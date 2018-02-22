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柔霧帶光澤 2018韓妝正夯

2018-02-22 19:38聯合報 記者何雅玲╱即時報導

今年韓妝流行什麼？答案是霧光依舊當道，但並非是純粹的霧面，而是隱隱帶有光澤的柔霧感。B. by banila唇愛印記柔霧幻色唇萃推出全台限量僅15組的迷你組，網羅3種質地、6種顏色，CLIO珂莉奧在Krystal鄭秀晶接下全球代言後首度在台灣開賣的高跟鞋緞面潤澤唇膏，也主打緞面霧光；3月1日上市的PONY女王霧光氣墊粉餅同樣強調韓國正夯的半霧光澤妝感。

B. by banila是Banila co.獨立出的全新重點彩妝體系，亮眼而極富時髦態度。B. by banila唇愛印記柔霧幻色唇萃，先前在全球最大的台北忠孝旗艦概念店搶先開賣後即引發高度詢問，最大特色在於結合唇露的持久、唇膏的顯色及唇蜜的滋潤，質地輕盈水感，接觸雙唇後轉換為柔霧光澤，顯色服貼不黏膩。全系列10色中，代言人太妍愛用、韓國熱銷色號第1名的是＃CR01辣醬紅，＃PK01公主紅也是太妍選色，＃RD02則是乾燥玫瑰色。B. by banila唇愛印記迷你組嚴選2018年年度PANTONE時尚聚焦，選出＃CR01辣醬紅、＃PK03薰衣草粉等2色之外，另含4款大膽新色。

PONY女王霧光氣墊粉餅是PONY女王旗下的第1款氣墊粉餅，首創開架氣墊粉餅雙蕊販售，每盒內皆附1顆補充蕊，C/P值更高，共有瓷白、明亮白、自然色等3種色號，內含純淨吸附油脂粉體，質地潤澤保濕，讓底妝呈現有如芭蕾舞者般的清雅婉約，因此有「芭蕾系底妝」的美名。

CLIO珂莉奧高跟鞋緞面潤澤唇膏的設計靈感來自於優雅的高跟鞋，採用獨特按壓式開蓋，質地絲滑潤澤，精緻斜頭狀尖角的流線型塗面能高度貼合唇面，一抹即現緞面霧光的飽滿唇色，Krystal在代言宣傳照中使用的是＃03魅惑紅底鞋，展現女神的出眾氣質。

B. by banila唇愛印記柔霧幻色唇萃＃CR01辣醬紅是太妍親選的熱賣色號...
B. by banila唇愛印記柔霧幻色唇萃＃CR01辣醬紅是太妍親選的熱賣色號。圖／banila co.提供
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PONY女王霧光氣墊粉餅，售價790元，共3色。圖／MEMEBOX提供
PONY女王霧光氣墊粉餅，售價790元，共3色。圖／MEMEBOX提供
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CLIO高跟鞋緞面潤澤唇膏是Krystal接下代言之後，在台灣的首波開賣新品。圖...
CLIO高跟鞋緞面潤澤唇膏是Krystal接下代言之後，在台灣的首波開賣新品。圖／CLIO提供
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PONY女王霧光氣墊粉餅可打造韓國流行的半霧光澤感。圖／MEMEBOX提供
PONY女王霧光氣墊粉餅可打造韓國流行的半霧光澤感。圖／MEMEBOX提供
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PONY女王將於3月1日推出旗下第一款霧光氣墊粉餅。圖／MEMEBOX提供
PONY女王將於3月1日推出旗下第一款霧光氣墊粉餅。圖／MEMEBOX提供
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B. by banila唇愛印記柔霧幻色唇萃＃PK01是太妍選色之一。圖／ban...
B. by banila唇愛印記柔霧幻色唇萃＃PK01是太妍選色之一。圖／banila co.提供
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CLIO高跟鞋緞面潤澤唇膏質地絲滑潤澤，一抹即現緞面霧光的飽滿唇色。圖／CLIO...
CLIO高跟鞋緞面潤澤唇膏質地絲滑潤澤，一抹即現緞面霧光的飽滿唇色。圖／CLIO提供
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B. by banila唇愛印記柔霧幻色唇萃＃CR01辣醬紅是太妍親選的熱賣色號...
B. by banila唇愛印記柔霧幻色唇萃＃CR01辣醬紅是太妍親選的熱賣色號。圖／banila co.提供
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banila co.唇愛印記柔霧幻色唇萃迷你組網羅3種質地、6種顏色，全台限量1...
banila co.唇愛印記柔霧幻色唇萃迷你組網羅3種質地、6種顏色，全台限量15組。圖／banila co.提供
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