柔霧帶光澤 2018韓妝正夯

2018-02-22 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



今年韓妝流行什麼？答案是霧光依舊當道，但並非是純粹的霧面，而是隱隱帶有光澤的柔霧感。B. by banila唇愛印記柔霧幻色唇萃推出全台限量僅15組的迷你組，網羅3種質地、6種顏色，CLIO珂莉奧在Krystal鄭秀晶接下全球代言後首度在台灣開賣的高跟鞋緞面潤澤唇膏，也主打緞面霧光；3月1日上市的PONY女王霧光氣墊粉餅同樣強調韓國正夯的半霧光澤妝感。

B. by banila是Banila co.獨立出的全新重點彩妝體系，亮眼而極富時髦態度。B. by banila唇愛印記柔霧幻色唇萃，先前在全球最大的台北忠孝旗艦概念店搶先開賣後即引發高度詢問，最大特色在於結合唇露的持久、唇膏的顯色及唇蜜的滋潤，質地輕盈水感，接觸雙唇後轉換為柔霧光澤，顯色服貼不黏膩。全系列10色中，代言人太妍愛用、韓國熱銷色號第1名的是＃CR01辣醬紅，＃PK01公主紅也是太妍選色，＃RD02則是乾燥玫瑰色。B. by banila唇愛印記迷你組嚴選2018年年度PANTONE時尚聚焦，選出＃CR01辣醬紅、＃PK03薰衣草粉等2色之外，另含4款大膽新色。

PONY女王霧光氣墊粉餅是PONY女王旗下的第1款氣墊粉餅，首創開架氣墊粉餅雙蕊販售，每盒內皆附1顆補充蕊，C/P值更高，共有瓷白、明亮白、自然色等3種色號，內含純淨吸附油脂粉體，質地潤澤保濕，讓底妝呈現有如芭蕾舞者般的清雅婉約，因此有「芭蕾系底妝」的美名。