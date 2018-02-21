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不再低俗醜惡 台灣電子花車攻進東京現代美術館

2018-02-21 22:37聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

曾被視為低俗的電子花車，經過改良升級為靈活多變的「舞台車」，被攝影師沈昭良選為主題展開一系列的拍攝。在他寧靜詩意的鏡頭下，電子花車(舞台車)褪去俗麗外表，走上國際舞台成為台式文化的代表。

沈昭良的「STAGE(舞台車)」攝影系列，獲邀參展「新星攝影城市展－威廉克萊恩以及活在22世紀的攝影家們」，23日於日本東京六本木的21_ 21美術館 (21_21 DESIGN SIGHT)展出。

日本東京六本木的21_ 21美術館 (21_21 DESIGN SIGHT)，由世界知名服裝設計師三宅一生所發起創立，建築設計為安藤忠雄，於2007年3月正式開館營運，目前由三宅一生、佐藤卓與深澤直人共同擔任總監，可說是日本最具代表性的現代美術館。

「新星攝影城市展」策展人為日本知名美術史家暨東京藝術大學教授伊藤俊治。主要邀請享譽盛名的美籍攝影家威廉克萊恩(William Klein)、Mina Pak、石川直樹、勝又公仁彥、沈昭良等十位來自各國的攝影創作者。

沈昭良此次獲邀的「STAGE(舞台車)」系列，將首次透過16件巨幅作品，拼組排列在30公尺的展牆上，藉以呈現舞台車在台灣庶民環境中的魔幻靜謐與寫實騷動。

在各種喜慶喪葬場合出現的舞台車，是台灣特有的庶民文化。沈昭良從2006年起，走訪全台各地拍攝舞台車，拍攝場景包括夜市、廟會、墓塚、街道等。舞台車布置俗麗、音樂喧鬧，沈昭良卻刻意讓它出現在空無一人的廢棄工廠、墓塚旁，畫面充滿張力，也凸顯舞台車在台灣庶民社會的詭異地位。

沈昭良的「STAGE(舞台車)」系列，呈現舞台車在台灣庶民環境中的魔幻靜謐與寫實...
沈昭良的「STAGE(舞台車)」系列，呈現舞台車在台灣庶民環境中的魔幻靜謐與寫實騷動。圖/也趣藝廊提供
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