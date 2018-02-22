「小丑女」瑪格羅比 經典黑白點綴美鑽優雅不敗

2018-02-22 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



瑪格羅比穿香奈兒高級訂製服搭配羽毛鑽石耳環出席BAFTA入圍者晚宴。圖／香奈兒提供 分享 facebook 因為主演《老娘叫譚雅》（I, Tonya）精湛演技入圍各大影展、同時全球走透透跑宣傳的瑪格羅比（Margot Robbie），因姣好容貌與身材也成為許多精品的活廣告。以電影《自殺突擊隊》中「小丑女」一角竄紅的她，最近在倫敦出席電影首映、以及走第71屆英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，簡稱BAFTA）紅毯和出席晚宴，都選擇了黑白色系的服裝，搭配裸唇和適度的眼妝，凸顯搭配的鑽石珠寶，展現雋永優雅的穿搭風格，凸顯與螢幕上的爭議性角色和壞女孩形象的落差。