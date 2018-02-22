親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

選舉口號？鄭文燦盼機捷A11到A15免費搭 桃捷這樣回

「魚美人」邵氏影后李菁驚傳家中暴斃 享年69歲

想跪求張惠妹穿這件彩虹大衣 但訂製居然要半年

2018-02-22 18:03聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

日前BURBERRY在倫敦時裝周發表新作，彩虹系列獲得熱烈回響，尤其卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）在壓軸時穿上的一件彩虹大衣，簡直是張惠妹演唱會訂製款，讓人看了熱血奔騰，好期待看到我們的超級天后詮釋這件彩虹衣，而台灣也同步上市這件秀後即買的新衣，卻標註「現在預訂，商品即可於2018年8月24日前出貨」，訂製需要半年時間，會不會有哪位巨星先披掛上陣？相當令人期待。

甫發表的2月系列也是BURBERRY總裁暨全球創意總監Christopher Bailey的畢業作，他從29歲時進BURBERRY，已設計超過上百個系列、舉辦超過66場時裝秀，他表示這最後一個系列，將獻給支持全球LGBTQ +群體青年的組織；在這重要時刻，表現蘊藏在多元文化背景中的力量與創造力。

2月系列暨迷你系列在倫敦Dimco Buildings發表，以「時光」為題，拼接各種身分與材質，層疊輪廓包括品牌經典格紋圖案與花卉、塗鴉、紮染、迷彩、圓點、愛心等層疊運用，加上彩虹的多元美麗，並推出全新的三個包款，包括以1983格紋為概念，綴以漆皮邊緣與金屬釦眼的The Link、對比色皮革皮帶綴飾的The Belt Bag以及超大尺寸的The Grommet；迷你系列則復刻八○至九○年代經典服裝輪廓。為表示對LGBTQ+群體更進一步的支持，品牌也宣布已向The Albert Kennedy Trust、Trevor Project及ILGA這三個慈善機構進行捐贈，擴大全球對LGBTQ+群體的認識，而最受矚目的彩虹披肩材質為人造皮草，另有彩虹條紋長裙、彩虹羽絨背心等單品。

席安娜米勒和綺拉奈特莉是看秀嘉賓中的美麗風景。圖／BURBERRY提供
席安娜米勒和綺拉奈特莉是看秀嘉賓中的美麗風景。圖／BURBERRY提供
分享
彩虹羽絨背心，售價48,500元。圖／BURBERRY提供
彩虹羽絨背心，售價48,500元。圖／BURBERRY提供
分享
BURBERRY的2月系列在台上市。圖／BURBERRY提供
BURBERRY的2月系列在台上市。圖／BURBERRY提供
分享
BURBERRY日前在倫敦發表Christopher Bailey的告別作。圖／...
BURBERRY日前在倫敦發表Christopher Bailey的告別作。圖／BURBERRY提供
分享
卡拉迪樂芬妮壓軸走秀穿彩虹人造皮草披肩，售價20萬元。圖／BURBERRY提供
卡拉迪樂芬妮壓軸走秀穿彩虹人造皮草披肩，售價20萬元。圖／BURBERRY提供
分享
名模Jourdan Dunn將不易駕馭的一身穿得相當漂亮。圖／BURBERRY提...
名模Jourdan Dunn將不易駕馭的一身穿得相當漂亮。圖／BURBERRY提供
分享
凱特摩絲和娜歐蜜坎貝爾兩位資深超模共同出席BURBERRY大秀。圖／BURBER...
凱特摩絲和娜歐蜜坎貝爾兩位資深超模共同出席BURBERRY大秀。圖／BURBERRY提供
分享
娜歐蜜華茲帥氣俐落出席BURBERRY大秀。圖／BURBERRY提供
娜歐蜜華茲帥氣俐落出席BURBERRY大秀。圖／BURBERRY提供
分享
刺繡與塗鴉的針織衫，仍是品牌經典表現。圖／BURBERRY提供
刺繡與塗鴉的針織衫，仍是品牌經典表現。圖／BURBERRY提供
分享
BURBERRY日前在倫敦發表2月系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRY日前在倫敦發表2月系列。圖／BURBERRY提供
分享
彩虹條紋長裙，售價59,000元。圖／BURBERRY提供
彩虹條紋長裙，售價59,000元。圖／BURBERRY提供
分享
周冬雨身穿別致的品牌logo襯衫。圖／BURBERRY提供
周冬雨身穿別致的品牌logo襯衫。圖／BURBERRY提供
分享
容祖兒和崔智友是BURBERRY的看秀嘉賓。圖／BURBERRY提供
容祖兒和崔智友是BURBERRY的看秀嘉賓。圖／BURBERRY提供
分享

倫敦演唱會

相關新聞

柔霧帶光澤 2018韓妝正夯

2018-02-22 19:38

年後甩油鏟肉潮！ 網購輕巧、多功能健身機大賣

2018-02-22 19:30

《中國好聲音》張碧晨 手上拎包俏麗隨性不失個性

2018-02-22 19:10

2018 Lamborghini亞洲統規賽 新秀車手陳意凡代表參賽

2018-02-22 18:14

黑白配正夯 BAFTA鑽光高調放閃

2018-02-22 17:29

頒獎季節到來 男星們紅毯這樣穿

2018-02-22 16:39

開工開學必備文具好物 收心強運好幫手

2018-02-22 16:26

007賣車！ 丹尼爾克雷格親賣訂製款Aston Martin

2018-02-22 16:26

米奇米妮領軍！康是美滿額加價購超卡哇伊 愷樂也瘋狂

2018-02-22 16:12

不想上班只想繼續玩！哆啦A夢現身手遊 破關就送貼圖

2018-02-22 16:00

高地人小酒館 全球首發台灣限定版來了！

2018-02-22 15:59

2月中下旬恐還有寒流發威！網搜保暖小物不能少

2018-02-22 15:50

限時3天促銷！加拿大航空北美來回11900元起

2018-02-22 15:38

又要開搶了！BV設計師跨界UNIQLO

2018-02-22 15:37

變瘦不求人！年後輕鬆甩油大作戰

2018-02-22 15:25

7-11大亨堡升級！超酥脆可頌版單日熱銷上百個

2018-02-22 15:19

3C開學季 現在買筆電最划算

2018-02-22 15:10

樂軒Urban商業午餐 2月28日前二人同行一人免費

2018-02-22 14:52

12生肖 開運請往這邊走

2018-02-22 14:43

裝可愛、扮優雅 平價時尚讓你不傷荷包

2018-02-22 14:39

是小酒館也是候機室 香奈兒贊助翻修百變巴黎大皇宮

2018-02-22 14:32

超模、網紅都想要！Off-White與Jimmy Choo破天荒聯名

2018-02-22 13:29

米蘭時裝周／拎著頭顱走秀 Gucci怪出新境界

2018-02-22 13:17

過年不忌口 健身器材、塑身保健食品年後業績翻倍漲

2018-02-22 12:46

捕捉過眼雲煙 Dior攝影書留下倏忽之美

2018-02-22 12:29

「小丑女」瑪格羅比 經典黑白點綴美鑽優雅不敗

2018-02-22 12:27

星巴克新咖啡搶先看！蝶豆花漾出紫色神秘

2018-02-22 10:54

NBA球星林書豪變身調香師 推個人原創香水

2018-02-22 10:37

碎花控、鄉村瘋注意！GREENGATE特賣1折起

2018-02-22 10:28

TOD'S微風廣場快閃店 推獨家水鑽馬鞍包

2018-02-22 10:22

台灣旅客不愛住飯店 木屋、樹屋、百年老屋出線！

2018-02-22 10:07

京都三月天 夢幻花燈路「期間限定」

2018-02-22 09:33

酷聖石「重乳酪草莓」登場 限定三天第2杯20元

2018-02-21 23:06

不再低俗醜惡 台灣電子花車攻進東京現代美術館

2018-02-21 22:37

「美拍」變成淨白肌動詞 3月啟動養成計畫

2018-02-21 19:07

MONCLER一個品牌就八個設計師作品 好看極了

2018-02-21 17:51

用甜食療癒收心！ 好丘推「泡芙貝果」 草莓乳酪登場

2018-02-21 17:41

設計師畫愛心 為開春上班的妳加油打氣

2018-02-21 17:25

3月開賣！香奈兒摩登COCO魅惑印記香水再創傳奇

2018-02-21 17:12
看更多

熱門文章

不鏽鋼吸管你丟我撿？星巴克回收 台灣要推

