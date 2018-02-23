親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

張善政：花蓮震災捐款僅17億 遠低於台南40多億

他剖開6年存錢筒 數錢4小時金額高達27萬

時裝周登台 寶格麗、TASAKI奢華玩穿越

2018-02-23 17:12聯合報 記者陳若齡╱即時報導

Prabal Gurung擔任TASAKI珠寶的創意總監，設計風格有機且充滿律動...
Prabal Gurung擔任TASAKI珠寶的創意總監，設計風格有機且充滿律動感（法新社）
分享
在數位衝擊和市場年輕化趨勢下，愈來愈多高級珠寶品牌也踩著時尚的腳步，除了跟著時裝周季度發表新作，也會在與品牌合作在秀上曝光，在靜態展間秀外提高能見度，也激發更多創意火花。現進行的米蘭時裝周期間，寶格麗（BVLGARI）Heritage頂級珠寶便於Emilio Pucci大秀上登場，稍早的紐約時裝周時，日本品牌TASAKI也結合Prabal Gurung秀展示高級珠寶新作，並由名模姊妹花Gigi Hadid與Bella Hadid同台演繹。

源自義大利的寶格麗時裝周期間都會於米蘭發表新作，今年除了展示還躍上伸展台，與同為義大利的國寶級精品Emilio Pucci合作，展現義式風華與魅力。有「彩寶之王」美稱的寶格麗，遇上以用色大膽、印花圖騰摩登多彩的Emilio Pucci，可說是一拍即合、相互輝映。有趣的是，兩個義大利品牌一起說的卻是美國故事，Pucci本季融合瑪麗蓮夢露經典魅力和運動靈感，BVLGARI則以Heritage典藏系列作品及頂級珠寶帶出70年代風華，大膽且非傳統的設計，讓人回溯寶格麗在紐約開設第一家店，將義大利風格和生活方式帶入美國。

身兼日本珠寶品牌TASAKI創意總監的服裝設計師Prabal Gurung，再次借力使力，日前於紐約時裝周舉辦的秋冬服裝秀上，便讓模特兒穿戴搭配由他操刀的高級珠寶Atelier系列，讓服裝秀增添奢華氣勢，也讓人更能看到珠寶時尚搭配之美。出身和成長環境融合多元文化的Prabal Gurung設計風格也豐富多樣，擅長有機流線的線條，並結合寶石，讓南洋珍珠也顯得時尚有型。此次秀上同步發表的TASAKI Atelier SURREALISM系列珠寶，靈感源自1920年代的超現實主義運動，華麗優雅且份量感十足的，讓名模Gigi Hadid與Bella Hadid搶著戴上，其中Bella不對稱的珍珠耳鉤，一邊是流蘇設計，隨走動搖曳更能展現魅力。

Pucci秀上女模配戴BVLGARI頂級翡翠與鑽石垂墜耳環，展現女人韻味。圖／B...
Pucci秀上女模配戴BVLGARI頂級翡翠與鑽石垂墜耳環，展現女人韻味。圖／BVLGARI提供
分享
BVLGARI Heritage典藏系列 瑪瑙綠松石與鑽石項鍊。圖／BVLGAR...
BVLGARI Heritage典藏系列 瑪瑙綠松石與鑽石項鍊。圖／BVLGARI提供
分享
BVLGARI頂級翡翠與鑽石耳環，約3,086,000元。圖／BVLGARI提供
BVLGARI頂級翡翠與鑽石耳環，約3,086,000元。圖／BVLGARI提供
分享
Bella Hadid走Prabal Gurung紐約時裝秀時，配戴同設計師設計...
Bella Hadid走Prabal Gurung紐約時裝秀時，配戴同設計師設計的TASAKI高級珠寶。（法新社）
分享
Pucci秀上女模配戴BVLGARI Heritage典藏系列瑪瑙綠松石與鑽石項...
Pucci秀上女模配戴BVLGARI Heritage典藏系列瑪瑙綠松石與鑽石項鍊。圖／BVLGARI提供
分享
Gigi Hadid紐約時裝周時走Prabal Gurung大秀，配戴同設計師設...
Gigi Hadid紐約時裝周時走Prabal Gurung大秀，配戴同設計師設計的TASAKI高級珠寶。（法新社）
分享
Pucci秀上女模配戴BVLGARI Heritage典藏系列紫水晶與琺瑯鑽石項...
Pucci秀上女模配戴BVLGARI Heritage典藏系列紫水晶與琺瑯鑽石項鍊，展現非凡氣勢。圖／BVLGARI提供
分享

