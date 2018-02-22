黑白配正夯 BAFTA鑽光高調放閃

2018-02-22 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



黑色是進來影壇最精采的顏色，從年初的金球獎，到日前落幕的第71屆英國影視藝術學院電影獎頒獎典禮(BAFTA) 上，不少明星都因響應好萊塢＃TimesUp反性暴力的女性自覺運動而在星光大道上以黑色禮服現身，而對比黑色的璀璨白鑽，便成了最佳配角，經典的「黑白配」成為眾女星不約而同的耀眼選擇。

以「老娘叫譚雅 (I,Tonya)」一片征戰各大影壇的瑪格羅比（Margot Elise Robbie）以GIVENCHY Haute Couture 高訂系列搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑽石珠寶，18.75克拉Winston Cluster鑽石耳環以及3.58克拉水滴型切工鑽戒，浪漫又有個性。事實上，瑪格羅比可說是「黑白配」達人，除了黑色她也多次選穿白色禮服，如BAFTA入圍晚宴上便穿了香奈兒（CHANEL）2018春夏高級訂製服系列洋裝搭香奈兒Plume耳環，挽起頭髮展現不一樣的美麗。

藉海瑞溫斯頓鑽石放閃的還有女星瑞秋懷茲（Rachel Weisz）黑色亮片復古洋裝出席搭配經典的Winston Cluster系列垂墜式鑽石耳環。以及4.47克拉Lotus鑽戒，璀璨耀眼。最高調的莫過莉莉詹姆士（Lily James）以BURBERRY蓬紗禮服搭配整身將近70克拉的海瑞溫斯頓鑽飾。