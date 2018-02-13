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新光三越過年好好玩 走春打卡優惠攻略

2018-02-13 21:21聯合報 記者江佩君╱即時報導

●新光三越「狗年FreeStyle」影片

過年期間不論購物逛街、親友聚餐或各式應景活動，到百貨就能一次滿足。今年春節六天連假，新光三越全台16店共規劃多達上百場展覽和春節活動，讓民眾來走春打卡玩的滿足。年後緊接還有「2018新光三越狗年燈展」於2月23日登場，今年狗年燈展由黃子佼擔任總策展人，300隻台灣犬狗狗大軍將在台北信義新天地香堤廣場神氣亮相。

●全台16店上百場春節活動最熱鬧

上百場春節活動除了由國際藝術家黃柏仁在北、中、南各店展出大型雕塑的「狗札記藝術展」，各店活動還有台南新天地以「十犬十美」為主題打造的「新光三越綵燈節」，充滿台南在地年味。台北信義新天地A11信義劇場結合賽車體驗、密室逃脫、VR虛擬實境、驚悚鬼屋四大主題挑戰神經極限的「2018新春探險王」。台北南西店邀請黃阿瑪的後宮生活、柴犬Q將等10大人氣Q萌寵物明星上陣的「汪喵萌樂園」。以及初一到初四台北信義新天地邀請全國頂尖的六組獅隊一展舞獅藝術的「獅皇競」，過年賀歲大片「花甲大人轉男孩」也在台中中港店和台南新天地的新光影城熱鬧上映。

●黃子佼領軍策展 300隻台灣犬齊聚信義區

一年一度的「2018新光三越狗年燈展」將於2月23日登場，由黃子佼再度擔任總策展人，今年擴大號召各界名人及品牌參與公益，包括林心如、林志穎、林俊傑、王子、畢書盡、賈靜雯與修杰楷全家、潘瑋柏等超過120位藝人、網紅、設計師、插畫家、藝術家等，300隻由新銳設計師田修銓設計的台灣犬齊聚台北信義新天地香堤廣場，並巡迴至台中中港店、高雄左營店展出。

●好吃好買卡利High賺回饋

領完年終總是要犒賞自己一年的辛勞，新光三越春節前引進眾多新櫃、快閃店，讓購物更多樂趣，獨家新進櫃包括A4引進的法國巴黎百年品牌FAURÉ LE PAGE，首間任天堂形象快閃店位於A8 5樓。A11則有1樓的PUMA SUEDE 50周年 X HELLO KITTY快閃店，3樓有KARL LAGERFELD快閃店，以及B2有滿足大口吃肉愛好者的CookBEEF!酷必牛排飯。

新光三越全台16店近250家餐廳，滿足消費者過年聚餐需求。今年「旺旺卡利High」首度納入餐飲美食累計，聚餐刷卡也可以享禮券

饋。另外，即日起至2月28日於新光三越全台餐廳消費，凡透過新光三越線上「美食訂候位服務系統」訂位，即可參加抽獎，中獎者即有機會享全桌消費由新光三越埋單。

除了好玩、好吃又好買，過年期間到新光三越逛街購物還可搭配「旺旺卡利High」刷卡賺優惠，凡於全台新光三越持指定銀行信用卡消費累計滿額可享最高6％電子禮券回饋。

●貴賓卡友初一到初五加碼抽百萬紅包

初一至初五，貴賓卡會員使用新光三越App扣會員點數20點即可抽新春紅包1次，有機會抽中新光三越電子贈品禮券100元、Shu uemura全能奇蹟金萃潔顏油450ml (價值3,650元) 、福里安花神咖啡卡布奇諾風味咖啡巧克力豆 (價值500元) 等總價值近500萬的App限定好禮，獎項數量有限送完為止。

此外，貴賓卡消費滿額可兌換春節生肖撲滿、周末持指定銀行信用卡消費達1萬元以上還能享加碼禮券回饋等。貴賓卡友過卡累計點數，還能參加地獄廚神Gordon Ramsay「米其林星級餐具集點送」，把獨家限量的餐具組鍋具組帶回家。

新光三越台南新天地綵燈節。圖／新光三越提供
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JO MALONE限量香氛禮盒每盒推薦價2,800~3,800元。圖／新光三越提...
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台北信義新天地A4 5樓Top Cap Steakhouse帶骨澳洲9+和牛肋眼(2-3人份) 推薦價3,800元。圖／新光三越提供
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2/17~2/18持新光三越貴賓卡消費過卡滿2,000元送限量招財黃撲滿。
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