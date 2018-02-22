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年後甩油鏟肉潮！ 網購輕巧、多功能健身機大賣

2018-02-22 19:30聯合報 記者陳立儀╱即時報導

春節連假之後除了要收心，因為大吃大喝而囤積的脂肪與贅肉更是等不得，開工後網購平台纖體、健身相關商品買氣最高成長3～5倍，可見大眾甩油鏟肉的迫切需求。

根據momo購物網統計，春節過後纖體保健食品買氣成長5成以上，健身器材銷售也較平日成長4成以上，其中以訴求腹部運用的輕巧健身機、跑步機以及多功能的1合1健身機最熱銷，預估瘦身熱潮在年後兩周內將到達高峰，再掀一波瘦身商機。

momo購物網表示，約自大年初五起，瘦身保健食品即明顯湧現買氣，銷售量較年前成長5成以上、業績也成長1倍以上；在健身器材方面，標榜可同時訓練多部位、具有多樣化動作訓練、簡易操作步驟的類型銷售最佳，男生偏愛健腹輪、飛輪、組合式啞鈴、重訓機等負重訓練商品，女性則以線條修飾，輕巧設計的健腹器、磁控腳踏車、類精品型跑步機為主。momo摩天商城也分析，都會生活收納空間不足，體積輕巧、方便摺收不占空間的機型較受歡迎，平均客單價約3,000元～5,000元。

東森購物網指出，過年前與過年開工後為健身器材的兩大熱賣高峰期，銷售量截自開工後較平日成長5倍，具有多功能的懶人健身器最熱銷，男性多半選購肌肉訓練器材、女性多著重曲線雕塑，謝金燕代言、站在機器上隨著震動可幫助雕塑全身與腳底按摩的動動機、時髦的倒立機、可全身運動的健身車為近1個月來的銷售前3名，多功能養生拉筋板、滑步器、提臀健腹器、鍛鍊腹肌健腹滾輪等也都在健身排行榜前10名中。

東森購物網即日起推出tokuyo健身器材全面8.8折再送歐樂B電動牙刷、Adidas等品牌全面8.8折起、康生指定商品滿額送眼部紓壓按摩器、BH指定商品最高贈全聯禮劵3千元等優惠。

標榜可同時訓練多部位的健身器材買氣佳。圖為Wonder Core Smart全能...
標榜可同時訓練多部位的健身器材買氣佳。圖為Wonder Core Smart全能輕巧健身機，特價1,280元。圖／momo購物網提供
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許多上班族喜愛輕鬆動、簡單雕塑身材的運動方式。圖為Concern康生Dancing Queen魔法機，特價11,136元。圖／東森購物網提供
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春節連假結束，許多人不僅需要收心，更開始啟動瘦身大作戰。圖為強生CHANSON立式健身車CS－908U，特價4,980元。圖／momo購物網提供
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女性喜愛類精品型跑步機。圖為映峻小簡智能型跑步機，特價13,999元。圖／momo購物網提供
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