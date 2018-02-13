范冰冰、陳庭妮時尚示範 紅紅火火過新年

2018-02-13 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



農曆新年即將到來，準備好換上應景的紅色系服裝和配件了嗎？近來范冰冰、孫燕姿等女星都不約而同以紅色系的服裝和包款出席活動，在穿搭出喜氣的同時也兼顧時尚品味。

上周末在新加坡為新專輯宣傳的孫燕姿，選穿Valentino早春玫瑰紅拼接火鶴紅寬袖洋裝，腰間上抽繩的設計更呼應本季早春運動風的主題。范冰冰則是穿上同系列Valentino運動夾克搭配及膝裙，糖果粉交錯紅裙擺展現層次感。除了服裝之外，Valentino早春也將經典的「Rockstud系列」以及「Rockstud spike系列」包款換上運動風，指標性的金屬鉚釘變身白色鉚釘，以玫瑰紅、暖粉紅、蔚藍，及薄荷綠等高彩度亮色系呈現，也頗具喜氣。