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設計師走向幕前 時尚廣告更有說服力

2018-02-20 23:25聯合報 記者吳曉涵／台北報導

Vivienne Westwood自己也大方入鏡春夏廣告與眾年輕人一同狂歡，頑皮...
Vivienne Westwood自己也大方入鏡春夏廣告與眾年輕人一同狂歡，頑皮個性展露無遺。 圖／Vivienne Westwood提供
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時尚品牌春夏廣告輪番曝光，各出奇招。Gucci、Vivienne Westwood吹起一股「設計師親自入鏡」的風潮，搭配影片描寫現實與幻想間的巧妙結合，或記錄派對中的狂歡身影。而Vetements邀請素人拍攝廣告，更拉近品牌與消費者間的距離。

西班牙藝術家Ignasi Monreal演出Gucci春夏廣告影片，從由約翰艾佛...
西班牙藝術家Ignasi Monreal演出Gucci春夏廣告影片，從由約翰艾佛雷特米萊名作《奧菲莉亞》為靈感打造的畫作中牽起從湖水中甦醒的奧菲莉亞，浪漫又有趣。 圖／Gucci提供
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Gucci春夏廣告由西班牙藝術家Ignasi Monreal操刀，用畫筆刻畫出一個時尚魔法世界，而他本人更擔任最新曝光的廣告影片主角，以古馳藝廊（Gucci Gallery）館長的角色解讀他為品牌做的創作，更從由約翰艾佛雷特米萊名作《奧菲莉亞》為靈感打造的畫作中牽起從湖水中甦醒的奧菲莉亞，浪漫又有趣。龐克教母Vivienne Westwood則選在品牌於紐約開設的第一家旗艦店拍攝春夏廣告，找來女星Chloe Sevign和模特兒們一起穿搭新裝，自己也大方入鏡與眾年輕人一同狂歡，頑皮個性展露無遺。

而去年宣布退出時裝周的Vetements，在創意總監Demna Gvasalia率領下走上蘇黎世街頭，邀請素人展示他的「日常衣櫥」概念新作。沒受過專業訓練的生硬凹背、叉腰姿勢，甚至是全家福，格外貼近真實生活。

如何透過影像、商品去吸引消費者目光，從來都是時尚廣告唯一目的。從以往總是偏好找模特兒展演，到後來演變為尋求明星藝人的號召力，在資訊如此容易取得的今日，其實或多或少已步入讓人產生「審美疲勞」的階段。既然由「誰」來擔任主角已不再具備強勁影響力，那乾脆讓最了解作品的設計師、創作者或生活在你我周遭的素人出馬，也許更能發揮搶鏡功效也不一定。

廣告Gucci模特兒

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