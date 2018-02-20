時尚界送暖 代「表」感恩心

2018-02-20 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／專題報導



寶格麗宣布再續Save The Children 救助兒童基金會慈善活動。 圖／寶格麗提供 分享 facebook

新年到，除了展望未來，也要時時回顧感恩。其實許多精品品牌都長期和慈善基金會合作，只要有心，消費者便能透過選購特定商品幫助弱勢。

最早投入慈善合作的品牌之一就是以書寫工具著稱的萬寶龍（Montblanc）。萬寶龍於2004年開始，就定期與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，主要針對世界各地失學兒童提供識字及接受教育的機會，因為在全球6億5千萬名國小學齡兒童中，約有5千9百萬名孩童處於失學狀態，至今已捐贈1,000萬美元。萬寶龍今年推出的「聯合國兒童基金會系列」包括書寫工具、腕表、飾品、皮具等全系列品項，以世界語言的多樣性為設計靈感，將羅馬、印度、阿拉伯、日文等6種語言的字母作為裝飾。3月31日前所售出的每一件商品其收益的3%都會捐給UNICEF作為推廣兒童教育之用。

達文西計時腕表「勞倫斯體育公益基金會」特別版，42毫米不鏽鋼表殼、自動上鍊飛返計時機芯，43萬6,000元。 圖／萬國表提供 分享 facebook

自2005年起，IWC萬國表便成為勞倫斯（Laureus）體育公益基金會的主要贊助。這個體育基金會和其相關組織的核心概念是藉體育之力推行公益活動，希望透過運動改變世界，自創辦以來，全世界便已有超過150萬名兒童和青少年曾參與150多項活動，許多著名運動員如F1賽車手Nico Rosberg都是基金會大使。2006年起IWC更定期推出限量腕表，表底蓋上鐫刻的圖案，是勞倫斯組織中的兒童繪畫比賽得獎作品。今年得獎者是熱愛滑雪的12歲大陸特殊運動員侯燁，特別版腕表的部分收益將投入勞倫斯體育公益基金會。

萬寶龍傳承精神UNICEF系列世界時區腕表亞洲限量款，18萬5,400元。 圖／萬寶龍提供 分享 facebook

而歐米茄（Omega）則是自2011年起便與奧比斯（Orbis）合作，在世界偏遠地區提供高水準的眼科醫療服務。自1982年開始，奧比斯便在世界各地推廣眼科醫學與治療，透過「飛行醫院」提供許多資源不足地區的醫護人員臨床實習的機會。至今這個眼科飛行醫院已到訪過92個國家，光是2016年一年就治療超過350萬人次。今年由辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的帥模兒子普雷斯利蓋柏（Presley Gerber）代言的限量特殊表款，表底蓋壓印泰迪熊的圖案、藍色中央指針的特製奧比斯泰迪熊平衡臂，其可愛的設計，原來是因為歐米茄為奧比斯的年輕患者提供可愛的泰迪熊作為安撫陪伴，而表款的部分銷售所得也會用於資助奧比斯的善舉。

(由上至下)萬寶龍大師傑作Unicef系列精鋼圓形袖扣 8,300元，藍色皮革編織手環10,100元，精鋼長方形雙面袖扣 16,300元。 圖／萬寶龍提供 分享 facebook

除了腕表，寶格麗和路易威登也都透過珠寶與慈善機構合作救助弱勢兒童。自2009年合作展開以來，寶格麗已為救助兒童基金會（Save The Children）的全球慈善事業，以經典的B.zero1為基礎設計了一系列的戒指、墜飾與手鍊，至今已有50萬愛心人士選購、募款超過7,000萬美元。而路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2016年開始推出的慈善手鍊，則是特地與UNICEF合作，為人數將近600萬的敘利亞難民孩童提供人道救助。今年全新的Silver Lockit Color共有5款顏色，售價各為9,000元，每售出一件，LV便會捐出3,600元給聯合國兒童基金會，相當大氣。