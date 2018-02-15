Selina和周湯豪比帥 李秉憲愛妻也跑時裝周

2018-02-15 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MICHAEL KORS（MK）在紐約舉辦2018秋季Collection系列的時裝秀，相當浪漫以「譜寫一封給紐約的情書」為主題，展現紐約的都會特質，設計師Michael Kors的好人緣邀集艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）和布萊克萊芙莉（Blake Lively）等看秀嘉賓，而周湯豪、比莉姐和Selina任家萱、陳庭妮同場比帥氣也相當有趣。

周湯豪和比莉姐展現時尚母子檔的氣場，陳庭妮以褲裝出席，在IG寫著「好喜歡今天的MK態度」，Selina更在臉書上標註＃圓圓一秒變帥帥，在與設計師Michael Kors合照中寫著「最愛格紋與格紋的碰撞、霸道總裁任帥帥心滿意足」，不約而同都強調帥氣褲裝的品味，成為秀上有趣的對照。

MK Collection 2018秋季系列，延續品牌復古時髦的風格，以及經典單品的巧妙搭配，都是MK先生寫給紐約的情書，大膽的條紋交織、混搭品牌的浪漫花朵與動物紋印花，加上迷彩元素，讓秋季系列有更多衝突對比。MICHAEL KORS與英國時尚插畫大師大衛唐頓（David Downton）的插畫藝術合作系列，散發獨特的風格，化為2套別緻的新裝，且本季揮別動物毛，秀上所有皮草皆為人造材質；而秋季男裝系列，則是以海軍外套展現品牌的旅行精神，配襯薄綢睡衣、柔軟的羊毛及安哥拉山羊毛，以高級面料展現型男質感。

周湯豪帥氣出席MK Collection 2018秋季系列大秀。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

貝拉哈蒂德演繹MK與插畫大師大衛唐頓的插畫藝術合作系列。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

艾蜜莉布朗特（右）和布萊克萊芙莉都是看秀嘉賓。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

陳庭妮以褲裝出席MK大秀。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

日本名模森星也到紐約看秀。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

時尚插畫大師大衛唐頓的四幅插畫之一。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

超模 Carmen DellOrefice與時尚插畫家大衛唐頓出席品牌晚宴。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

男裝以精緻面料展現街頭、運動和旅行等元素的結合。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

比莉姐露腿和周湯豪在紐約時裝周合影。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

Selina和設計師Michael Kors合影。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

秀上有兩套服裝為MK與插畫大師大衛唐頓的插畫藝術合作系列。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

韓星李秉憲愛妻李珉廷也飛往紐約看MK大秀。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

告別動物毛，MK本季的皮草為人造材質。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook