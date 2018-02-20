霧面質感微亂髮正夯！塑造髮絲性感曲線就靠它

2018-02-20 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



近年各大時尚秀中經常可見名模們以霧面質感微亂中長髮亮相，不刻意分線的霧面髮束不僅性感，更增加不造作的率性，除了歐美人的淺髮色之外，也適合較深髮色的亞洲人，就連女模、女星們在Instagram上傳分享的生活照也常見這種微亂時尚髮型。

就像偽素顏的裸妝一樣，微亂時尚髮型看似未經過刻意整理，其實更需要花心思保養及造型髮絲，許多名模或明星在出席活動前，都需耗費許多時間請設計師為他們設計專業級微亂時尚髮。AVEDA推出的Texture Tonic曲線辛香造型霧，就是專為打造專業級微亂髮型的唯美曲線所設計，選用含有較多擴散離子的鎂鹽成分，讓髮絲宛如海風吹拂過，勾勒出層次明顯的髮束，並添加蔗糖成分，為造型加強保濕與彈性，適用於所有髮質及髮長，只要透過雙手簡單抓捏，就可以塑造多變的微亂時尚髮。

頭皮的固定運動也是髮絲性感曲線的助力，可以利用AVEDA蘊活菁華滋養液及氣墊式木質髮梳來梳理頭髮及按摩頭皮，2月23日至3月29日全台AVEDA直營門市及限定沙龍限時販售專業微亂時尚組，內含曲線辛香造型霧125ml、木質髮梳、蘊活菁華滋養液30ml，售價2,150元。