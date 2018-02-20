詹朴針織民族風 「帽」險迷幻星河

2018-02-20 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱台北報導



APUJAN本季的的科幻浪漫時裝，有復古的東方丰采。 圖／APUJAN提供 分享 facebook

詹朴再度於共濟會會堂大禮堂（Grand Temple）發表APUJAN 2018秋冬時裝系列，以他喜愛的錯置時空、科幻風格，詮釋「星河漫遊（Drifting In A Million Stars）」主題，吳可熙也前往倫敦看秀，觀賞穿越時空的華服展演。

APUJAN品牌設計師詹朴與看秀女星吳可熙。 圖／APUJAN提供 分享 facebook

吳可熙以春夏系列的黑色V領前衩禮服亮相，是詹朴向來擅長的剪裁，俐落中帶有性感，她表示整場秀就像一部在眼前放映的電影，而設計師則是導演；從服飾配件、模特兒的姿態與妝髮，以至現場多變曲風音樂的轉換與氛圍，置身其中像在體驗一段無法言語的太空奇幻之旅。

詹朴本季設計仍以黑、白、藍的素簡色系為主。 圖／APUJAN提供 分享 facebook

科幻主題成為APUJAN開襟毛衣外套與圍巾的細節。 圖／APUJAN提供 分享 facebook

2018秋冬APUJAN延續科幻與奇幻的特質，運用星軌、書盒、羊、太空船與星際航行的意象和圖騰，打造科幻浪漫的嶄新時裝，並且藉由材質和輪廓呈現復古的韻致。在古老而神秘的大禮堂中，建構時空的衝突對比，「星河漫遊」構想來自不同風格的老派科幻小說家，例如菲利普狄克（Philip K. Dick）、艾西莫夫（Isaac Asimov）或是現代作家歐森．史考特．卡德（Orson Scott Card）等作品，展開一段孤獨漫遊於星河之中的迷幻氛圍。

詹朴發表的作品中，帽飾結合中國西南地區少數民族的服裝特色。 圖／APUJAN提供 分享 facebook

帽飾結合了中國西南地區少數民族的服飾特色，點出東方情調，共36套女裝中，仍以黑、白、藍色系為主，藉由羊毛、絲線針織、特別開發的布料等變化之中，以套裝、洋裝、禮服、運動外套等多重搭配，演繹設計師對於時空變換和服裝結構的奇幻發想。