貝里告別Burberry 彩虹貫穿全場

2018-02-18 17:25 中央社 倫敦18日專電



英國Burberry創意總監克里斯多福貝里將離開服務17年的Burberry，17日晚間舉行告別秀，以彩虹貫穿全場，向LGBTQ+族群致敬。圖／取自Burberry臉書 分享 facebook

英國Burberry創意總監克里斯多福貝里將離開服務17年的Burberry，17日晚間舉行告別秀，以彩虹貫穿全場，向LGBTQ+族群致敬，並讓Burberry經典格紋增添了六色彩虹。

克里斯多福貝里（Christopher Bailey）2001年5月加入Burberry，2009年升任創意總監，2014年兼任首席執行長（CEO），被認為是讓Burberry谷底回升、業績長紅的重要推手。早就公開出櫃的貝里執掌Burberry，也讓他成為英國前100家上市公司中首位出櫃的CEO。

2016年6月，Burberry宣布來自Celine的馬可戈貝蒂（Marco Gobbetti）將成為下一任執行長，馬可戈貝蒂於去年7月取代貝里成為執行長，後者則繼續擔任創意總監。Burberry去年10月31日宣布，貝里將於今年3月辭職，並於12月徹底告別公司。

在2018二月系列、同時也是貝里的告別秀當中，主題是象徵包容與歡樂的六色彩虹。Burberry支持LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒等）族群，也致力於擴大全球對LGBTQ +族群的支持，已對3個相關慈善機構進行捐贈。

在新系列當中，彩虹旗的紅、橙、黃、綠、藍、紫被融入了Burberry經典格紋，化身成為彩虹格紋，融入圍巾、棒球帽、帆布鞋、襯衫、手提包等各式產品當中。

貝里表示：「我在Burberry發表的最後一個系列，將獻給全球支持LGBTQ+群體青年的組織。我們的多元當中，蘊含的是我們的力量和創造力。」

17日晚間的服裝秀現場眾星雲集，包括英國女星席安娜米勒（Sienna Miller）、綺拉奈特莉（KeiraKnightley）、娜歐蜜華茲（Naomi Watts），以及名模凱特摩絲（Kate Moss）、娜歐蜜坎貝爾（NaomiCampbell），以及美國前第一千金雀兒喜柯林頓（Chelsea Clinton）夫妻等都現身秀場第一排。雀兒喜和貝里的丈夫、英國演員西蒙伍茲（Simon Woods）是好友。

權威模特兒網站Models.com評選出的2017年度模特兒大獎得主阿德沃阿波阿（Adwoa Aboah）身穿粉紅塗鴉帽T和彩虹圖樣白色長裙開場。英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）以一襲彩虹長斗蓬擔任壓軸，氣勢十足。

長達約20分鐘的時裝秀共出動84名模特兒，最後在彩虹光束投影中，克里斯多福貝里出場謝幕，全場觀眾起立鼓掌，對他多年來的貢獻致敬。