2018-02-22 15:59

東部海域規模5.6地震全台有感 台東5級

2018-02-22 07:26

年後繼續玩！春遊小旅行 高鐵車票加10元住一晚

2018-02-22 13:30

「擠滿百人的無聲候診間」 日本醫院這幕讓台灣醫生好感動

2018-02-22 11:31

乍寒還暖！吳德榮：未來1周天氣變化快速

2018-02-22 07:39

勞基新法3月1日上路 你公司是優先勞檢行業？

2018-02-22 14:15

花50元中50萬彩金 彰化阿嬤樂領厚厚現金

2018-02-22 11:59

冷氣團發威！今夜明晨最冷 低溫下探12度

2018-02-22 05:35

台北捷運徵才229人 月薪最高5.4萬

2018-02-22 11:15

1天2落軌 台鐵「升降式月台門」加快腳步

2018-02-21 23:44

不再低俗醜惡 台灣電子花車攻進東京現代美術館

2018-02-21 22:37

睽違13年！紐航11月重返台灣 直飛奧克蘭2.7萬起

2018-02-22 14:34

童年記憶／黃梅調與代工歲月

2018-02-22 06:00

今日星座運勢／牡羊 判斷能力較弱 避免做重大決定

2018-02-22 00:00

為母心情／寶媽武藝十八般

2018-02-22 06:00

米蘭時裝周／拎著頭顱走秀 Gucci怪出新境界

2018-02-22 13:17

星巴克新咖啡搶先看！蝶豆花漾出紫色神秘

2018-02-22 10:54

親子手牽手／生產的溫柔與殘酷

2018-02-22 06:00

越晚溫度越低！今降雨機率提高 入夜至明晨最冷

2018-02-22 08:17

單耳聽障者：給我身心障礙資格

2018-02-22 00:31

檢舉不法旅行社、旅館 觀光局預告獎金最高10萬

2018-02-22 14:53

直飛奧克蘭！紐西蘭航空復飛台灣 11月1日首航

2018-02-22 11:21

台灣旅客不愛住飯店 木屋、樹屋、百年老屋出線！

2018-02-22 10:07

向機器人討工作？「21世紀最性感職業」年薪破百萬

2018-02-22 11:53

酷聖石「重乳酪草莓」登場 限定三天第2杯20元

2018-02-21 23:06

限時3天！ 加拿大航空推台北-北美來回11,900元起

2018-02-22 16:36

穿再少都無感！已婚男人不碰太太的3個原因

2018-02-22 15:55

「小丑女」瑪格羅比 經典黑白點綴美鑽優雅不敗

2018-02-22 12:27

台灣10大好湯出爐！ 關子嶺溫泉奪冠

2018-02-22 14:54

104：AI人才缺逾6000人 碩士是基本門檻

2018-02-22 12:15

影／不買票硬闖月台 平溪線稀有乘客山羌受困

2018-02-22 13:01

受蝙蝠大便啟發 學者找到中藥界「威而鋼」

2018-02-22 17:08

又要開搶了！BV設計師跨界UNIQLO

2018-02-22 15:37

去年逾萬病人跌倒5摔死 恐與藥物影響有關

2018-02-22 11:47

縫被單的針忘記取下 刺進婦人的右側胸

2018-02-22 18:05

「經肛門微創手術」切直腸腫瘤 38歲男成功保住肛門

2018-02-22 17:48

阿嬤過年後空虛胸悶 原來是「空巢綜合症」

2018-02-22 10:17

怕傷口發炎 他20年沒碰水洗澡

2018-02-21 22:52

東部海域地震 花蓮市有感搖25.98秒

2018-02-22 10:11

限時3天促銷！加拿大航空北美來回11900元起

2018-02-22 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top