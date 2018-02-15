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Selina和周湯豪比帥 李秉憲愛妻也跑時裝周

2018-02-15 18:34聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

MICHAEL KORS（MK）在紐約舉辦2018秋季Collection系列的時裝秀，相當浪漫以「譜寫一封給紐約的情書」為主題，展現紐約的都會特質，設計師Michael Kors的好人緣邀集艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）和布萊克萊芙莉（Blake Lively）等看秀嘉賓，而周湯豪、比莉姐和Selina任家萱、陳庭妮同場比帥氣也相當有趣。

周湯豪和比莉姐展現時尚母子檔的氣場，陳庭妮以褲裝出席，在IG寫著「好喜歡今天的MK態度」，Selina更在臉書上標註＃圓圓一秒變帥帥，在與設計師Michael Kors合照中寫著「最愛格紋與格紋的碰撞、霸道總裁任帥帥心滿意足」，不約而同都強調帥氣褲裝的品味，成為秀上有趣的對照。

MK Collection 2018秋季系列，延續品牌復古時髦的風格，以及經典單品的巧妙搭配，都是MK先生寫給紐約的情書，大膽的條紋交織、混搭品牌的浪漫花朵與動物紋印花，加上迷彩元素，讓秋季系列有更多衝突對比。MICHAEL KORS與英國時尚插畫大師大衛唐頓（David Downton）的插畫藝術合作系列，散發獨特的風格，化為2套別緻的新裝，且本季揮別動物毛，秀上所有皮草皆為人造材質；而秋季男裝系列，則是以海軍外套展現品牌的旅行精神，配襯薄綢睡衣、柔軟的羊毛及安哥拉山羊毛，以高級面料展現型男質感。

周湯豪帥氣出席MK Collection 2018秋季系列大秀。圖／MICHAE...
周湯豪帥氣出席MK Collection 2018秋季系列大秀。圖／MICHAEL KORS提供
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貝拉哈蒂德演繹MK與插畫大師大衛唐頓的插畫藝術合作系列。圖／MICHAEL KO...
貝拉哈蒂德演繹MK與插畫大師大衛唐頓的插畫藝術合作系列。圖／MICHAEL KORS提供
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艾蜜莉布朗特（右）和布萊克萊芙莉都是看秀嘉賓。圖／MICHAEL KORS提供
艾蜜莉布朗特（右）和布萊克萊芙莉都是看秀嘉賓。圖／MICHAEL KORS提供
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陳庭妮以褲裝出席MK大秀。圖／MICHAEL KORS提供
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日本名模森星也到紐約看秀。圖／MICHAEL KORS提供
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時尚插畫大師大衛唐頓的四幅插畫之一。圖／MICHAEL KORS提供
時尚插畫大師大衛唐頓的四幅插畫之一。圖／MICHAEL KORS提供
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超模 Carmen DellOrefice與時尚插畫家大衛唐頓出席品牌晚宴。圖／...
超模 Carmen DellOrefice與時尚插畫家大衛唐頓出席品牌晚宴。圖／MICHAEL KORS提供
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男裝以精緻面料展現街頭、運動和旅行等元素的結合。圖／MICHAEL KORS提供
男裝以精緻面料展現街頭、運動和旅行等元素的結合。圖／MICHAEL KORS提供
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比莉姐露腿和周湯豪在紐約時裝周合影。圖／MICHAEL KORS提供
比莉姐露腿和周湯豪在紐約時裝周合影。圖／MICHAEL KORS提供
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Selina和設計師Michael Kors合影。圖／MICHAEL KORS提...
Selina和設計師Michael Kors合影。圖／MICHAEL KORS提供
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秀上有兩套服裝為MK與插畫大師大衛唐頓的插畫藝術合作系列。圖／MICHAEL K...
秀上有兩套服裝為MK與插畫大師大衛唐頓的插畫藝術合作系列。圖／MICHAEL KORS提供
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韓星李秉憲愛妻李珉廷也飛往紐約看MK大秀。圖／MICHAEL KORS提供
韓星李秉憲愛妻李珉廷也飛往紐約看MK大秀。圖／MICHAEL KORS提供
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告別動物毛，MK本季的皮草為人造材質。圖／MICHAEL KORS提供
告別動物毛，MK本季的皮草為人造材質。圖／MICHAEL KORS提供
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動物紋、格紋、花卉印花打造MK Collection 2018秋季系列。圖／MI...
動物紋、格紋、花卉印花打造MK Collection 2018秋季系列。圖／MICHAEL KORS提供
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