珠寶時裝周

相關新聞

女子風格／日本人氣手工飾品 台灣限定販售開催

2018-02-23 19:35

40歲金喜善和25歲古力娜扎同框 無齡差好驚人

2018-02-23 17:43

金喜善米蘭看FENDI秀 克羅伊摩蕾茲這樣穿肉肉的

2018-02-23 17:24

美、韓都賣翻！philosophy玫瑰香氛系列登台

2018-02-23 16:43

大吼大叫就可獲得碧兒泉保濕新品？2月24日手刀奔去　

2018-02-23 15:26

ShopBack送紅包 騎oBike拿百元獎勵金

2018-02-23 15:26

快囤貨！衛生紙確定3月中開漲 三大賣場祭凍漲價

2018-02-23 15:26

原來這隻腳的主人是蔡依林　呸姐也太幽默了哈

2018-02-23 14:22

蕭邦環保祖母綠、伯爵高級珠寶表 繽紛華麗展春意

2018-02-23 13:13

強大戶外性能 LAND ROVER首款智慧手機亮相

2018-02-23 12:29

oBike變身「紅包車」快來騎乘搶好禮

2018-02-23 12:04

優惠快搶！ 寒舍艾美探索廚房限期4人同行1人免費

2018-02-23 11:45

跟著蛙兒去旅行！青蛙明信片上景點一次看

2018-02-23 11:18

不只當個觀光客！ 遊京都玩味漆器工藝之美

2018-02-23 09:28

柔霧帶光澤 2018韓妝正夯

2018-02-22 19:38

年後甩油鏟肉潮！ 網購輕巧、多功能健身機大賣

2018-02-22 19:30

《中國好聲音》張碧晨 手上拎包俏麗隨性不失個性

2018-02-22 19:10

2018 Lamborghini亞洲統規賽 新秀車手陳意凡代表參賽

2018-02-22 18:14

想跪求張惠妹穿這件彩虹大衣 但訂製居然要半年

2018-02-22 18:03

黑白配正夯 BAFTA鑽光高調放閃

2018-02-22 17:29

頒獎季節到來 男星們紅毯這樣穿

2018-02-22 16:39

開工開學必備文具好物 收心強運好幫手

2018-02-22 16:26

007賣車！ 丹尼爾克雷格親賣訂製款Aston Martin

2018-02-22 16:26

米奇米妮領軍！康是美滿額加價購超卡哇伊 愷樂也瘋狂

2018-02-22 16:12

不想上班只想繼續玩！哆啦A夢現身手遊 破關就送貼圖

2018-02-22 16:00

高地人小酒館 全球首發台灣限定版來了！

2018-02-22 15:59

2月中下旬恐還有寒流發威！網搜保暖小物不能少

2018-02-22 15:50

限時3天促銷！加拿大航空北美來回11900元起

2018-02-22 15:38

又要開搶了！BV設計師跨界UNIQLO

2018-02-22 15:37

變瘦不求人！年後輕鬆甩油大作戰

2018-02-22 15:25

7-11大亨堡升級！超酥脆可頌版單日熱銷上百個

2018-02-22 15:19

3C開學季 現在買筆電最划算

2018-02-22 15:10

樂軒Urban商業午餐 2月28日前二人同行一人免費

2018-02-22 14:52

12生肖 開運請往這邊走

2018-02-22 14:43

裝可愛、扮優雅 平價時尚讓你不傷荷包

2018-02-22 14:39

是小酒館也是候機室 香奈兒贊助翻修百變巴黎大皇宮

2018-02-22 14:32

超模、網紅都想要！Off-White與Jimmy Choo破天荒聯名

2018-02-22 13:29

米蘭時裝周／拎著頭顱走秀 Gucci怪出新境界

2018-02-22 13:17

過年不忌口 健身器材、塑身保健食品年後業績翻倍漲

2018-02-22 12:46
看更多

熱門文章

自行車自主登錄才88輛 柯P怒：騎樓單車沒登記就拖去丟

