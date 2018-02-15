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花蓮地震災民圍爐 「現在吃的每一口飯都是感恩」

2018-02-15 19:56聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

過年了，但花蓮地震受災戶的心情，卻是格外沉重！一場地震，讓這些居民過年前無家可歸，今天是除夕花蓮縣政府，晚間6點請近400名災民，一起圍爐吃著溫馨的晚餐。

花蓮縣長傅崐萁表示，會盡最大力量來協助，希望災民吃飽飯，振作起來勇敢面對，繼續為家園打拚，他也會盡力為民眾打造一個安全的生活環境。

今天的圍爐分別在福康飯店及勞工娛樂中心舉辦，還在試營運的福康飯店準備中西合併的自助餐，有魚有肉應有盡有共準備15道菜色，足夠的分量，讓撤離戶吃得好開心；而勞工娛樂中心則是由天恩素食為受災戶在準備熱騰騰的桌菜。

「劫後餘生好幸運！」住在雲門翠堤大樓的陳姓住戶說，第一次沒有家好好過年，現在吃的每一口飯都是感恩，雖然家不在了，還能與家人平安圍爐吃飯，就是最幸福的事。

「感恩再感恩」是這些民眾最想說的話。葉姓災民說，有一些飯店提供災民包月5000至9000不等的住宿費，未來也將和妻子與孩子一起住進飯店，盼政府能盡快重建，讓他們有一個屬於自己的「家」

花蓮縣政府啟動安置作業，針對住家倒塌的180多戶受災戶，則由災民自行運用廿萬元的慰問金支應住宿費。

針對倒塌建物周遭受封鎖管制無法回家的近百戶安全撤離戶，除發給短期租金，也與各飯店、民宿業者協調安置事宜，負責執行的觀光處代理處長彭偉族說，目前申請住宿的管制戶約有60多戶逾百人，主要集中入住福康飯店及鮪魚家族飯店，將住到危樓拆除解除管制為止，經費由社會處支出，由於入住人數不斷更新，仍持續接案協助管制撤離戶入住或轉出。

花蓮縣長傅崐萁與災民一起圍爐中。記者徐庭揚／攝影
花蓮縣長傅崐萁與災民一起圍爐中。記者徐庭揚／攝影
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小朋友第一次在飯店吃年夜飯，難掩興奮。記者徐庭揚／攝影
小朋友第一次在飯店吃年夜飯，難掩興奮。記者徐庭揚／攝影
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福康飯店為撤離戶準備了中西合併的自助餐。記者徐庭揚／攝影
福康飯店為撤離戶準備了中西合併的自助餐。記者徐庭揚／攝影
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花蓮縣長逐一到各桌關心災民。記者徐庭揚／攝影
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地震傅崐萁雲門翠堤大樓
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