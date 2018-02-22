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黑白配正夯 BAFTA鑽光高調放閃

2018-02-22 17:29聯合報 記者陳若齡╱即時報導

黑色是進來影壇最精采的顏色，從年初的金球獎，到日前落幕的第71屆英國影視藝術學院電影獎頒獎典禮(BAFTA) 上，不少明星都因響應好萊塢＃TimesUp反性暴力的女性自覺運動而在星光大道上以黑色禮服現身，而對比黑色的璀璨白鑽，便成了最佳配角，經典的「黑白配」成為眾女星不約而同的耀眼選擇。

以「老娘叫譚雅 (I,Tonya)」一片征戰各大影壇的瑪格羅比（Margot Elise Robbie）以GIVENCHY Haute Couture 高訂系列搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑽石珠寶，18.75克拉Winston Cluster鑽石耳環以及3.58克拉水滴型切工鑽戒，浪漫又有個性。事實上，瑪格羅比可說是「黑白配」達人，除了黑色她也多次選穿白色禮服，如BAFTA入圍晚宴上便穿了香奈兒（CHANEL）2018春夏高級訂製服系列洋裝搭香奈兒Plume耳環，挽起頭髮展現不一樣的美麗。

藉海瑞溫斯頓鑽石放閃的還有女星瑞秋懷茲（Rachel Weisz）黑色亮片復古洋裝出席搭配經典的Winston Cluster系列垂墜式鑽石耳環。以及4.47克拉Lotus鑽戒，璀璨耀眼。最高調的莫過莉莉詹姆士（Lily James）以BURBERRY蓬紗禮服搭配整身將近70克拉的海瑞溫斯頓鑽飾。

「彩寶之王」寶格麗也沒在黑白配風潮中缺席，當紅新秀Zendaya以格紋西裝搭配寶格麗Serpenti系列頂級白K金鑽石耳環，性感大器。挺著大肚子的瑞典女星Rebecca Ferguson則配戴了寶格麗Divas Dream系列白K金鑽石手鐲與白K金鑽石手鐲鑲嵌縞瑪瑙，左右不對稱呼應以Stella McCartney黑白禮服，是最迷人的孕婦

莉莉詹姆士配戴的海瑞溫斯頓經典溫斯頓Chandelier鑽石耳環。圖／海瑞溫斯頓...
莉莉詹姆士配戴的海瑞溫斯頓經典溫斯頓Chandelier鑽石耳環。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓Lotus鑽石戒指，鉑金鑲嵌約4.47克拉鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Lotus鑽石戒指，鉑金鑲嵌約4.47克拉鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
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寶格麗Serpenti 系列白金鑽石耳環，約1,258,000元。圖／BVLGA...
寶格麗Serpenti 系列白金鑽石耳環，約1,258,000元。圖／BVLGARI提供
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瑞典女星REBECCA FERGUSON配戴寶格麗Divas Dream手鐲亮相...
瑞典女星REBECCA FERGUSON配戴寶格麗Divas Dream手鐲亮相BAFTA派對。圖／BVLGARI提供
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瑪格羅比配戴的海瑞溫斯頓水滴形切工鑽石戒指。圖／海瑞溫斯頓提供
瑪格羅比配戴的海瑞溫斯頓水滴形切工鑽石戒指。圖／海瑞溫斯頓提供
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瑪格羅比以「黑白配」亮相各影壇盛會，出席英國電影學院獎入圍晚宴時，穿香奈兒201...
瑪格羅比以「黑白配」亮相各影壇盛會，出席英國電影學院獎入圍晚宴時，穿香奈兒2018春夏高訂系列的羽毛刺繡斜紋軟呢洋裝搭配，香奈兒高級珠寶Plume耳環。圖／CHANEL提供
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寶格麗DIVAS DREAM系列白K金鑽石鑲嵌縞瑪瑙手鐲，約1,875,000元...
寶格麗DIVAS DREAM系列白K金鑽石鑲嵌縞瑪瑙手鐲，約1,875,000元。圖／BVLGARI提供
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瑞秋懷茲配戴的海瑞溫斯頓經典錦簇Winston Cluster系列垂墜式鑽石耳環...
瑞秋懷茲配戴的海瑞溫斯頓經典錦簇Winston Cluster系列垂墜式鑽石耳環，約16.95克拉。圖／海瑞溫斯頓提供
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瑪格羅比配戴海瑞溫斯頓Winston Cluster系列鑽石耳環約18.75克拉...
瑪格羅比配戴海瑞溫斯頓Winston Cluster系列鑽石耳環約18.75克拉、Winston Cluster系列水滴形切工鑽石戒指約3.58克拉。圖／Getty
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莉莉詹姆士配戴海瑞溫斯頓經典錦簇Winston Cluster系列垂墜式鑽石耳環...
莉莉詹姆士配戴海瑞溫斯頓經典錦簇Winston Cluster系列垂墜式鑽石耳環、Winston Cluster系列鑽石手鍊、Sparkling Cluster系列鑽石手鍊、Pirouette系列鑽石戒指。圖／Getty
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瑞秋懷茲配戴海瑞溫斯頓經典錦簇Winston Cluster系列垂墜式鑽石耳環約...
瑞秋懷茲配戴海瑞溫斯頓經典錦簇Winston Cluster系列垂墜式鑽石耳環約16.95克拉、Lotus鑽石戒指約4.47克拉。圖／Getty
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瑪格羅比以「黑白配」亮相各影壇盛會，出席英國電影學院獎入圍晚宴時，穿香奈兒201...
瑪格羅比以「黑白配」亮相各影壇盛會，出席英國電影學院獎入圍晚宴時，穿香奈兒2018春夏高訂系列的羽毛刺繡斜紋軟呢洋裝搭配，香奈兒高級珠寶Plume耳環。圖／CHANEL提供
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海瑞溫斯頓經典Cluster鑽石手鍊。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓經典Cluster鑽石手鍊。圖／海瑞溫斯頓提供
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女模Frances Aaternir配戴寶格麗Divas Dream耳環亮相BA...
女模Frances Aaternir配戴寶格麗Divas Dream耳環亮相BAFTA會後派對。圖／BVLGARI提供
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香奈兒高級珠寶Plume耳環，18K白金鑲嵌鑽石。圖／CHANEL提供
香奈兒高級珠寶Plume耳環，18K白金鑲嵌鑽石。圖／CHANEL提供
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莉莉詹姆士配戴的海瑞溫斯頓Pirouette芭蕾舞系列鑽石戒指。圖／海瑞溫斯頓提...
莉莉詹姆士配戴的海瑞溫斯頓Pirouette芭蕾舞系列鑽石戒指。圖／海瑞溫斯頓提供
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美國知名演員兼歌手ZENDAYA配戴寶格麗Serpenti白鑽耳環亮相BAFTA...
美國知名演員兼歌手ZENDAYA配戴寶格麗Serpenti白鑽耳環亮相BAFTA派對。圖／BVLGARI提供
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瑪格羅比配戴的海瑞溫斯頓Cluster鑽石耳環。圖／海瑞溫斯頓提供
瑪格羅比配戴的海瑞溫斯頓Cluster鑽石耳環。圖／海瑞溫斯頓提供
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DIVAS DREAM系列白K金鑽石耳環，約133,000元。圖／BVLGARI...
DIVAS DREAM系列白K金鑽石耳環，約133,000元。圖／BVLGARI提供
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