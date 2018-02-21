酷聖石「重乳酪草莓」登場 限定三天第2杯20元

2018-02-21 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



把握草莓季，COLD STONE每年翻新吃法，今年推出「草莓起司三重奏」系列，將草莓起司蛋糕冰品化，將草莓冰淇淋、草莓醬、重乳酪混搭出多重層次，2月23日上市後一連3天推出第二杯20元活動，凡購買任一冰淇淋鬆餅就升級套餐。

COLD STONE表示，去年草莓季上市後即帶動業績成長15%以上，今年主打「甜點冰品化」流行趨勢，運用草莓起司蛋糕概念，推出草莓起司三重奏的經典冰淇淋、草莓麻糬冰淇淋鬆餅。COLD STONE將法國直送草莓拌入草莓冰淇淋、淋上草莓醬，並使用日本昭和蛋糕專用麵粉及義大利帕達諾起司製成重乳酪蛋糕，混搭在一起打造鹹鹹甜甜滋味。

鬆餅方面，業者於美式鬆餅中夾入小麻糬營造Q彈口感，搭上草莓冰淇淋、煉乳及鮮奶油及滿滿大湖牛奶草莓，預估業績較去年成長2成。

此外，2月23日至2月25日共3天將推出草莓起司三重奏新品第2杯20元優惠，2月23日至4月12日每天下午2點至6點，點購任一冰淇淋鬆餅，就免費升級套餐含飲品1杯。