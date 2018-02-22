「小丑女」瑪格羅比 經典黑白點綴美鑽優雅不敗
因為主演《老娘叫譚雅》（I, Tonya）精湛演技入圍各大影展、同時全球走透透跑宣傳的瑪格羅比（Margot Robbie），因姣好容貌與身材也成為許多精品的活廣告。以電影《自殺突擊隊》中「小丑女」一角竄紅的她，最近在倫敦出席電影首映、以及走第71屆英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，簡稱BAFTA）紅毯和出席晚宴，都選擇了黑白色系的服裝，搭配裸唇和適度的眼妝，凸顯搭配的鑽石珠寶，展現雋永優雅的穿搭風格，凸顯與螢幕上的爭議性角色和壞女孩形象的落差。
在2月17日於肯辛頓宮（Kensington Palace）舉辦的入圍者晚宴（EE British Academy Film Awards Nominees Party）上，瑪格穿著一襲香奈兒的白色羽毛刺繡斜紋軟泥洋裝高級訂製服，配上同樣以羽毛為主要設計元素的鑽石耳環亮相，並梳起頭髮，顯得清新優雅。而次日的紅毯上，她則換上響應#TimesUp及#MeToo運動的紀梵希黑色繞頸晚禮服，以潤澤感裸妝和粉色眼影襯托花朵造型的鑽石耳環，典雅氣質深受好評。事實上，稍早在紐約參加Calvin Klein服裝秀和在14日的《老娘叫譚雅》倫敦首映會上亮相時，她也都以黑白色系服裝點綴少量鑽飾的裝扮贏得讚賞，顯然這是「瑪格風」絕不出錯的搭配原則。
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