的精緻奢華。圖／FENDI提供
FENDI格紋短裙展現都會風的精緻奢華。圖／FENDI提供
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方形肩線、披肩式露肩繫帶大衣，都是FENDI本季亮眼單品。圖／FENDI提供
方形肩線、披肩式露肩繫帶大衣，都是FENDI本季亮眼單品。圖／FENDI提供
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FENDI本季有著更為優雅洗鍊的風采。圖／FENDI提供
FENDI本季有著更為優雅洗鍊的風采。圖／FENDI提供
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古力娜扎現身FENDI看秀。圖／FENDI提供
古力娜扎現身FENDI看秀。圖／FENDI提供
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金喜善和品牌第三代Silvia Venturini Fendi女士合影。圖／FE...
金喜善和品牌第三代Silvia Venturini Fendi女士合影。圖／FENDI提供
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PRADA

PRADA則是在品牌藝術基金會的白色塔樓舉辦秋冬女裝發表，遠眺整個城市的天際線，援引夜景搭配童趣造型霓虹燈，映襯出服裝的螢光色澤，也表達了後工業時期的特色，設計師Miuccia Prada表達女性在暗夜中冒險、並積極找尋自我方向的果敢，寬大直身剪裁工作服、霓虹色系的薄紗多層次穿搭，將工業科技面料結合運動風，展現跨距的衝突，緊身胸衣、花朵、薄紗、蝴蝶結、亮片等女性化的元素，讓硬派風格帶著嬌柔嫵媚，oversize方正剪裁的格紋大衣和建築工人背心搭配上雨帽、橡膠短靴以及尼龍抽繩腿套，還有身分證識別卡吊在無肩帶雞尾酒禮服胸前，增添趣味性，加上機器人、猴子、香蕉以及全新logo包款，帶來令人玩味的細節表現。

霓虹色系的薄紗、工人背心讓PRADA有暗夜冒險的氛圍。圖／PRADA提供
霓虹色系的薄紗、工人背心讓PRADA有暗夜冒險的氛圍。圖／PRADA提供
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瑞塔歐拉觀賞PRADA 2018秋冬大秀。圖／PRADA提供
瑞塔歐拉觀賞PRADA 2018秋冬大秀。圖／PRADA提供
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霓虹流蘇裙是PRADA 2018秋冬重點單品之一。圖／PRADA提供
霓虹流蘇裙是PRADA 2018秋冬重點單品之一。圖／PRADA提供
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杜鵑是PRADA秀上嘉賓。圖／PRADA提供
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劉雯在秀上展現PRADA尼龍抽繩腿套、識別證設計的小趣味。圖／PRADA提供
劉雯在秀上展現PRADA尼龍抽繩腿套、識別證設計的小趣味。圖／PRADA提供
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Max Mara、HOGAN

Max Mara以內心更堅強的女性來形塑秋冬新裝，寫著「別來惹我」的大衣、從腰間垂掛的皮背帶，都宣示著女英雄的果斷與叛逆，貓咪般的動物紋、俐落的剪裁、歌德式的尖銳，也交錯詮釋女性的風情萬種，傳達出現代女性身兼多重角色的當代樣貌，可以同時是董事會執行長、也可以像迷人的電影明星。而同一天在米蘭以展示的方式發表新作的HOGAN，則以銀河之旅作為靈感，奇幻金屬皮革搭配彩虹鞋底，彷彿馳騁在宇宙星河之中，有著新穎未來感。

凱亞葛伯在伸展台表現Max Mara剛毅女性的面貌。圖／Max Mara提供
凱亞葛伯在伸展台表現Max Mara剛毅女性的面貌。圖／Max Mara提供
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吉吉哈蒂德身穿Max Mara動物紋系列秋冬女裝。圖／Max Mara提供
吉吉哈蒂德身穿Max Mara動物紋系列秋冬女裝。圖／Max Mara提供
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Max Mara本季側重於都會與戶外的對比，大衣仍是經典表現。圖／Max Mar...
Max Mara本季側重於都會與戶外的對比，大衣仍是經典表現。圖／Max Mara提供
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HOGAN在米蘭以展示方式發表未來感十足的銀河之旅。圖／HOGAN提供
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米蘭PRADA

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