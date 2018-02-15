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今年就等這一波！ 前LV設計師與GU跨界合作

2018-02-15 11:14聯合報 記者曾智緯╱即時報導

男裝設計師Kim Jones在1月宣布離開LV之後，不少人都關注這位設計師動向，沒想到他給了粉絲們一個驚喜。率先透過個人的instagram帳號公布與日本平價時尚品牌GU合作，將會推出Kim Jones GU Production男、女裝，最快3月21日就能買到。

Kim Jones堪稱是目前最炙手可熱的男裝設計師之一，他在LV工作期間把這個品牌的男裝帶到前所未有的巔峰，更在去年破天荒的與殿堂級潮牌合作，締造了在全球未上市就掀起排隊潮的紀錄。而他將與GU合作的消息一曝光，馬上就讓支持的粉絲們瘋狂，紛紛詢問「夾克哪裏買？」、「這太棒了，我等不及了」。Kim Jones表示藉著關閉個人同名品牌恰好10周年這個特別時刻，將重新推出過往系列中他最喜愛的單品，並由UNIQLO同一集團的GU來負責生產與銷售。

於是GU也同樣在官方的臉書專頁和instagram證實了這項合作，並將在3月21日起於日本、香港和台灣開始發售這系列服飾，台灣除了在品牌網路商店銷售之外，也限定於台北ATT4FUN 、明曜百貨 、新竹遠東巨城購物中心、台中大遠百、高雄漢神巨蛋購物廣場同步開賣，統一時代百貨高雄店會推遲到4月3日開幕時才販售。最貴的單品價格約落在2,000元左右，相當的超值，所以換句話說，這是亞洲限定系列，勢必會引起歐美等地的時尚迷跨海開搶。

Kim Jones將與GU合作推出帶有經典品牌元素的男裝系列。圖／GU提供
Kim Jones將與GU合作推出帶有經典品牌元素的男裝系列。圖／GU提供
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Kim Jones GU Production系列主要形象視覺。圖／GU提供
Kim Jones GU Production系列主要形象視覺。圖／GU提供
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Kim Jones堪稱是目前最炙手可熱的男裝設計師之一。圖／GU提供
Kim Jones堪稱是目前最炙手可熱的男裝設計師之一。圖／GU提供
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GU也同樣在官方的臉書專頁和instagram證實了這項合作。圖／摘自insta...
GU也同樣在官方的臉書專頁和instagram證實了這項合作。圖／摘自instagram
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Kim Jones將與GU合作推出帶有經典品牌元素的女裝系列，這也是設計師首見的...
Kim Jones將與GU合作推出帶有經典品牌元素的女裝系列，這也是設計師首見的女裝設計。圖／GU提供
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