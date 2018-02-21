3月開賣！香奈兒摩登COCO魅惑印記香水再創傳奇
2001年由賈克．波巨（Jacques Polge）打造出第一款香奈兒摩登COCO香水以來，獨特的雙重香氛結構、創新的分餾廣藿香，在清新怡人的柑橘果香與優雅感性的花草香調中取得完美平衡，擄獲全球女性的芳心。今年摩登COCO香水系列再次敘寫傳奇篇章，打造全新的摩登COCO魅惑印記香水，兼具柑橘果皮的清新與木質芳香的熱情，並調高了廣藿香的比重，讓馥郁香氣在肌膚表面充分釋放．雙重魅惑更加迷人。
香奈兒摩登COCO魅惑印記香水的前調由西西里柑橘與卡拉布里亞佛手柑引領，代表著香奈兒摩登COCO系列獨具的清新果香調，中調調和印度尼西亞廣藿香、玫瑰、茉莉花香，使香氣更有女人味；調香師奧利維耶．波巨（Olivier Polge）盡可能貼近最初的配方，同時賦予嶄新面貌，因此在提高廣藿香比重的基礎上，增添一抹東加豆與馬達加斯加香草所組合的琥珀香調，烘托出廣藿香的深邃底蘊，是一款專為不懈追求內心渴望的女性所打造的香水作品，3月2日正式上市，將推出50ml與100ml。
英國女星綺拉．奈特莉自2007年起擔任香奈兒摩登COCO香水代言人，在今年推出的全新形象影片中，綺拉．奈特莉再度化身為性感迷人的摩登女性樣貌，率性自我、令人捉摸不定，鼓勵女性盡情享受精彩人生。
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