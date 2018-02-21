MONCLER一個品牌就八個設計師作品 好看極了

2018-02-21 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



早前MONCLER曾發布一段影片，秀出「MONCLER Genius」字樣，圖像以8個冰人和8扇窗的建築來賣關子，在米蘭時裝周首日發表揭開真面目，原來是MONCLER偕同8位設計師發表「一屋．眾聲（one house, different voices）」全新作品，也創新的以品牌作為策展單位，邀集8位重量級的當代時尚聞人，帶來一場宛若展覽的盛大新裝發表。

去年11月MONCLER結束和Giambattista Valli、Thom Browne兩位設計師長達10年的合作，也同時關閉Gamme Rouge和Gamme Bleu系列，像是為「MONCLER Genius」鋪哏，也史無前例找來了八位當代舉足輕重的設計者，開啟「超越季節性限制，與消費者建立日常對話」的嶄新時代，參與此項目者包括VALENTINO創意總監 Pierpaolo Piccioli、造型師 Karl Templer、新銳設計師Simone Rocha、英國設計師Craig Green、川久保玲門生二宮啟（Kei Ninomiya）、潮牌Fragment Design創始人藤原浩（Hiroshi Fujiwara）、Palm Angels創辦人Francesco Ragazzi，以及MONCLER Grenoble系列設計師Sandro Mandrino，所有作品預計自6月份開始在品牌專門店或網站銷售，10月份在東京、紐約等城市開設MONCLER Genius Building快閃店。