女子選物／讓美好回憶更真實 隨身印相機玩出創意

2018-02-11 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



在這手機、數位相機已成為拍照主流工具，社群平台成為親友間即時互動分享重要管道的年代，印出一張實體相片好像變得很稀奇。不過，隨著新型態的列印工具出現，印出相片的過程反而被賦予更多樂趣，甚至在印出相片後，還能有更多創意玩法。

Canon深受消費者喜愛的小型印相機，終於再推出最新一代SELPHY CP1300，具備更大的3.2吋液晶顯示螢幕，全新圖形化操作介面並支援繁體中文顯示，它的外型與前一代CP1200非常相似，同樣是迷你好攜帶的機身大小，卻放進更多更便利且多樣化的列印功能，包括Wi-Fi多合一拼貼列印、可製作成拍貼機風格的2×6尺寸列印、黑白背景顏色選擇、按日期進行圖片篩選等，再搭配多種尺寸的貼紙耗材，生活應用多更多。