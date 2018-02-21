設計師畫愛心 為開春上班的妳加油打氣

2018-02-21 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



放長假後上班有點無力，給自己熱血沸騰的愛心加油打氣，女鞋品牌RENE CAOVILLA推出愛心形狀點綴的運動休閒鞋，不按牌理出牌的YAZBUKEY也推出有愛心的T恤等單品，逗趣的設計為穿搭增加活潑感。

YAZBUKEY以視覺大膽、洋溢童趣的波普藝術做為表現手法，誇張醒目的設計也成為穿搭的亮點，2018春夏用「Power of Love」作為當季的概念主軸，雙人設計師Emel Kurhan和Yaz Bukey保留經典的嘴唇圖形之外，也在服裝中加入了象徵Love的愛心圖案，粉紅色的心形輪廓中有一把鎖，或是穿著高跟鞋的腿上促狹地寫了「Double Trouble」字樣，來描繪設計師心目中的Power of Love，綻放強烈熱情的同時，有態度也不失幽默。