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牛排教父推新菜 33道料理全吃遍竟只要8,390元

2018-02-11 12:15聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

聯合報提醒您：開車不喝酒 未成年請勿飲酒！

想要和朋友一起吃大餐，又想要省荷包，牛排教父旗下的D&C Bistro，近來升級到2.0，以Fun Dining為主題設計2018年新菜單，多達33道菜色，平均價位落在100元到400元左右，全部吃遍也只要8,390元，可提供10到12人享用，讓吃貨們大飽口福。

近年來掀起一股「Fun Dining」熱潮，品嘗美食不僅要滿足味蕾、視覺、聽覺，還要能成為「新景點」，樣樣都能拍出美照。牛排教父體系下的餐酒館D&C Bistro，便跳脫小酒館框架，以此概念推出2018年新菜單，包含33道料理、6款主題調酒。

其中，最令人印象深刻的菜肴，像是松露餃烏龍茶雞湯，使用老母雞熬煮成澄清雞湯，用餐時將茶湯倒入杯子中，與松露餃一同享用，可說是暖胃最佳料理。冷食的生蠔炸彈則以一口乾為概念，單顆法國新鮮生蠔加上Shot酒，有青蘋果、血腥瑪麗等酒款，用濃烈酒品去除生蠔腥味，成了另類品嘗生蠔美味的方式。

主菜的海龍王長麵是所有菜肴中，價格最高的菜，使用半隻波士頓龍蝦，搭配炒手作麵條，嘗起來有濃郁龍蝦香氣，隨著奶油及蒜香，滋味甚是誘人。另一道主菜不等於牛排則是將牛排切成條狀，排成數學算式中的不等於符號，視覺便充滿趣味。

此外，D&C Bistro引進9國不同品牌、11款獨特啤酒，如法國可倫堡的1664啤酒、美國阿凡達茉莉花精釀啤酒等，還有提供6款主題調酒，包含Danny的實驗室、啾咪、性感蜜桃、台灣人零嘴、跳跳俄羅斯、網紅莓莓等。

D&C Bistro表示，為了慶祝推出新菜單，即日起到2月14日午餐期間，舉辦迎接新年紅包抽抽樂活動，有機會抽中海龍王長麵、不等於年排等多項餐券。另每天晚餐不定時進行FUN轉輪盤送好酒，每人都有機會免費喝到6大主題調酒，一起玩樂吃美食。

不等於牛排趣味性十足。圖／D&C Bistro提供
不等於牛排趣味性十足。圖／D&C Bistro提供
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松露餃烏龍茶雞湯。圖／D&C Bistro提供
松露餃烏龍茶雞湯。圖／D&C Bistro提供
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生蠔炸彈以一口乾為概念。圖／D&C Bistro提供
生蠔炸彈以一口乾為概念。圖／D&C Bistro提供
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