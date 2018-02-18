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超商彩繪在地臉譜 搶賺觀光財

2018-02-18 05:07經濟日報 記者李至和／台北報導

小確幸帶動國內一日小旅行正夯，尤其有超過三天以上假期，旅途中最便利的停靠點，就是隨處都有的超商門市，為了爭搶國旅過客族，7-ELEVEn與全家便利商店紛紛結合在地特色，大推各異其趣的特色門市，每家都成了兼具趣味與商機的在地臉譜，店舖是區域觀光打卡熱點，每每帶動這些門市業績與來客成長。

近年來不斷因應市場需求與趨勢創新與突破，以不同型態的門市來呼應商圈及消費需求，已是各品牌競爭優勢之一，跨業態、重體驗、遊逛性、獨特感等都是超商業者發展成不同店型的關鍵字。

根據往年農曆春節期間特色門市的來客數據資料顯示，過年假期愈短，來客數成長愈多，主要是留在國內度假的人數增加，以今年農曆過年假期六天，相較去年假期較短，超商業者預計今年特色門市來客數，可較去年再成長一至三成不等。

7-ELEVEn指出，特色門市除成為熱門打卡景點外，更帶進一至二成的新來客，假日更吸引近上千人到店，如苗栗新開幕的龍躍門市、蘭嶼東清灣門市都結合藝術與在地特色打造門市差異化，其中龍躍門市彩色貨櫃屋風格，是網美拍照上傳IG的新熱點。

7-ELEVEn早在2008年開始著手策劃特色門市，目前全台共有約850家特色門市，在全台368鄉鎮中已有214鄉鎮有特色門市，讓7-ELEVEn不僅是社區服務中心、更成為各地的風景。

7-ELEVEn特色門市看起來五花八門，將地理環境、人文文化、景點特色、商圈屬性等融入其中，由內部的工程設計團隊著手策劃，甚至透過異業結合，與藝術、文創、學界合作，特色門市新開幕後除成為當地熱門的觀光、打卡景點外，對提升來客有正面貢獻。

全家持續擴增大型店，目前標準店型約30坪左右，45坪以上即為大店型，目前有超過一半的店舖都屬於大店型，為了持續優化顧客消費體驗，全家今年以森林系、粗獷風、咖啡店氛圍感等七大特色主題，對應不同商圈，讓店舖成為消費者最喜歡駐足的打卡點。

特色店大搜查

7-ELEVEn 南投城堡門市

7-ELEVEn南投城堡門市。
7-ELEVEn南投城堡門市。
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地址：南投縣仁愛鄉仁和路171號

去年12月全新開幕，用餐區結合音樂城堡商場元素設計，以音符、城堡圍繞，彷彿進入山中城堡。位處全台最高的空中景觀步道入口處，是踏青前的最佳補給站。

除了門市設計具特色外，也積極推廣閱讀，創造出闔家共賞、全台第一家高山圖書館，並定期舉辦捐書活動，塑造讀書新環境，更鼓勵遊客與在地居民均可培養親子讀書風氣，在青山環繞的芬多精中營造獨樹一格的高山讀書文化。

7-ELEVEn 苗栗龍躍門市

7-ELEVEn苗栗龍躍門市。
7-ELEVEn苗栗龍躍門市。
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地址：苗栗縣新川里圓墩28號

位於苗栗縣苗栗市，是當地熱門新景點，由數個馬卡龍色系的貨櫃組合而成，去年一開幕就吸引眾多消費者前來，成為IG上爆紅打卡熱點，尤其到了假日來客數更是爆量成長，也成為7-ELEVEn特色門市的代表作之一。

這家門市因為大量使用貨櫃屋，與一般門市的結構大不相同，為了突顯貨櫃特色，採用亮眼的大色塊為設計，門市內部的座位區也以不同色彩提升休憩感，每到假日門外停車場一位難求。

7-ELEVEn 夢時代一門市

7-ELEVEn夢時代一門市。
7-ELEVEn夢時代一門市。
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地址：高雄市前鎮區中華五路789號B2樓

