范冰冰、陳庭妮時尚示範 紅紅火火過新年
農曆新年即將到來，準備好換上應景的紅色系服裝和配件了嗎？近來范冰冰、孫燕姿等女星都不約而同以紅色系的服裝和包款出席活動，在穿搭出喜氣的同時也兼顧時尚品味。
上周末在新加坡為新專輯宣傳的孫燕姿，選穿Valentino早春玫瑰紅拼接火鶴紅寬袖洋裝，腰間上抽繩的設計更呼應本季早春運動風的主題。范冰冰則是穿上同系列Valentino運動夾克搭配及膝裙，糖果粉交錯紅裙擺展現層次感。除了服裝之外，Valentino早春也將經典的「Rockstud系列」以及「Rockstud spike系列」包款換上運動風，指標性的金屬鉚釘變身白色鉚釘，以玫瑰紅、暖粉紅、蔚藍，及薄荷綠等高彩度亮色系呈現，也頗具喜氣。
另一方面，Selina任家萱赴紐約參加時裝秀，也以一身MICHAEL Michael Kors 2018春季系列紅色一字領洋裝搭配鉚釘機車夾克現身桃園機場，帥氣甜美。手上的深藍色Bristol立體花卉提包優雅可愛，另有紅色款可選擇。而同樣赴紐約看秀的陳庭妮也穿上MICHAEL Michael Kors春季復古波卡圓點雪紡襯衫搭深藍色休閒九分褲，以率性的紅色Rhea Zip後背包妝點年味。
留言