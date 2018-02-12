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開春吃米其林！二星主廚推9道菜套餐、早鳥價3千有找

2018-02-12 13:31聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

「台北米其林指南」傳出3月中發布，趁名單公布前，長榮鳳凰酒店（礁溪）推出開春第一場米其林饗宴，邀請日本東京御田町米其林二星桃の木主廚來台客座，煙波亭一連5晚推出9道菜饗宴，預訂再享早鳥優惠，3千元有找。同時，桂冠自助餐廳推出該主廚料理Buffet吃到飽，最低880元就能輕鬆品嘗大餐。

繼邀請日本大阪米其林一星主廚後，長榮鳳凰酒店（礁溪）於3月7日到3月11日間舉辦「御田町星鑽米其林饗宴」，邀請桃の木料理長小林武史客座，於煙波亭一連5晚推出9道菜套餐。小林武史熱愛中華料理，並融入法式餐點的優雅，希望既能讓創作菜肴有中華料理鮮明的氣味，但又能讓來店客人用刀叉子優雅享用。

像是爽口麒麟，用超級食物酪梨，還有新鮮海蜇皮、高糖度番茄等做成開胃菜，讓味蕾瞬間清醒。同時端出用上海菜作法呈現的肥鰻，特調的黑醋味醬汁，與鰻魚香味巧妙融合，形成略甜口感。此外，鎮江黑醋豚肉則是中法融合的菜肴，還有口水雞、辣汁煮鮑魚等多道美味。

長榮鳳凰酒店（礁溪）表示，此次推出的米其林饗宴，晚宴每天限席30席，每人3,200元，若2月14日前完成預訂，則可享有早鳥價2,800元優惠。同時若搭配住房專案入住高級洋式客房，含早餐及雙人晚宴，早鳥價每房12,688元，不僅可吃大餐又能泡溫泉，總共限定10間。除了米其林饗宴外，桂冠自助餐廳3月7日到6月20日間，同步推出該主廚料理，以Buffet吃到飽方式呈現，午餐880元、晚餐980元。

日本東京桃の木自2007年到2015年間，獲得米其林一星肯定，直至2016年提升...
日本東京桃の木自2007年到2015年間，獲得米其林一星肯定，直至2016年提升為二星餐廳。圖／長榮鳳凰酒店（礁溪）提供
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鎮江黑醋豚肉是融合中法特色的料理。圖／長榮鳳凰酒店（礁溪）提供
鎮江黑醋豚肉是融合中法特色的料理。圖／長榮鳳凰酒店（礁溪）提供
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小林武史希望能留下中華料理的氣味，結合法式料理優雅。圖／長榮鳳凰酒店（礁溪）提供
小林武史希望能留下中華料理的氣味，結合法式料理優雅。圖／長榮鳳凰酒店（礁溪）提供
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肥鰻以上海菜的作法呈現。圖／長榮鳳凰酒店（礁溪）提供
肥鰻以上海菜的作法呈現。圖／長榮鳳凰酒店（礁溪）提供
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米其林長榮吃到飽

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