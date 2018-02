柔霧帶光澤 2018韓妝正夯

2018-02-22



今年韓妝流行什麼?答案是霧光依舊當道,但並非是純粹的霧面,而是隱隱帶有光澤的柔霧感。B. by banila唇愛印記柔霧幻色唇萃推出全台限量僅15組的迷你組,網羅3種質地、6種顏色,CLIO珂莉奧在Krystal鄭秀晶接下全球代言後首度在台灣開賣的高跟鞋緞面潤澤唇膏,也主打緞面霧光;3月1日上市的PONY女王霧光氣墊粉餅同樣強調韓國正夯的半霧光澤妝感。

B. by banila是Banila co.獨立出的全新重點彩妝體系,亮眼而極富時髦態度。B. by banila唇愛印記柔霧幻色唇萃,先前在全球最大的台北忠孝旗艦概念店搶先開賣後即引發高度詢問,最大特色在於結合唇露的持久、唇膏的顯色及唇蜜的滋潤,質地輕盈水感,接觸雙唇後轉換為柔霧光澤,顯色服貼不黏膩。全系列10色中,代言人太妍愛用、韓國熱銷色號第1名的是#CR01辣醬紅,#PK01公主紅也是太妍選色,#RD02則是乾燥玫瑰色。B. by banila唇愛印記迷你組嚴選2018年年度PANTONE時尚聚焦,選出#CR01辣醬紅、#PK03薰衣草粉等2色之外,另含4款大膽新色。

PONY女王霧光氣墊粉餅是PONY女王旗下的第1款氣墊粉餅,首創開架氣墊粉餅雙蕊販售,每盒內皆附1顆補充蕊,C/P值更高,共有瓷白、明亮白、自然色等3種色號,內含純淨吸附油脂粉體,質地潤澤保濕,讓底妝呈現有如芭蕾舞者般的清雅婉約,因此有「芭蕾系底妝」的美名。