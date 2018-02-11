大年初一試手氣 百貨福袋懶人包

大年初一搶百貨福袋，已經是不少民眾例行的傳統，除了周年慶，百貨也視福袋為年度回饋消費者的日子，不論是買福袋抽汽車、鑽石、機票等大獎試手氣，或是品牌透明福袋可以用超划算的價格買到想要的商品，對消費者來說，初一逛百貨已經是過年最方便也能試手氣的走春行程。

加碼抽百萬汽車 新光三越台北信義店

沒搶到新光三越預購才能獲得的福袋沒關係，新光三越台北信義新天地今年在初一這天抽獎再加碼，首度以四店方式推出各店專屬初一的新春福袋之外，也針對貴賓卡友加碼推出一台價值122.8萬的Volkswagen汽車及9台iPhone X 64G的大獎。貴賓卡友只需扣會員點數10點並加價購1,000元即可獲得抽獎資格及新光三越商品禮券1,000元，等於只要點數10點就可抽獎博得好彩頭，限量1,000名。

另外，新光三越自營品牌好好集，也在初一、初二推出全台每店限量30組的「好好集福旺袋」每袋售價888元，內含多種台灣在地良品、品嘗台灣好滋味。過年期間也會推出千元有找的「Harrods倫敦熊四喜福袋」，內含經典倫敦熊、骨瓷馬克杯等Harrods好禮。

新光三越也為過年的信義區帶來年味最濃的「獅皇競」，從初一到初四每天下午兩點半或下午三點開始，號召各地獅隊在香堤廣場展開熱鬧的舞獅藝術。

初一至三天天有 SOGO台北店

SOGO台北店（忠孝、復興、敦化）今年福袋從初一到初三天天有，各館各品牌皆推出限量透明福袋。大年初一忠孝館4F珠寶區有100袋限量福袋，售價1,000元，內含商品總價值6,000元以上，最高價值可獲得約73,000元周大福「財源廣進財神爺純金擺件」。復興館初一則有Kate spade經典包款+小皮件，每組售價15,300~15,700元，特價5,000元，共限量20組。LULU GUINNESS應景推出Daphne Dog狗狗造型手拿包原價4,980元，特價3,500元，限量5只。

各樓層推出超旺福袋券，每袋500~2,000元，內容物包括英國機票、Nespresso膠囊咖啡機、OSIM美腿機、Panasonic掃地機器人等。初一到初三在各館購買福袋可憑發票與購買憑證至贈獎處兌換刮刮卡，有機會抽中台北歐洲商務艙雙人來回機票、盛世公主號沖繩、石垣島自主遊5日等獎。

四輛汽車落誰家 遠東百貨

遠東百貨今年初一福袋福袋數量上比以往更多，增加到10,476個，全台10家店祭出4輛汽車大獎，台中大遠百更是首度在新春福袋加入汽車大獎，推出Hyundai Verna 1.6尊爵版汽車，另有板橋大遠百NISSAN iTIIDA自然進氣豪華版汽車、新竹大遠百的FORD ESCORT 1.5 L雅緻型汽車、花蓮遠百的福斯Volkswagen Polo 1.6汽車。過年期間百貨服飾當日單筆滿3,500元送250元抵用券（250元抵券在3月12日前百貨服飾單筆滿1,000元抵用250元一張）。

搶頭香者可指定 微風廣場

今年微風初一福袋主打「團體頂級住宿」與「瑞士奢華護理」等體驗型福袋，微風福袋主打1千元就可指定心中的夢想福袋，每一館都會公佈福袋內容，排第一的消費者即可指定要哪個福袋。福袋內容還包括台北萬豪酒店雙人住宿券(市價53,975元/36,150元)、Life Style按摩椅(市價15萬8,000元)、奇美65吋4K超薄聯網LED電視(市價74,900元)、宏佳騰Coin 125CC機車(市價70,000元)、飛利浦抗敏清淨除濕機(市價25,888元)、晶璽Qbike模踏機 (市價16,800元)、 Dyson Supersonic吹風機(市價13,140元)等大獎。

頭獎現金汽車任選 京華城

京華城今年福袋共1,500個，分成網路預購、農曆年前現場預購，以及2月16日當日購買，各有500袋，每袋售價1,000元。

福袋頭獎為50萬現金或市價60萬9,000元的TOYOTA YARIS汽車（2選1），另外還有高島皇太座按摩椅、SONY 55型4K智慧連網電視、iPhone X、SAMSUNG Galaxy Note8、APPLE iPad Pro 10.5吋、BALMUDA蒸氣烤麵包機等獎項。

福袋價商品殺破5折 京站時尚廣場

京站時尚廣場大年初一在部分櫃位推出新年福袋，像是B1樓有W.secret的兩款福袋，各自內含針織外套、長版風衣、大衣等商品，價值12,960元起，福袋價5,000元；還有超級療癒的宇宙人Craftholic迷你寶貝旺旺包，內含寶貝枕、餐具及毛巾等，價值1,600元，福袋價800元。

福箱享驚喜價 大江購物中心

桃園大江購物中心在大年初一推出多款超值福袋，往年搶購最激烈的PLAYBOY福箱，內含精選商品總價值超過7,000元，福箱驚喜價只賣1,500元；去年新進櫃PORTER也特別推出總價值超過8,000至12,000元的新春福袋只賣2,999元。

紅包牆天天抽 統一時代台北店