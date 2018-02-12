開運換新機 金色32GB iPhone 6遠傳限量開賣

2018-02-12 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



遠傳即日起開賣2018年全新製造的限量金色版iPhone 6 32GB。圖／遠傳電信提供 分享 facebook

過年想換新iPhone，但又沒有太高預算，今年又有新年限量金色版32GB iPhone 6可以買了！於2014年推出的iPhone 6，當時並未銷售32GB的版本，遠傳今日宣布，即日起開賣2018年全新製造的限量金色版iPhone 6 32GB，搭配遠傳4.5G超極速999上網吃到飽專案，綁約30個月，手機只要3,900元，攜碼及續約用戶再享1,500元限時折價優惠，等於只要2,400元就能把金色版iPhone 6 32GB帶回家；若是高資費的使用者，搭配1399專案，新機更只要0元，提供消費者過年換機無負擔的新選擇！

若是年終飽飽想換最新機種，現在也有優惠，即日起至2月底前，至遠傳申辦攜碼或續約1399以上資費，搭配最新熱銷iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus，不僅享超極速上網吃到飽、年節隨時隨地觀影追劇不受限，還加碼贈送開春大紅包：優惠前3個月開運通話金888元（價值2,664元），以及3,000元friDay購物金，除了讓用戶春節透過語音電話賀年省荷包，想要網購年節禮盒或小家電也更無負擔，新春換新iPhone就趁現在。