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慵懶浪漫vs.窺視性感 超模美腿永不妥「鞋」

2018-02-20 23:33聯合報 記者吳曉涵╱台北報導

人氣名模坎達爾珍娜入鏡TOD'S 2018春夏系列廣告。 圖／迪生提供
人氣名模坎達爾珍娜入鏡TOD'S 2018春夏系列廣告。 圖／迪生提供
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人氣名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）再度搶下新代言人職位，為義大利精品TOD'S入鏡2018春夏系列廣告，攜手芭蕾舞巨星Roberto Bolle共譜浪漫戀曲。而Jimmy Choo則是致敬驚悚大導希區考克的電影「後窗」，由超模Anja Rubik和Clément Chabernaud魅惑演繹2018春夏系列廣告形象照。

TOD'S春夏系列廣告選在洛杉磯馬里布海灘（Malibu）取景拍攝，出生在洛杉磯的坎達爾珍娜穿著春夏流蘇、丹寧豆豆鞋，搭配Wave Bag後背包款，將美式率性風格融合TOD'S義式情懷，並攜手義大利芭蕾王子Roberto Bolle在鏡頭前大秀恩愛，上演公主抱轉圈戲碼，穿插運用的幾個復古畫面更展現慵懶嬉皮的時尚態度。

Anja Rubik在Jimmy Choo春夏女鞋廣告中大秀逆天長腿。 圖／Ji...
Anja Rubik在Jimmy Choo春夏女鞋廣告中大秀逆天長腿。 圖／Jimmy Choo提供
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而導演希區考克的懸疑經典之作「後窗」則為Jimmy Choo春夏廣告靈感，運用交錯的鏡面屏風在紐約高級公寓中構建起迷霧重重又性感迷人氣息。全系列廣告由超模Anja Rubik和Clément Chabernaud展演，攝影師Craig McDean掌鏡，Anja換穿粗跟透明鞋款、蛇紋鞋、亮片繫帶鞋等等，秀出逆天長腿之於也展現一種「窺視」神祕氛圍。創意總監Sandra Choi表示：「在與Clément Chabernaud欲擒故縱的互動中，Anja不經意間的挑逗和自我欣賞的瞬間都被唯美捕捉。」

廣告義大利希區考克模特兒

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