設計師畫愛心 為開春上班的妳加油打氣
放長假後上班有點無力，給自己熱血沸騰的愛心加油打氣，女鞋品牌RENE CAOVILLA推出愛心形狀點綴的運動休閒鞋，不按牌理出牌的YAZBUKEY也推出有愛心的T恤等單品，逗趣的設計為穿搭增加活潑感。
YAZBUKEY以視覺大膽、洋溢童趣的波普藝術做為表現手法，誇張醒目的設計也成為穿搭的亮點，2018春夏用「Power of Love」作為當季的概念主軸，雙人設計師Emel Kurhan和Yaz Bukey保留經典的嘴唇圖形之外，也在服裝中加入了象徵Love的愛心圖案，粉紅色的心形輪廓中有一把鎖，或是穿著高跟鞋的腿上促狹地寫了「Double Trouble」字樣，來描繪設計師心目中的Power of Love，綻放強烈熱情的同時，有態度也不失幽默。
RENE CAOVILLA維持蛇型高跟鞋的品牌經典設計，品牌第三代創意總監Mr. Edoardo Caovilla再獻新作，將可愛又甜美的Love概念，表現在蛇型繞踝鑲上亮眼的紅鑽愛心，手工鑲嵌的心形鑽飾奪目而小巧，除了女人味十足的跟鞋之外，還有運動平底鞋款綴上水晶的款式，可愛俏皮又年輕，且紅白色系是實穿的款式，隨時帶來紅色喜氣好運氣。
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