以OPEN! FANTASEA為概念，營造出「整個門市就是海底世界」的意象，進入賣場後可以見到巨大的海螺造型自助區及貝殼型櫃台，裡面有互動遊戲體驗，活潑有趣。 座位區部分則以礁岩為主題設計，彷彿置身在岩洞中，並且可以讓大朋友小朋友一起尋找旁邊的海星、螃蟹等海底生物，創造有趣的體驗。望向天花板，還有潛水員OPEN小將與他的朋友們一起和海底生物悠遊其中，天花板設計流動性的可變式LED燈板，彷彿洋流般的意象。

7-ELEVEn 台中億承門市

7-ELEVEn台中億承門市。
7-ELEVEn台中億承門市。
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地址：台中市清水區民和路2段195號

加盟主熱愛蒐藏積木，門市設計與總部討論，希望以積木為主題發想，門市外牆以彩色積木堆疊，相當吸睛亮眼，許多遊客路經此店，因為店裝吸引人，還會繞回來拍照，也成為當地人氣的小景店。

除了外觀吸睛外，店內的座位區旁，也設計了一片繽紛的積木造型牆面，搭配可愛的積木造型狗狗、貓咪和小房子，充滿濃濃的童趣氛圍，也是當地小朋友下課後喜歡造訪的門市。

全家 九份觀景店

全家九份觀景店。
全家九份觀景店。
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地址：新北市瑞芳區輕便路43號4樓

位於九份老街入口處，以大型的木質招牌最為吸睛，跟一般的全家店舖外觀大為不同，增添了復古的懷舊風情，由於地理位置相當好，不僅提供當地居民便利購物與生活服務外，也是遊客歇腳的好去處。

為了與九份老街的氣氛配合，店內的休憩區仿造古代茶館打造，有濃濃復古味，靠窗座位還可飽覽九份山城景致，因此咖啡、飲料的銷售量也相當不錯，消費者停留在店內的時間也因此拉長。

全家 台中金站店

全家台中金站店。
全家台中金站店。
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地址：台中市東區復興路四段147號

台中金站店位於台中火車站旁，是年輕人聚會的熱門地點，店內裝潢是時下最流行的工業風，處處都是拍照打卡的好場景，開幕後吸引不少網美專程到店拍照，也成為當地指標便利商店。由於當地客群年齡層較輕，且又位在市中心，便利商店林立、競爭激烈，透過不同的裝潢風格吸引來客就成了最好的策略，工業風設計的內裝與座位區，讓便利商店宛如咖啡廳一般，吸引文青客造訪。

全家 公館農會店

全家公館農會店。
全家公館農會店。
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地址：苗栗縣公館鄉忠孝路227號

公館農會店位於苗栗縣的客家重鎮，店舖結合傳統三合院特色，搖身一變成為50年代風格的古早味全家，從店外進入店內彷彿穿越時光隧道一樣，由過去進入現代，相當具有在地特色的門市。

除了外牆保留傳統紅土磚牆的設計外，店門外也掛起傳統的紅燈籠，宛若農村時代的家戶庭院風景，座位區也格外有復古風情，吸引到苗栗觀光的消費者停留拍照，順便買杯咖啡享受緩慢的小確幸時光。

全家 麗寶店

全家麗寶店。
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地址：台中市后里區福容路8號

七彩休息區、鮮黃色咖啡吧、閃爍霓虹指示燈這些都都在全家麗寶店裡閃亮登場，五彩繽紛的門市就在麗寶樂園內，讓遊玩的民眾一進全家就享有樂園的歡樂，也提供與市區同價的餐飲服務，是園區內不可或缺的補給站。

麗寶樂園是近年來熱門的遊樂園區，年節期間更是人潮滿滿，由於門市在特殊商圈內，配合遊樂園的特色，並強化親子共遊的意向，將門市換裝成多色彩的布置，強化休閒娛樂氣氛。

全家便利商店咖啡廳
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