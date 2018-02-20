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春季開架唇彩 款款都生火

2018-02-20 23:33聯合報 記者陳立儀／專題報導

MAYBELLINE媚比琳與時尚超模代言人吉吉．哈蒂德（GIGI HADID）攜...
MAYBELLINE媚比琳與時尚超模代言人吉吉．哈蒂德（GIGI HADID）攜手推出全球限量聯名系列彩妝。 圖／媚比琳提供
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水光vs.柔霧，兩種唇彩質感向來各有擁護者，2018春季的開架唇彩相當精采，還有限量聯名款加持，每一款都令人難以取捨，開架品牌的親和售價就算包色也不心疼。

巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏＃911鎂光燈聚焦，售價420元。 圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏＃911鎂光燈聚焦，售價420元。 圖／巴黎萊雅提供
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聯名限量款超生火

MAYBELLINE媚比琳與時尚超模代言人吉吉．哈蒂德（GIGI HADID）攜手推出全球限量聯名系列彩妝，以東岸、西岸兩種彩妝形象，讓每位女性都能複製超模風情，在韓國掀起秒殺斷貨風潮，台灣僅在指定網路商城和屈臣氏限定門市開賣。

GIGI HADID聯名款的極綻色絲絨霧光唇膏，6款色調以GIGI的好友、妹妹、彩妝師、星座符號為命名，西岸誘惑名媛系列以陽光奔放的暖紅色調為主，東岸時髦上城系列是呈現紐約摩登都會氣質的裸色調，其中＃GG10 Taura蜜裸是GIGI本人最愛的經典裸色。

Za日不落驚艷保濕唇膏玫瑰控系列限定色＃RD623暗夜玫瑰，售價330元。 圖／...
Za日不落驚艷保濕唇膏玫瑰控系列限定色＃RD623暗夜玫瑰，售價330元。 圖／Za提供
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去年底在全球引爆話題的L’Oreal Paris巴黎萊雅X BALMAIN限量聯名訂製款唇膏也在台灣開賣，3大系列共12色，包裝則以3種寶石風格區分，其中有不少特殊色，每款唇彩與每位模特兒都代表著一種宣言與態度。

巴黎萊雅X BALMAIN限量聯名訂製款唇膏的野性風潮系列採用祖母綠大理石風格設計，明星主打色是性感卡其綠的直覺＃905；純黑瑪瑙外觀設計的時尚訂製系列的實用性最高，明星主打色為玫瑰金色的自信＃356，也可疊擦於各種唇彩上；孔雀石風格的叛逆搖滾系列宣示著無所畏懼、活躍鮮明的BALMAIN特色，明星主打色為魅惑羅蘭紫色的自由＃467。

鏡面唇彩內外皆美

2018春季水光唇再次回歸，MAYBELLINE媚比琳2月推出限量10色的琉璃誘光精油唇膏，以獨創的3D琉璃光癮顯色科技與潤唇配方增添晶透感，以鏡紅、漾粉、光裸、珊瑚等4種色彩瓶身區隔唇膏色系，主打色＃04灼熱罌粟是正紅色。

媚比琳GIGI HADID聯名款極綻色絲絨霧光唇膏＃GG10 Taura蜜裸，售...
媚比琳GIGI HADID聯名款極綻色絲絨霧光唇膏＃GG10 Taura蜜裸，售價380元。 圖／媚比琳提供
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巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏的保濕潤澤技術，兼具唇膏的完美發色度與唇釉的光澤感，全系列13色包括大勢玫瑰色系、裸粉色系、苺果色系、橘色系、酒紅系等，主打色包括MLBB玫瑰色系的＃911鎂光燈聚焦，正紅色的＃908袖口唇印、裸粉色系的＃905誘惑香氛等。

Za日不落驚艷保濕唇膏玫瑰控系列以高感度顯色微粒搭配全新光透艷澤蠟配方，散發光透水感，共推出10款玫瑰調製色，其中黑色限定色的＃RD623暗夜玫瑰可疊擦在其他唇彩上，變換為性感又時髦的唇色。

近年來韓妞流行用手指染唇，PONY女王琉璃染唇液就是專為手指上妝所設計，水狀質地容易推抹，上色後隨著時間愈長、顏色愈自然，共推出紅、桃、珊瑚、橘、酒紅等5色，可單擦或是層層疊擦，也能打造漸層唇妝或混色染唇。

PONY女王琉璃染唇液，售價290元，共5色。 圖／MEMEBOX提供
PONY女王琉璃染唇液，售價290元，共5色。 圖／MEMEBOX提供
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霧感唇彩主打絲絨滑順

流行了好一陣子的霧面唇彩，在春季也有新鮮貨。BOURJOIS妙巴黎全新推出的紅絲絨薄霧唇膏，水滴型唇膏搭配前端斜面的微凹設計，兼顧唇筆精準與唇膏塗抹的功能，共有乾燥玫瑰裸粉、珊瑚橘紅、顯白的莓果酒紅等3大色系共12色。

質地輕盈柔滑的heme輕吻絲絨唇釉共推出7色精選玫瑰色，簡約時尚的包裝更添質感，其中粉嫩玫瑰色的＃06心動Heartbeat是屈臣氏限定色；閃耀金色的＃07永恆Forever則是寶雅限定色。

巴黎珊瑚

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