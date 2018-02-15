影／卡通才看得到雪屋？ 日本秋田真實重現

2018-02-15 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



位於日本的秋田，每逢雪季舉辦多個精彩的雪祭活動，其中，每年2月15、16日登場的橫手雪屋祭，已經有450年歷史，更名列東北五大雪祭之一。由於活動只有2天，另在橫手市的主題樂園「秋田故鄉村」，即日起至25日也有雪屋可以欣賞，而且免費入場。

國外卡通出現的雪屋，在日本秋田可是真實存在，由於秋田是豪雪地區，每年橫手雪屋祭都會搭建逾百個雪屋，就在今天登場了。根據日本觀光局的介紹，雪屋內設有祭壇，由孩童供奉美酒與年糕來祭祀水神，以求水神賜予好水，孩童還會熱情款待、一起聊天。

為了迎接這場盛事，工作人員於活動前幾天，在JR横手車站外就搭建起雪屋。不只數名人力執鏟，還有出動機具工程車，先是堆出如同碉堡的堅固雪堆，再挖出門口，漸漸往內挖空，且為了維持光滑平整的雪屋壁面，職人以專業判斷加以補強，要完成一座雪屋可是相當費力耗時。

如果錯過這兩天雪屋祭，在秋田故鄉村（秋田ふるさと村），也展示小規模的雪屋聚落，同樣是雪屋職人所打造，除了傳統造型雪屋，還有俏皮的貓咪雪屋和愛心門口造型雪屋，都可以走進屋內隨意參觀拍照。而同樣在戶外的現場，還有雪坡讓民眾免費使用雪盆，親子同樂。自JR横手站搭巴士可抵達，車程約15分鐘。