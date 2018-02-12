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擁1妻6妾月開銷50萬 雷洪過年難熬爆裝病拒陪妻回娘家

警便當費80元調高到100元 總統：維持體力的大事

從現在開始玩到大年初四 LINE GAME回饋玩家送好禮

2018-02-12 18:09聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

LINE GAME狗年旺旺來特別企劃，於農曆年節期間加碼回饋廣大玩家。圖／LIN...
LINE GAME狗年旺旺來特別企劃，於農曆年節期間加碼回饋廣大玩家。圖／LINE提供
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越接近新年假期，許多人心情也開始放鬆起來，這段期間也向來是遊戲的旺季，在台灣推出眾多熱門手機遊戲LINE GAME，今日隆重祭出「狗年好運旺旺來」特別企劃，大手筆加碼回饋LINE GAME玩家，即日起至大年初四，許多好康活動接力開跑，旗下各款遊戲，包含LINE熊大農場、LINE Rangers銀河特特攻隊、LINE Bubble 2、LINE 旅遊大亨、LINE PLAY也於新年期間推出許多遊戲限定寶物等著玩家們登入領取。

即日起至2月19日23:59止，全台玩家只要用LINE與親朋好友分享活動訊息（https://lin.ee/erEQhis），就有機會抽LINE Points 168點與1,688點回饋；2月15日11:00至23:59前往LINE GAME官方帳號輸入除夕圍爐來拜年的「LINE角色名稱」，還可獨家領取萌度爆表的新春賀卡；或是在2月16日11:00至23:59活動期間內，到LINE GAME官方帳號輸入大年初一來拜年的「LINE角色名稱」，共200份超豪華烤雞分享餐等你幸運端回家！今年玩法變得更進化的Lucky Price競標活動，在2月17日至2月19日還準備了熊大、兔兔搖搖不倒翁、任天堂Switch遊戲機與iPhone X 64GB等豪華禮物讓玩家搶標。

LINE GAME農曆新年活動「狗年好運旺旺來」網頁：https://lin.ee/3rKfAQw

LINE熊大手機遊戲

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