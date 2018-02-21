S HOTEL餐廳改名S餐廳 午餐3道菜千元有找

2018-02-21 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



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S HOTEL北歐美饌HYG餐廳，近來改名為S餐廳及酒吧，以大S的「S」命名，讓餐廳能見度更高。除了改名以外，並邀請曾在多間米其林星級餐廳廚房接受培訓的主廚Pierrick Maire坐鎮，菜單上也有作大幅度調整，不僅有既有的熱銷北歐菜肴，也新增了不少法式料理，主廚會不定時更改菜單，帶給饕客驚喜。同時，看準早午餐市場商機，從3月24日起每周日中午推出早午餐活動，每人最低2,000元起。

原本走北歐美饌風格的HYG餐廳，近日改名為S餐廳及酒吧重新揭幕再出發，不僅改名想增加記憶點，就連菜色也改走法式菜肴為主，規畫出多款適合不同心情的療癒美食，包含家常菜、創義美饌、法式風情等，滿足不同饕客口味。包含主廚拿手好菜法式田螺，用高湯文火慢燉，口感酥軟且搭配自製蛋黃醬，是頗受歡迎的風味冷盤。另有地區特色美食，如En-K魚子醬、西班牙原隻黑毛豬火腿切片、純野生新鮮英國生蠔等，可在大理石面的吧檯旁享用。

此外，S餐廳強調饕客可一同分享共食，從牛肋排到慢燉豬頸和牛腱，或是遵循法式烹調法、鹽漬24小時再烘烤的烤全雞，每道菜都有一定份量，適合攜伴親友一同共享。此外，絕不可少的飯後甜點，則可品嘗主廚最拿手甜品，以青瓜與紅莓醬配八角和芫荽及香料，最後點綴以奶油、蒔蘿和可食花瓣，不論視覺或味覺都是一大享受。

S餐廳及酒吧表示，原本熱賣的北歐料理仍保留下來，但目前新菜單會以法式料理為主，並聘請行政主廚以便隨時更改菜色，讓固定來此用餐的饕客，可以時常品嘗到新菜單，維持新鮮感。

目前餐廳每天午餐、晚餐時段，除可選擇單點菜單外，可自選3道菜的午餐套餐，最低980元，晚餐為5道式套餐2,800元、8道菜3,800元。除了一般餐期外，3月24日起每天中午12點到下午3點間，新推出周日早午餐，主菜可從單點菜單中任選，還有豐盛的開胃菜及甜點自助區，每人最低2,000元。另若想要無限暢飲香檳，每人3,000元起。酒吧部分每周三推出「爵士、搖滾與美酒」之夜，可以無限暢飲美酒，每人500元；每周四、五，以及周六、日早午餐時段，有DJ及爵士歌手現場演出，度過慵懶的假日時光。

此外，S餐廳及酒吧提到，今年初邀請了知名的法國米其林三星級名廚Jacques 及Laurent Pourcel來台客座，掀起一陣台北美食圈的熱烈討論，預計4月或5月會再邀請星級主廚客座，不侷限在西餐，也可能會是中菜餐廳主廚來客座，期望能帶給饕客不一樣的體驗。