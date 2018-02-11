好漂亮！金魚游上餐桌 這新年蒸餃太美了

2018-02-11 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



在新北市從事藝文、陶土教學的涂梅玉，今天受邀到嘉義縣太保示範製作「金魚蒸餃」，她指導學員從調料、和麵、包內餡，再逐一捏出金魚形狀大火清蒸15分鐘，一隻隻色彩鮮豔、晶瑩剔透的金魚躍上餐桌，現場小朋友忍不住驚呼「 跟真的一樣耶！」

46歲的涂梅玉是嘉義縣朴子人，從小喜歡藝術創作，從事幼教工作後又學習陶藝創作，至今已有20多年教學經驗，現在新北市擔任陶藝老師。近年她將藝術融入生活食材，讓食物不僅好吃，更充滿藝術美感與趣味。

涂梅玉說，曾任幼教老師，無論做什麼總會想到如何吸引小朋友，下廚製作美食也不斷融入創意，製作饅頭、大福、蒸餃更嘗試融合捏陶經驗，做出好看、好吃又充滿趣味的藝術美食，金魚蒸餃就是今年春節前最新創作。

她說，用一定比例澄粉、麵粉加太白粉，將每個22公克麵糰桿成麵皮，搭配紅麴粉及胡蘿蔔素調色麵皮，包入餡料後先小心將麵皮捏製、修飾成大肚金魚，再用吸管輕輕點壓出魚眼、魚鱗，將部分麵皮捏製成尾巴，再用芝麻點睛，水滾後中大火蒸15分鐘，晶瑩剔透的金魚就可以上桌了。