2018-02-23 11:44

汽燃費溢繳1.1億 至少17萬車主重複繳

2018-02-23 00:21

衛生紙漲定了 量販賣場：一串最貴可能大漲60元

2018-02-23 12:17

美式賣場見搶購衛生紙人潮 一車疊超高連人都看不到

2018-02-23 18:36

28歲男私校延畢自認聰明 女友媽提「現實」逼分手

2018-02-23 11:37

為什麼要用塑膠吸管？你只是吸進了更多罪惡

2018-02-23 13:37

網友評燈節主燈像生殖器？ 柯P疑惑：我要回去再看一遍

2018-02-23 11:53

民生物價驚驚漲！ 舒潔衛生紙、面紙3月起也要漲價了

2018-02-23 10:15

車馬炮定律！32歲單身男砸70萬買車 網勸：長相是基本分

2018-02-23 16:15

【小孟塔羅】農曆年後會有哪方面奇蹟發生？

2018-02-23 12:31

今晨低溫11度 冷氣團減弱白天回暖

2018-02-23 05:07

男友入伍怕被兵變 她剃平頭告白「陪你當兵」

2018-02-23 11:08

未來1周天氣數變！ 吳德榮：北台灣影響特別大

2018-02-23 06:50

昨春雷響！彭啟明：代表春天來了 天氣變化幅度加大

2018-02-23 08:21

婚姻故事／孝順的男人

2018-02-23 06:00

中大遙測分析206花蓮強震 斷層落差竟差21倍

2018-02-23 15:03

快囤貨！衛生紙確定3月中開漲 三大賣場祭凍漲價

2018-02-23 15:26

心導管支架手術疑似致死 美商出面說話了

2018-02-23 20:38

女大生紅包領10萬 男友：有錢還不拿出來

2018-02-23 18:58

生活點滴／後陽台的曬衣桿

2018-02-23 06:00

我愛一個人煮／海味大成XO醬

2018-02-23 06:00

今日星座運勢／巨蟹 注意身體健康 工作運貴人運佳

2018-02-23 00:00

優惠快搶！ 寒舍艾美探索廚房限期4人同行1人免費

2018-02-23 11:45

跟著蛙兒去旅行！青蛙明信片上景點一次看

2018-02-23 11:18

40歲金喜善和25歲古力娜扎同框 無齡差好驚人

2018-02-23 17:43

原來這隻腳的主人是蔡依林　呸姐也太幽默了哈

2018-02-23 14:22

春節疏運車廂擠爆 台鐵：機動管制站票張數

2018-02-23 11:03

凍卵預留優質卵子 網友：冷凍幾年都比高齡的好

2018-02-23 08:00

具高度成癮性鎮靜安眠藥 台灣處方比例居亞洲之冠

2018-02-23 11:53

萬一碰撞… 孩童用金屬、玻璃吸管 小心穿刺傷

2018-02-23 00:22

一趟可消耗8碗飯！台北9條登山步道 減肥還能遠眺101

2018-02-23 17:29

限時3天！ 加拿大航空推台北-北美來回11,900元起

2018-02-22 16:36

日本賞櫻預測：東京3月中提前開花、大阪4月初滿開

2018-02-23 18:22

玉山昨晚降雪 目前積雪4公分

2018-02-23 08:17

焦慮失眠不能只用藥！ 學者籲分析原因才能重建心理健康

2018-02-23 11:56

網售農產品 7成不合格 多標「有機」

2018-02-22 23:31

1串衛生紙漲1個便當錢？楓康：不會一次漲足

2018-02-23 17:09

樂軒Urban商業午餐 2月28日前二人同行一人免費

2018-02-22 14:52

大猩猩「寶寶」頑皮脫人衣服 保育員無奈打赤膊

2018-02-23 16:10

駕遊艇出遊不是夢！考遊艇要快 明年換題庫

2018-02-23 20:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top