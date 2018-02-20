開工醒醒腦！超商咖啡買1送1 小杯熱美式只要1元

2018-02-20 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



農曆假期結束，開工不憂鬱，超商推出咖啡優惠來應援，祭出買1送1，於限定時間內購買還可用1元買到小杯熱美式，給你「一元復始」的好預兆。 萊爾富推出開工日1元購得小杯熱美式咖啡優惠。圖／萊爾富提供 分享 facebook

全家便利商店於2月21日至2月23日連續3天，推出指定咖啡買1送1優惠，只要成為全家會員，就可享有經典大杯熱美式、單品中杯熱美式以及義式濃縮咖啡同品項買1送1，義式濃縮咖啡近期推出後，成為咖啡愛好者討論的隱藏版飲品，濃縮咖啡30毫升，香氣濃郁，一口擁有甘、苦、酸、香在口中，開啟一天滿滿能量。3月13日前，Let’s cafe全品項第2杯7折（不含酷繽沙）。

另外，全家看準開工補給商機，2月27日前也在官方App商品預售平台中，加入保健補給類商品，包含白蘭氏黑醋栗金盞花葉黃素精華飲、白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨等，未來也持續加入娘家益生菌、正官庄高麗蔘精EVERYTIME、台糖蜆精等補給品，可享市價最低75折的優惠。

萊爾富於2月21日開工當天上午6點至10點，可用1元購買小杯熱美式咖杯乙杯，每間門市限量100杯，售完為止。同時當日全天推出咖啡同品項買1送1（不含正官庄人蔘系列咖啡）。