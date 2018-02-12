情人節送禮 選大紅火辣或粉紅甜蜜

今年精品推出的情人節禮物，或許是節日靠近年關，呈現火辣辣的艷紅色熱情景象，搶眼又鮮豔，最適合做為高調放閃的禮物；此外，也有基本款的實用選擇，讓戀人每天都想到妳，還有容易入手的俏皮小禮，則是節慶中討一個歡心的甜蜜選擇。

NeoNoe手袋，售價75,000元。 圖／LV提供 分享 facebook

火辣正紅濃情蜜意

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和Dior在情人節都推出了以紅色為主題的商品。路易威登的NeoNoe手袋，運用了優雅帥氣的水桶包身輪廓，可追溯至1932年，當時的香檳生產商委託發明王Gaston-Louis Vuitton設計可裝載5支香檳的袋子，因而誕生了Noe包款，今年度NeoNoe以標誌性Epi皮革重新演繹，綴以彩色襯裡，紅、黑兩色款，有著夢幻泡泡的香檳故事，為愛情喝采；Dior則是將妮基桑法勒的鮮豔色彩藝術運用在包款上，魔龍、愛之樹等天馬行空的圖案，都變成串珠刺繡的Lady Dior提包，愛心輪廓更是超級點題，讓人心花怒放。

Lady Dior mini紅色小牛皮心型藝術圖騰刺繡提包，售價14萬元。 圖／Dior提供 分享 facebook

在男士鞋履部分，都契合運動風的潮流，路易威登的滑面小牛皮運動鞋，綴以Louis V的刺繡標誌，配置Monogram壓花橡膠鞋底，紅藍相間的圖案雋永而耐看；Dior的B01紅色休閒鞋或B21紅色套襪鞋，洋溢青春活力感，也是穿搭好選擇。此外，路易威登男裝圍巾、手帕，也以紅色的幾何logo字做為發想，其中大膽迷彩圖案的圍巾，時髦且現代，實搭又能成為搶眼點綴，是相當出色的禮物。

Dior B01紅色小牛皮拼接麂皮休閒鞋，售價20,000元。 圖／Dior提供 分享 facebook

TOD'S限定系列的Gommino Bag包款，將原有的圓形橡膠豆豆改成小巧可愛的愛心，方正的包身就像裝著戀人滿滿的愛意。限定系列經典豆豆鞋則是以Love字樣組成愛心圖騰，另有純白的休閒板鞋，也以愛心圖騰裝飾並搭配鞋托處的紅色皮革及鞋內裡的珊瑚粉襯托，展現化不開的濃情蜜意。

TOD'S限定系列的Gommino Bag包款，將原有的圓形橡膠豆豆改成小巧可愛的愛心。 圖／迪生提供 分享 facebook

粉紅甜到融化人心

情人節總是和浪漫畫上等號，粉紅色是無可取代的標誌性色彩，Longchamp推出Saint-Valentin系列包款，有大、小兩種尺寸，嫩粉色包身印著自由的飛馬、愛心、星星和幸運草圖案，還有法文Je taime（我愛妳）、Toujours（永遠），甜到融化人心。

Longchamp Saint-Valentin系列粉色包款(小)，售價8,700元。 圖／Longchamp提供 分享 facebook

夏姿．陳SHIATZY CHEN則是以品牌的標誌手鐲提包，設計了牡丹粉、澄淨藍等4個顏色的小提包，可肩背，別緻而俏麗，適合兩人的約會時光，襯托幸福好心情。

夏姿粉、藍、桃、黑四色玉鐲皮革提包，各售52,800元。 圖／夏姿提供 分享 facebook

俏皮人士幽默一下

Giorgio Armani日前推出全新的Luxury Denim系列，是以牛仔布打造的限量單品，以剪裁取勝，可以為自己和另一半選一件丹寧外套，作為含蓄呼應的情侶裝，或是幫女友買件連身裙、精緻的牛仔布真絲襯衫，以品味包裝愛意。個性獨具的情人則可以到ISSEY MIYAKE挑選一雙襪子送給男友，品牌以特別的限量巧克力盒進行包裝，當男友以為是老哏的巧克力，結果打開是襪子，驚喜的小禮物幽默而甜蜜。

三宅一生推出情人節限定Cocoa男性彩襪。 圖／ISSEY MIYAKE提供 分享 facebook

Gucci將2018早春設計中的古希臘羅馬神話主題作為情人節商品推薦靈感，以太陽神阿波羅用來吸引月桂女神達芙妮的里拉琴飾品系列展開序曲，另有以閃耀水晶點綴的里拉琴戒指、項鍊、髮飾等飾品。

此外，創意總監Alessandro Michele以他所信奉的「Blind for Love為愛盲目」精神打造出一系列充滿情人節氛圍的商品。GG MARMONT系列推出情人節限定包款，搭配珍珠裝飾「LOVE」或「BLIND FOR LOVE」字樣，部分款式更輔以刺繡貼花增添細膩奢華感。以旅行為靈感的男士系列Night Courrier商品，則以各式刺繡貼花象徵紀錄旅行中的景色與趣聞，更將L’Aveugle Par Amour（執迷於愛的法文）標語縫製於黑色雙G Logo帆布上，最為最直接的告白。

GG MARMONT「Blind for Love為愛盲目」刺繡肩背包10萬8,400元。 圖／Gucci提供 分享 facebook

實用主義來挑這個

路易威登男裝的Monogram Outdoor系列，以螢光、金屬、海洋藍，推出了一系列的旅行包、後背包和皮夾等，將帆布結合運動織網、潛水拉鍊、繩索以及彩色的金屬登山釦環，全系列都相當適合送給心愛的男友或先生，輕盈的包身、年輕而現代感的設計，讓另一半晉身時尚型男。Dior Homme的Late Night Summer Paris迪奧紅學院徽章印花小牛皮壓紋後背包，也是實用耐裝的設計，加了學院風的刺繡字樣，為另一半打造大學生的青春風采。

路易威登Monogram Outdoor背包，售價11萬7,000元。 圖／LV提供 分享 facebook

此外，路易威登的Damier Graphite小皮件，則讓另一半有個精品小物，每天掛在身上、每天想到妳，首推iPhone 8手機殼，將錢包、卡片套和手機殼合而為一，用途靈活可各自拆卸，是精緻而務實的禮物。