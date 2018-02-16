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就是狂！為排百貨福袋 她苦排11天終獲大獎

2018-02-16 17:49聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

微風廣場福袋排隊人龍。圖／微風廣場提供
微風廣場福袋排隊人龍。圖／微風廣場提供
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為了抽百貨福袋你願意多花少時間排隊？大年初一許多百貨都有推出抽新春福袋的活動，今年微風在四館共準備692個福袋，每袋售價1,000元，讓民眾試試手氣，其中，微風松高店最大獎是近16萬元的按摩椅，有民眾一家人從2月5日就到現場搶排，前後花了11天的時間，也如願抱走近40萬的4項大獎。

微風大年初一新春開門造勢，微風信義由董事長廖鎮漢、執行常董岡一郎、微風信義店長帶頭賀新春；微風廣場則由策略長廖曉喬、總經理畑明男等人與民眾一同迎新春。

董事長廖鎮漢表示，今年的福袋都經過精心挑選，有價值超過26萬的體驗式福袋。更特別設計針對微風APP會員的福袋活動，與日本atre合作，這也是跟以往不一樣的。

微風各館也吸引不少民眾漏夜搶買福袋，像微風信義搶得頭香的謝先生，是在2月12日中午就到場排隊，而微風信義最大獎26萬元晶英國際行旅夢幻之旅則由一位75年次的張先生抱走。

而微風松高最大獎是Life Style按摩椅，由在現場苦等11天的林小姐一家人獲得，林小姐一家四口順利抱走前4項大獎，包含Life Style按摩椅、兩台奇美65吋4K超薄聯網LED電視及宏佳騰Coin125CC機車，福袋總共價值約377,800元。

微風廣場策略長廖曉喬(左二)、總經理畑明男等人與民眾一同迎新春。圖／微風廣場提供
微風廣場策略長廖曉喬(左二)、總經理畑明男等人與民眾一同迎新春。圖／微風廣場提供
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微風信義店發送票卡夾新春開門禮。圖／微風廣場提供
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微風福袋按摩
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