想跪求張惠妹穿這件彩虹大衣 但訂製居然要半年
日前BURBERRY在倫敦時裝周發表新作，彩虹系列獲得熱烈回響，尤其卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）在壓軸時穿上的一件彩虹大衣，簡直是張惠妹演唱會訂製款，讓人看了熱血奔騰，好期待看到我們的超級天后詮釋這件彩虹衣，而台灣也同步上市這件秀後即買的新衣，卻標註「現在預訂，商品即可於2018年8月24日前出貨」，訂製需要半年時間，會不會有哪位巨星先披掛上陣？相當令人期待。
甫發表的2月系列也是BURBERRY總裁暨全球創意總監Christopher Bailey的畢業作，他從29歲時進BURBERRY，已設計超過上百個系列、舉辦超過66場時裝秀，他表示這最後一個系列，將獻給支持全球LGBTQ +群體青年的組織；在這重要時刻，表現蘊藏在多元文化背景中的力量與創造力。
2月系列暨迷你系列在倫敦Dimco Buildings發表，以「時光」為題，拼接各種身分與材質，層疊輪廓包括品牌經典格紋圖案與花卉、塗鴉、紮染、迷彩、圓點、愛心等層疊運用，加上彩虹的多元美麗，並推出全新的三個包款，包括以1983格紋為概念，綴以漆皮邊緣與金屬釦眼的The Link、對比色皮革皮帶綴飾的The Belt Bag以及超大尺寸的The Grommet；迷你系列則復刻八○至九○年代經典服裝輪廓。為表示對LGBTQ+群體更進一步的支持，品牌也宣布已向The Albert Kennedy Trust、Trevor Project及ILGA這三個慈善機構進行捐贈，擴大全球對LGBTQ+群體的認識，而最受矚目的彩虹披肩材質為人造皮草，另有彩虹條紋長裙、彩虹羽絨背心等單品。
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