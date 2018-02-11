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女子選物／讓美好回憶更真實 隨身印相機玩出創意

2018-02-11 18:06聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

在這手機、數位相機已成為拍照主流工具，社群平台成為親友間即時互動分享重要管道的年代，印出一張實體相片好像變得很稀奇。不過，隨著新型態的列印工具出現，印出相片的過程反而被賦予更多樂趣，甚至在印出相片後，還能有更多創意玩法。

Canon深受消費者喜愛的小型印相機，終於再推出最新一代SELPHY CP1300，具備更大的3.2吋液晶顯示螢幕，全新圖形化操作介面並支援繁體中文顯示，它的外型與前一代CP1200非常相似，同樣是迷你好攜帶的機身大小，卻放進更多更便利且多樣化的列印功能，包括Wi-Fi多合一拼貼列印、可製作成拍貼機風格的2×6尺寸列印、黑白背景顏色選擇、按日期進行圖片篩選等，再搭配多種尺寸的貼紙耗材，生活應用多更多。

SELPHY CP1300最吸引人的特點，就是能印出4×6大小、色彩真實豐富且百年不褪色的照片，除了可插入記憶卡、USB隨身碟選擇檔案列印之外，透過行動裝置也能便利地進行無線列印，iOS系統的使用者，甚至可以透過AirPrint功能，不安裝專屬應用程式也可直接列印。且SELPHY CP1300還新增加了更富有樂趣的Wi-Fi多合一拼貼列印功能，最多可從8台行動裝置中選擇8張需要列印的照片，並在一張相紙上隨機排列，由共同參與聚會的眾多好友一起創造一張富有創意的拼圖相片。

新增的Wi-Fi多合一拼貼列印功能，能跨裝置選圖自動拼貼列印，聚會更有樂趣。圖／...
新增的Wi-Fi多合一拼貼列印功能，能跨裝置選圖自動拼貼列印，聚會更有樂趣。圖／Canon提供
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Canon SELPHY CP1300，建議售價4,990元，附贈54張4×6相...
Canon SELPHY CP1300，建議售價4,990元，附贈54張4×6相片紙含墨盒。圖／Canon提供
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Canon SELPHY CP1300提供黑色、白色以及粉色3種顏色選擇。圖／C...
Canon SELPHY CP1300提供黑色、白色以及粉色3種顏色選擇。圖／Canon提供
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印出實體相片的獨特樂趣，還是無法被社群分享所取代。圖／Canon提供
印出實體相片的獨特樂趣，還是無法被社群分享所取代。圖／Canon提供
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