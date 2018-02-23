時裝周登台 寶格麗、TASAKI奢華玩穿越

2018-02-23 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



Prabal Gurung擔任TASAKI珠寶的創意總監，設計風格有機且充滿律動感（法新社） 分享 facebook 在數位衝擊和市場年輕化趨勢下，愈來愈多高級珠寶品牌也踩著時尚的腳步，除了跟著時裝周季度發表新作，也會在與品牌合作在秀上曝光，在靜態展間秀外提高能見度，也激發更多創意火花。現進行的米蘭時裝周期間，寶格麗（BVLGARI）Heritage頂級珠寶便於Emilio Pucci大秀上登場，稍早的紐約時裝周時，日本品牌TASAKI也結合Prabal Gurung秀展示高級珠寶新作，並由名模姊妹花Gigi Hadid與Bella Hadid同台演繹。

源自義大利的寶格麗時裝周期間都會於米蘭發表新作，今年除了展示還躍上伸展台，與同為義大利的國寶級精品Emilio Pucci合作，展現義式風華與魅力。有「彩寶之王」美稱的寶格麗，遇上以用色大膽、印花圖騰摩登多彩的Emilio Pucci，可說是一拍即合、相互輝映。有趣的是，兩個義大利品牌一起說的卻是美國故事，Pucci本季融合瑪麗蓮夢露經典魅力和運動靈感，BVLGARI則以Heritage典藏系列作品及頂級珠寶帶出70年代風華，大膽且非傳統的設計，讓人回溯寶格麗在紐約開設第一家店，將義大利風格和生活方式帶入美國。