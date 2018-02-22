親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

智庫籲美小心：大陸可能搶在台灣宣布獨立前發動突襲

內閣確定改組！傳教育部、勞動部首長將異動

「小丑女」瑪格羅比 經典黑白點綴美鑽優雅不敗

2018-02-22 12:27聯合報 記者孫曼╱即時報導

瑪格羅比穿香奈兒高級訂製服搭配羽毛鑽石耳環出席BAFTA入圍者晚宴。圖／香奈兒提...
瑪格羅比穿香奈兒高級訂製服搭配羽毛鑽石耳環出席BAFTA入圍者晚宴。圖／香奈兒提供
分享
因為主演《老娘叫譚雅》（I, Tonya）精湛演技入圍各大影展、同時全球走透透跑宣傳的瑪格羅比（Margot Robbie），因姣好容貌與身材也成為許多精品的活廣告。以電影《自殺突擊隊》中「小丑女」一角竄紅的她，最近在倫敦出席電影首映、以及走第71屆英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，簡稱BAFTA）紅毯和出席晚宴，都選擇了黑白色系的服裝，搭配裸唇和適度的眼妝，凸顯搭配的鑽石珠寶，展現雋永優雅的穿搭風格，凸顯與螢幕上的爭議性角色和壞女孩形象的落差。

在2月17日於肯辛頓宮（Kensington Palace）舉辦的入圍者晚宴（EE British Academy Film Awards Nominees Party）上，瑪格穿著一襲香奈兒的白色羽毛刺繡斜紋軟泥洋裝高級訂製服，配上同樣以羽毛為主要設計元素的鑽石耳環亮相，並梳起頭髮，顯得清新優雅。而次日的紅毯上，她則換上響應#TimesUp及#MeToo運動的紀梵希黑色繞頸晚禮服，以潤澤感裸妝和粉色眼影襯托花朵造型的鑽石耳環，典雅氣質深受好評。事實上，稍早在紐約參加Calvin Klein服裝秀和在14日的《老娘叫譚雅》倫敦首映會上亮相時，她也都以黑白色系服裝點綴少量鑽飾的裝扮贏得讚賞，顯然這是「瑪格風」絕不出錯的搭配原則。

瑪格羅比穿著紀梵希禮服搭配海瑞溫斯頓鑽石珠寶出席BAFTA紅毯。圖／海瑞溫斯頓提...
瑪格羅比穿著紀梵希禮服搭配海瑞溫斯頓鑽石珠寶出席BAFTA紅毯。圖／海瑞溫斯頓提供
分享
瑪格羅比穿香奈兒高級訂製服搭配羽毛鑽石耳環出席BAFTA入圍者晚宴。圖／香奈兒提...
瑪格羅比穿香奈兒高級訂製服搭配羽毛鑽石耳環出席BAFTA入圍者晚宴。圖／香奈兒提供
分享
瑪格羅比穿香奈兒高級訂製服搭配羽毛鑽石耳環出席BAFTA入圍者晚宴。圖／香奈兒提...
瑪格羅比穿香奈兒高級訂製服搭配羽毛鑽石耳環出席BAFTA入圍者晚宴。圖／香奈兒提供
分享
瑪格羅比出席BAFTA紅毯配戴的海瑞溫絲頓Winston Cluster系列水滴...
瑪格羅比出席BAFTA紅毯配戴的海瑞溫絲頓Winston Cluster系列水滴形切工鑽石戒指。圖／海瑞溫斯頓提供
分享
瑪格羅比出席BAFTA入圍者晚宴配戴的香奈兒羽毛鑽石耳環。圖／香奈兒提供
瑪格羅比出席BAFTA入圍者晚宴配戴的香奈兒羽毛鑽石耳環。圖／香奈兒提供
分享
瑪格羅比出席BAFTA紅毯配戴的海瑞溫絲頓Winston Cluster系列鑽石...
瑪格羅比出席BAFTA紅毯配戴的海瑞溫絲頓Winston Cluster系列鑽石耳環。圖／海瑞溫斯頓提供
分享

