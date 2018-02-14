濃縮日韓法主婦智慧 這五招大掃除秘訣讓你輕鬆過年

2018-02-14 00:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



又到了年終大掃除時間。根據網路調查，清潔大敵前三名分別為廁所清潔、廚房清潔和磁磚打掃，要擺脫這些積年累月的頑垢油漬，可不是容易的事。

尖端出版社整理旗下四本收納整理書，包括「省錢x省時ｘ省力的聰明主婦家事指南」、「家事聖經」、「跟巴黎人學收納」、「讓生活簡單快適的55個靈感」。集結日本、韓國、巴黎等各國主婦的智慧結晶，歸納出以下五點實用、省時、省力、又省錢的家事撇步：

（一）一物多用的家居清潔方式：

一般來說，報紙多被拿來使用在除濕或包裝及存放物品上，其中最有效的使用方法就是將報紙放進鞋櫃內，以吸除鞋子的濕氣。尤其在雨天弄濕鞋子後，更可以把報紙塞到鞋子裡，以利鞋子除濕，還可消除鞋內異味。

玻璃窗和鏡子也可以利用報紙來擦拭，在擦拭玻璃窗時，用報紙沾一點水或玻璃清潔劑後擦拭，最能將玻璃窗擦乾淨；清洗紗窗時則可以將報紙貼在紗窗的一側，然後再於另一側用吸塵器吸除附著在紗窗上的灰塵，這樣紗窗就能變得清潔溜溜、灰塵也不會到處亂飛；而窗框的報紙清潔法則是取報紙沾水，然後將報紙緊緊按壓貼在窗框，待30分鐘後拿除報紙，窗框上的灰塵就會一乾二淨。

（二）從廚房到衣物都可以用「它」來清潔

每到冬天家中就會買橘子吃，剝下來的橘子皮看似無用，但卻有超強的清潔功效！用橘子皮內側輕輕擦拭平底鍋，就能將附著在平底鍋上面的氣味消除；也可以將橘子皮放入深度較深的碗裡，再倒入一些水，微波3~5分鐘，再擦拭掉微波爐裡的水氣，就能完成微波爐內部的清潔。

除了除汙功能，在清潔衣物時，也可以取橘子皮作漂白劑之用，只要將橘子皮放入水裡煮成橘子水，再將變黃的白色衣物放入浸泡並取出洗淨即可。

（三）簡單實用的衣物洗滌法

過年前家家戶戶都會將家中衣物大清洗，每件衣物的洗滌方式又不盡相同，常造成主婦的困擾，尤其在刷洗牛仔褲的時候，隨著投入的清潔劑或洗滌方式的不同，都有可能產生牛仔褲染料味道，或是使其褪色或變形。

此時可以將清水與鹽巴以10：1的比例調和均勻，把牛仔褲浸泡在鹽水內約一天，就能消除染料味道，同時藉由滲透壓作用防止褲子褪色，用鹽水洗滌也能將頑固的污垢清洗乾淨，而且也不用擔心會掉色。

當褲子上出現膝形時，可以用浸漬的方式，將褲子浸泡在熱水內約1小時讓褲子回復原形。等膝形消失後取出褲子並自然風乾，就能將褲子完美回復原樣。

（四） 自製清潔工具方便又好用

想要利用工具清掃手無法觸及的沙發、床還有各種家具下方的灰塵，沒有任何一樣工具比得上「絲襪」了。將絲襪套在報紙或洗衣店衣架上並且放在沙發旁邊，隨時伸進沙發底下掃一掃的話，灰塵就會被帶出來，沙發底下也就會變得乾乾淨淨。不用特別將沙發搬起來也可以輕鬆的清掃。

（五）利用這幾招收納法，輕鬆維持廚房秩序

家裡的物品一年堆得比一年多，尤其是廚房裡各式各樣的瓶瓶罐罐，整理起來更是讓人頭痛。首先，可以先徹底排除看不順眼的外包裝，活用保存瓶和籃子，不僅可以減少多餘的包裝讓視覺上更加簡潔，還可以便於確認食材的庫存量。

再來，櫃子的每一層依瓶子、玻璃杯、木質等材質分類擺放，並將使用頻率最高的放最下面，這樣也可以呈現整齊的樣貌。擺放碗盤也可以容量大小依序重疊收納，刀子、叉子、湯匙也可以各自分別收納盒子裡，讓抽屜不至於過度凌亂。