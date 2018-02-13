台灣逾半數出版社 一年只出一本書

2018-02-13 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國家圖書館今天公布2017年圖書趨勢報告。報告指出，歷經多年低迷，出版產業止跌回升，新書出版量、出版產業圖書銷售統計和電子書較去年皆成長。不過，去年一年出書的出版機構，逾半數一年只出一本書，小型出版社成為台灣出版主力。 國家圖書館的出版趨勢報告指出，小型出版社已成台灣出版主力。圖/國家圖書館提供 分享 facebook

依據據國圖書號中心統計分析顯示，民國106年1至12月，總計有4987家（單位）出版社出版40,401種新書，新書出版總（種）數及申請ISBN之出版社（單位）有止跌趨勢。出版圖書種數已回升到2015年(為39717種)水準。

值得注意的是，2017年申請ISBN的出版機構超過半數（57％）僅出版1種圖書，而近九成（88%）的出版機構出版量不超過10種，超過100種以上者，僅占1%。總體而言，台灣以小型出版社為主力。

2017年出版新書以「語言/文學」類圖書最多（計9143種，占全部新書總數22.63%）；其次分別為「應用科學」（6732種，占16.66%）、「社會科學」（6307種，占15.61%）、「藝術」（含各種藝術與休閒旅遊等）（5988種，占14.82%）及「兒童文學」（3033種，占7.51%）為最多。

如果依據主題類型進一步分析，2017年仍以「小說（含輕小說）」圖書最多（計4459種）；其次為「人文史地」（4156種）、「兒童讀物」（3487種）、「社會科學」（3362種）及「藝術」（2923種）等主題。

2017年出版40401種新書中，有9716種圖書標示為翻譯圖書，占全部新書總數24.05%，觀察近3年出版新書源自翻譯的比重均相當。翻譯圖書的主要來源依序為日本的5226種、美國2076種、英國703種及韓國591種。

以翻譯書的「主題類型」分析顯示，最多的為「漫畫書」(2168種，占22.31%)、「兒童讀物」（1346種，占13.85%）、「小說（含輕小說）」（1295種，占13.33%）、「醫學家政」（904種，占9.30%）、「人文史地」（621種，占6.39%）「心理勵志」（603種，占6.21%）。

其中年度出版的「漫畫書」有近九成（89.62%）翻譯自日本，「兒童讀物」近四成（38.6%）翻譯自日本、美國、韓國及英國等。其他「小說」及「心靈勵志」類圖書也有近三成來自翻譯。

國家圖書館館長曾淑賢指出，出版產業已走出谷底，未來的發展值得期待，但相關問題如：翻譯書充斥現象、國人閱讀習慣的落、圖書館採購預算不足等，都有待相關單位的重視。