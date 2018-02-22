想跪求張惠妹穿這件彩虹大衣 但訂製居然要半年

2018-02-22 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



日前BURBERRY在倫敦時裝周發表新作，彩虹系列獲得熱烈回響，尤其卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）在壓軸時穿上的一件彩虹大衣，簡直是張惠妹演唱會訂製款，讓人看了熱血奔騰，好期待看到我們的超級天后詮釋這件彩虹衣，而台灣也同步上市這件秀後即買的新衣，卻標註「現在預訂，商品即可於2018年8月24日前出貨」，訂製需要半年時間，會不會有哪位巨星先披掛上陣？相當令人期待。

甫發表的2月系列也是BURBERRY總裁暨全球創意總監Christopher Bailey的畢業作，他從29歲時進BURBERRY，已設計超過上百個系列、舉辦超過66場時裝秀，他表示這最後一個系列，將獻給支持全球LGBTQ +群體青年的組織；在這重要時刻，表現蘊藏在多元文化背景中的力量與創造力。