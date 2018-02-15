今年就等這一波！ 前LV設計師與GU跨界合作

2018-02-15 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



男裝設計師Kim Jones在1月宣布離開LV之後，不少人都關注這位設計師動向，沒想到他給了粉絲們一個驚喜。率先透過個人的instagram帳號公布與日本平價時尚品牌GU合作，將會推出Kim Jones GU Production男、女裝，最快3月21日就能買到。

Kim Jones堪稱是目前最炙手可熱的男裝設計師之一，他在LV工作期間把這個品牌的男裝帶到前所未有的巔峰，更在去年破天荒的與殿堂級潮牌合作，締造了在全球未上市就掀起排隊潮的紀錄。而他將與GU合作的消息一曝光，馬上就讓支持的粉絲們瘋狂，紛紛詢問「夾克哪裏買？」、「這太棒了，我等不及了」。Kim Jones表示藉著關閉個人同名品牌恰好10周年這個特別時刻，將重新推出過往系列中他最喜愛的單品，並由UNIQLO同一集團的GU來負責生產與銷售。