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亮膚塑體 新年美夢大戰略

2018-02-20 00:35聯合報 記者楊詩涵╱專題報導

過年吃太飽、吃太鹹，容易顯得福(浮)態(腫)，在上班前把握良機透過按摩的幫助，讓自己的身形看起來較為緊實，同時又能享受護膚的貴婦體驗，是收假最美好的安排。

EB SPA針對舒緩美體推出各式課程。 圖／EB SPA提供
EB SPA針對舒緩美體推出各式課程。 圖／EB SPA提供
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EB玩美會所（EB SPA，Espace Beauté）艾麗店、南京店，皆有「東方舒活淋巴護理」的課程，原本它主打的是熬夜加班、壓力繁重、操持家務的女性，堆積過多的老廢角質及乳酸，容易產生疲憊感，因此透過東方淋巴的理念，結合按摩手法、穴道按壓讓體況獲得舒緩，如果長期姿勢不良或因緊張而肌肉僵硬，透過芳療師護理而有疏通、舒緩的愉悅感。

在過年假期結束後預約一場SPA是上工前美好的安排。 圖／EB SPA提供
在過年假期結束後預約一場SPA是上工前美好的安排。 圖／EB SPA提供
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尤其過年通常少動、多吃，又對身體進貢富貴的高鹽、高脂食物，整個人容易變得鬆軟渙散，就相當適合運用這一個課程，透過開背、以特殊技法按摩背部、足部等過程，讓整個人神清氣爽。過程以英國皇家經典芳療品牌Aromatherapy Associates（AA）的Revive Morning身體護膚油為主，幫助疲倦身體獲得放鬆與平衡。

此外，如果想在SPA過程兼具去角質，則可以選擇「淨化煥能身體護理」，針對膚況不佳運用清新的柑橘精油煥發活力。使用極細緻的橄欖殼顆粒，均勻滑開溫和潔淨肌膚，加上阿育吠陀式頭皮按摩，釋放緊繃感。此外，在所有EB SPA課程結束後，都可品嘗由高雄「奇可烘焙坊」獨家訂製的小點心，例如鳳梨酥、紅麴餅乾等隨季節變換的糕點。

克蘭詩美妍中心則是推出「超S曲線塑形療程」，運用經典纖體護理油、比基尼美體霜、紅魔超S勻體精華等，打造緊實度，美療師進行60分鐘的全身勻體按摩服務後，針對需要深層加強的重點部位，例如大腿、臀部、腹部或手臂等等，加強調理。

芳療師分享居家放鬆撇步

克蘭詩超S曲線塑形課程。 圖╱克蘭詩提供
克蘭詩超S曲線塑形課程。 圖╱克蘭詩提供
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EB SPA的芳療師佳珍表示，其實過年期間在家裡追劇或聊天，容易久坐不動，可以按摩穴位，幫助腳部放鬆，包括腳踝內側、其上三指幅位置的「三陰交」，還有小腿內側、膝蓋下方脛骨內側凹陷處的「陰陵泉」和高度對應的小腿外側「足三里」，這三個穴位都有助於通暢氣脈。她進一步說明，洗澡前若可以先泡腳、按摩足部肌膚，對於循環有助益。

EB SPA位在寒舍艾麗酒店的7樓，部分護膚空間援引庭園自然光。 圖／EB SP...
EB SPA位在寒舍艾麗酒店的7樓，部分護膚空間援引庭園自然光。 圖／EB SPA提供
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實用資訊

EB玩美會所

東方舒活淋巴護理

60分鐘 4,200元

90分鐘5,200元

淨化煥能身體護理

60分鐘3,800元

克蘭詩美妍中心

超S曲線塑形療程

60分鐘4,200元

按摩SPA淋巴
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