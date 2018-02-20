健身也要分眾 俱樂部闢VIP專區

2018-02-20 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱台北報導



世界健身俱樂部針對豪宅貴客，以飛機艙等的概念，在台中新店規畫出VIP個人訓練區。 圖／World Gym提供 分享 facebook

全真瑜珈健身黑卡VIP會員，還另有與一般會員不同區域的專屬置物櫃。 圖／TRUE Yoga Fitness提供 分享 facebook

隨著運動人口越來越多，健身俱樂部業者也提供更多元的服務、課程，同時針對願意付出更多費用，以及注重隱私的消費客群，另闢專屬運動區域或休息區，分眾市場儼然成型。

沒有兩個人的身體是相同的，SpaceCycle以這樣的信念與訴求，推出「客製化私人課程」，就是希望提供針對不同需求的消費者，在運動上的特殊需求、或想要尋求更隱密的訓練，或是初學者在運動裡遇到瓶頸，產婦、受傷復健等，教練會利用其他專業輔具，甚至教練還可以是專屬動態心理治療師。不過相較於一般的團體課程，這樣客製化的收費可能是數倍之多，因此也形成了以價制量的效果。

而在TRUE Yoga Fitness全真瑜珈健身中，則有所謂的黑卡VIP會員，資格是必須一次購買5年會籍（或以上），才能享有專屬的服務。包括了持會員卡即可任選會館無限使用、一般會員需藉由訂課系統選課，額滿無法上課，但黑卡VIP無需透過訂課系統，人到可隨時上課。同時還提供了私人休息室，可運動後自由使用按摩椅舒緩身體，另外還擁有專屬置物櫃、專用的紫毛巾、黑色瑜伽墊與一般會員為白色毛巾、紫色瑜伽墊，做出區隔。

全台擁有最多營業據點的World Gym世界健身，則是率先在台中新店，施行消費分眾的概念，成為54家分店的首創。這家新分店除了有恆溫雙水道室內泳池、進駐5個系列超過240台重訓器材和經絡放鬆課程專區都是其他據點少見。不過專屬運動區才是賣點，業者觀察到因為地處台中七期豪宅區，來運動的客群中，除了附近上班族，多是講究運動品質的豪宅住戶。為了提升服務等級，以飛機艙等的概念規畫VIP個人訓練區，要讓購買教練課的會員，享有專區使用的尊榮感。