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膚況 新年新希望

2018-02-20 00:35聯合報 記者楊詩涵╱專題報導

紅色開鴻運 喜氣保養更亮麗

春節期間，養護肌底的保養品都推出新春限量版，逛街的時候可以採買添喜氣，也讓肌底健康有歸零、重新出發的好兆頭。

蘭蔻超進化肌因賦活露2018新年限量版（每櫃限15瓶），100ml售價6,300...
蘭蔻超進化肌因賦活露2018新年限量版（每櫃限15瓶），100ml售價6,300元。 圖／蘭蔻提供
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SK-II青春露新年限量版，230ml售價5,480元。 圖／SK-II提供
SK-II青春露新年限量版，230ml售價5,480元。 圖／SK-II提供
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SK-II推出的「2018青春露新年限量版」，以霧面的紅色包裝瓶身，打造吉祥色象徵。蘭蔻「超進化肌因賦活露2018新年限量版」推出每櫃限量15瓶的100ml特殊包裝，此外，即日起至2月20日的新春期間，消費不限金額就能享有免費「紅運燈籠造型」禮品包裝，消費滿8千元加贈限量新春狗狗鍊帶包。而資生堂的「紅妍肌活露」則是喜氣紅色包裝，也適合過年時打造亮麗膚況。

資生堂紅妍肌活露50ml，售價3,600元。 圖／資生堂提供
資生堂紅妍肌活露50ml，售價3,600元。 圖／資生堂提供
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蘭蔻新春期間消費滿8千元的限量新春狗狗鍊帶包。 圖／蘭蔻提供
蘭蔻新春期間消費滿8千元的限量新春狗狗鍊帶包。 圖／蘭蔻提供
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養膚換美肌 柔滑細緻更光采

VALMONT屹麗御蜂菁萃面膜，50ml售價14,000元。 圖／VALMONT...
VALMONT屹麗御蜂菁萃面膜，50ml售價14,000元。 圖／VALMONT提供
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過年睡飽、睡滿，也是把肌膚養得潤澤Q彈的好時機，為肌膚帶來更新、煥顏保養的面膜，或是密集保養新品，都是過年養膚好選擇。VOLMONT「屹麗御蜂菁萃面膜」透過按摩，質地由霜轉為油再變成乳狀，每周可使用2次，為肌膚帶來柔滑細緻的青春光采。香緹卡的「鑽石級面膜」為肌膚帶來穩定平衡，清潔後敷10到15分鐘，擦拭多餘面膜、無須沖洗即可入眠，進行美好的夜間保養。

la prairie鉑金星燦賦活精華，20ml售價42,500元。 圖／la p...
la prairie鉑金星燦賦活精華，20ml售價42,500元。 圖／la prairie提供
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香緹卡鑽石級面膜，50ml售價6,100元。 圖／CHANTECAILLE提供
香緹卡鑽石級面膜，50ml售價6,100元。 圖／CHANTECAILLE提供
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la prairie針對熟齡肌膚推出價格相當重量級的新品「鉑金星燦賦活精華」，1ml單價2,125元堪稱貴氣逼人，帶來夜間保養的新體驗，保養頸部和臉部肌膚。雪花秀升級「明禕草極效修護安瓶」的質地與香氣，清透琥珀色調結合豐潤絲滑觸感，運用松香、薰衣草、伊蘭伊蘭等三段香氛帶來好心情，依據安瓶瓶身刻度連續使用8周，適合膚況不佳但喜歡簡單保養的慵懶水水。

雪花秀明禕草極效修護安瓶，8mlx4入售價5,580元。 圖／雪花秀提供
雪花秀明禕草極效修護安瓶，8mlx4入售價5,580元。 圖／雪花秀提供
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面膜蘭蔻春節
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