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2018 Lamborghini亞洲統規賽 新秀車手陳意凡代表參賽

2018-02-22 18:14聯合報 記者林鼎智╱即時報導

繼 2012 年首屆 Lamborghini Super Trofeo Asia 亞洲挑戰賽開幕後，歷經七個年頭，2018賽季將重回 Lamborghini 登陸亞洲的起點—雪邦賽道進行賽季首站賽事。Lamborghini Taipei 致力推廣台灣賽車運動，今（22）日宣布將贊助台灣賽車新秀陳意凡參賽，為台灣爭取榮耀。

Lamborghini Super Trofeo 亞洲挑戰賽為頗受車主熱愛的單一品牌賽事，旨在打造專屬純粹的超跑競技平台。在統一參賽車輛規格並提供完善技術保障的公平原則下，允許參賽車隊進行有限的技術微調，並可透過極具文化特色的外觀裝飾盡情彰顯個性。依照賽制，每站賽事分為60分鐘的自由練習、20分鐘的排位賽，以及兩回合長達50分鐘的正式比賽，並且分為Pro、Pro-Am、Am和Lamborghini Cup等四組記分；每賽季共有5站賽事以及1站World Final世界總決賽。

至於在 Huracán Super Trofeo EVO 統規賽車方面，不僅具有碳纖維製成打造的空力套件，並採用 5.2 升 V10 自然進氣引擎，在符合GT賽事規格的後驅設定與X-Track 6速序列式變速箱下，最大馬力高達 620 匹，澎拜動能將為Lamborghini Super Trofeo 亞洲挑戰賽帶來更多精彩鏡頭。

●2

018 Lamborghini Super Trofeo Asia亞洲挑戰賽2018賽季排程

4月14-15日馬來西亞雪邦 (Sepang)

5月12-13日泰國武里南 (Buriram)

6月29-30日日本鈴鹿 (Suzuka)

7月21-22日日本富士 (Fuji)

9月22-23日中國上海 (Shanghai)

Lamborghini Super Trofeo Asia亞洲挑戰賽2018賽季...
Lamborghini Super Trofeo Asia亞洲挑戰賽2018賽季即將開戰，台灣賽車新秀陳意凡將代表參賽。圖／Lamborghini Taipei 提供。
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馬來西亞上海泰國

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