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英國管家來台授課 打出尊榮服務搶客

2018-02-16 11:59聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

歐洲影集或電影上，常可見到豪宅內有管家服務，滿足尊榮主人的所有需求，現在這樣的服務，在台灣也看得到了！新竹高鐵站旁的「AJ HOTEL安捷國際酒店」，開台灣之先，引進英國管家協會國際課程，來自國內外學員學習英國管家嚴謹、注重細節，主動、低調，無干擾服務的管家的精神，連大學講師都搶著爭取首批受訓機會。

AJ HOTEL主辦英國管家課程，要讓消費者享受尊榮級的服務。記者郭宣彣／攝影
AJ HOTEL主辦英國管家課程，要讓消費者享受尊榮級的服務。記者郭宣彣／攝影
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AJ HOTEL董事長陳品峯表示，安捷國際酒店為體現「國際管家」的服務精神，提供以飯店為家的商務人士，體貼入微的服務，甫於試營運期間即引進英國管家協會(UK Butler Guild)的英式管家課程，由Hugo Mechelse講師進行培訓。

首批16位培訓課程學員中，除AJ HOTEL現場的服務人員，尚有來自豪宅物業的主管、餐旅學系的講師、觀光科系的碩士生、退役空少、調酒師與來自中國的服務業培訓主管，透過管家證照培訓課程，學習英國嚴謹且歷史悠久的管家服務精神。安捷更為10位員工投資每人10萬元的培訓費用「員工品質提升了，客人滿意度自然高。」

陳品峯指出，台灣的服務業強調SOP，但每位客人需求都不同，應該客製化、量身訂做專屬服務，英國管家強調細微觀察、高度專注，能提供雇主私人和日常生活間最好的服務，卻又不會過度干擾。例如飯店業管家，就能幫助要趕飛機的客人關心當地天氣、快速打包行李，給客人最尊榮待遇。

此次由AJ HOTEL主辦英國管家課程，邀請授課單位為英國管家協會(UK Butler Guild)是英國最權威的管家行業性組織，同時也號稱是世界上最著名的「品質生活引領者」，講師 Hugo Mechelse 擔任過2008年北京奧運酒店管家，為荷蘭、丹麥、馬來西亞、羅馬尼亞、杜拜、中國等地的酒店、豪宅、物業，培訓英式管家，具備豪宅私人管家、郵輪、酒店管家等經驗豐富。

陳品峯表示，安捷酒店集團已有多位資深管家取得證照，將秉持英國管家的精神，提供旅客A+服務，酒店內也引進兩位機器人管家，接軌智慧化服務，提供客人優雅、美好的居住體驗。

AJ HOTEL主辦英國管家課程，要讓消費者享受尊榮級的服務。記者郭宣彣／攝影
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AJ HOTEL主辦英國管家課程，邀請英國管家協會來台授課。記者郭宣彣／攝影
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AJ HOTEL主辦英國管家課程，要讓消費者享受尊榮級的服務。記者郭宣彣／攝影
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AJ HOTEL主辦英國管家課程，邀請英國管家協會來台授課。記者郭宣彣／攝影
AJ HOTEL主辦英國管家課程，邀請英國管家協會來台授課。記者郭宣彣／攝影
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AJ HOTEL董事長陳品峯在試營運期間，引進英國管家協會(UK Butler ...
AJ HOTEL董事長陳品峯在試營運期間，引進英國管家協會(UK Butler Guild)的英式管家課程，進行培訓。記者郭宣彣／攝影
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