瑪格羅比香奈兒

相關新聞

超模、網紅都想要！Off-White與Jimmy Choo破天荒聯名

2018-02-22 13:29

米蘭時裝周／拎著頭顱走秀 Gucci怪出新境界

2018-02-22 13:17

過年不忌口 健身器材、塑身保健食品年後業績翻倍漲

2018-02-22 12:46

捕捉過眼雲煙 Dior攝影書留下倏忽之美

2018-02-22 12:29

星巴克新咖啡搶先看！蝶豆花漾出紫色神秘

2018-02-22 10:54

NBA球星林書豪變身調香師 推個人原創香水

2018-02-22 10:37

碎花控、鄉村瘋注意！GREENGATE特賣1折起

2018-02-22 10:28

TOD'S微風廣場快閃店 推獨家水鑽馬鞍包

2018-02-22 10:22

台灣旅客不愛住飯店 木屋、樹屋、百年老屋出線！

2018-02-22 10:07

京都三月天 夢幻花燈路「期間限定」

2018-02-22 09:33

酷聖石「重乳酪草莓」登場 限定三天第2杯20元

2018-02-21 23:06

不再低俗醜惡 台灣電子花車攻進東京現代美術館

2018-02-21 22:37

「美拍」變成淨白肌動詞 3月啟動養成計畫

2018-02-21 19:07

MONCLER一個品牌就八個設計師作品 好看極了

2018-02-21 17:51

用甜食療癒收心！ 好丘推「泡芙貝果」 草莓乳酪登場

2018-02-21 17:41

設計師畫愛心 為開春上班的妳加油打氣

2018-02-21 17:25

3月開賣！香奈兒摩登COCO魅惑印記香水再創傳奇

2018-02-21 17:12

S HOTEL餐廳改名S餐廳 午餐3道菜千元有找

2018-02-21 17:10

玩手遊免費喝珍奶 跨界聯名主題快閃店西門町登場

2018-02-21 17:10

IKEA熱銷系列歡慶50周年 2月底前限時優惠8折

2018-02-21 17:09

設計來自台灣品牌！國寶化身時髦眼鏡

2018-02-21 17:08

迎戰年後開工！辦公小物搜尋量增3成 最夯的就是它

2018-02-21 17:07

賣場迎開學季 可愛肖像文具、護脊書包下殺5折起

2018-02-21 17:06

籃球明星加持！新鞋款更有看頭

2018-02-21 15:27

王妃帶頭 英國奧斯卡紅毯 祖母綠最閃耀

2018-02-21 15:01

潮店在這裡！ 時尚快閃店春夏新款搶鏡

2018-02-21 14:27

汎德行動支持減碳 推出電動車企業純租專案

2018-02-21 13:49

壽星大發！50 Cafe自助餐轉轉樂最高免費吃

2018-02-21 13:33

開工吃飯帶錢包遜掉！王品用LINE Pay再拿紅包

2018-02-21 13:11

歷年最高！7-11集點挑戰精品 腕表加價購要4千5

2018-02-21 13:11

「震」驚危坐！地震來臨前 該準備的5項救命物

2018-02-21 12:18

狗年汪旺好運到！ 這些開運商品讓您好運連年

2018-02-21 12:17

英國女王的第一場時裝秀！ 與時尚女王世紀同框

2018-02-21 08:14

詹朴針織民族風 「帽」險迷幻星河

2018-02-20 23:37

時尚界送暖 代「表」感恩心

2018-02-20 23:33

慵懶浪漫vs.窺視性感 超模美腿永不妥「鞋」

2018-02-20 23:33

春季開架唇彩 款款都生火

2018-02-20 23:33

健身也要分眾 俱樂部闢VIP專區

2018-02-20 23:28

設計師走向幕前 時尚廣告更有說服力

2018-02-20 23:25
看更多

熱門文章

新住民美少女申請自動通關 10秒「嗶嗶」快速出國

2018-02-21 21:10

怕傷口潰爛 台中阿伯20年不敢洗澡

2018-02-21 14:58

東部海域規模5.6地震全台有感 台東5級

2018-02-22 07:26

冷氣團發威！明溫度溜滑梯 低溫下探12度

2018-02-21 17:24

215項刪剩37項 藥食兩用中藥材清單公告 明正式生效

2018-02-21 17:02

乍寒還暖！吳德榮：未來1周天氣變化快速

2018-02-22 07:39

教部遲不核定台大校長 教團諷：乾脆改總統指派

2018-02-21 17:10

「擠滿百人的無聲候診間」 日本醫院這幕讓台灣醫生好感動

2018-02-22 11:31

年後轉職看這裡 起薪三萬工作高達1900個

2018-02-21 19:06

冷氣團發威！今夜明晨最冷 低溫下探12度

2018-02-22 05:35

1天2落軌 台鐵「升降式月台門」加快腳步

2018-02-21 23:44

6天春節連假南迴沒塞車！司機：20年來最好開

2018-02-21 15:54

小孩長「紅豆冰」腳別輕忽 小心可能罹患這種病

2018-02-21 19:38

不再低俗醜惡 台灣電子花車攻進東京現代美術館

2018-02-21 22:37

台七甲櫻花開了 緋紅片片遊客搶拍

2018-02-21 15:35

春節長假後變胖或肩頸痠痛嗎？醫師建議你這麼做

2018-02-21 18:39

這種障礙別人看不見 求學就業都碰壁

2018-02-21 21:45

交通小知識：什麼是列車「待避」

2018-02-21 16:32

30歲男子忍痛跑完全馬 水泡破裂險截肢

2018-02-21 18:01

今日星座運勢／牡羊 判斷能力較弱 避免做重大決定

2018-02-22 00:00

越晚溫度越低！今降雨機率提高 入夜至明晨最冷

2018-02-22 08:17

磁力觀測可預測地震? 氣象局：無法以單一方法判讀震兆

2018-02-21 16:38

泡湯看這裡！全台十大好湯區域五大名湯 觀光局報你知

2018-02-21 15:10

單耳聽障者：給我身心障礙資格

2018-02-22 00:31

童年記憶／黃梅調與代工歲月

2018-02-22 06:00

花50元中50萬彩金 彰化阿嬤樂領厚厚現金

2018-02-22 11:59

胖老爹3月起漲價！ 套餐最高調漲30元

2018-02-21 21:08

為母心情／寶媽武藝十八般

2018-02-22 06:00

親子手牽手／生產的溫柔與殘酷

2018-02-22 06:00

酷聖石「重乳酪草莓」登場 限定三天第2杯20元

2018-02-21 23:06

直飛奧克蘭！紐西蘭航空復飛台灣 11月1日首航

2018-02-22 11:21

輕急診醫療夯！ 美國數年間開了上萬家診所

2018-02-21 16:47

S HOTEL餐廳改名S餐廳 午餐3道菜千元有找

2018-02-21 17:10

2歲燒傷女恐截肢　來台人道醫療

2018-02-21 15:14

單耳聽障者的心聲 請給我們身障手冊

2018-02-21 21:45

中山科學研究院、長榮航空 未足額進用身障高居第一

2018-02-21 15:35

台北捷運徵才229人 月薪最高5.4萬

2018-02-22 11:15

搭乘長榮商務艙 必點這杯金牌酒

2018-02-21 15:23

星巴克新咖啡搶先看！蝶豆花漾出紫色神秘

2018-02-22 10:54

104：AI人才缺逾6000人 碩士是基本門檻

2018-02-22 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top