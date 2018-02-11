焗烤草莓加蟹肉意外美味！Mega50莓好時光開跑

2018-02-11 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



焗烤草莓加蟹肉意外迸出好滋味！新北市最高自助餐Mega50自助餐2月22日起推出吃吃的愛台灣第二彈，這次以大湖草莓為主角規畫莓好時光，包含海鮮蛤蠣草莓巧達濃湯、碳烤豬肋排佐草莓BBQ醬多道草莓系料理，每人最低780元起。

Mega 50 Cafe推出莓好時光活動，除了既有的現流生魚片、生猛海鮮吧、爐烤美國自然牛外，還有以草莓入菜料理，像是海鮮蛤蠣草莓巧達濃湯，或是碳烤豬肋排佐草莓BBQ醬、焗烤草莓蟹肉洋芋盅等近10道菜肴，同時還有爐烤香草鮭魚佐柳橙草莓莎莎，以桌邊服務的方式呈現，提供饕客選擇。

除了各種草莓料理外，餐後必來的甜點，包含草莓提拉米蘇、草莓奶凍捲、草莓檸檬派、草莓奶酪、現做草莓泡芙、草莓千層派、古早味草莓糖葫蘆等，最吸睛的就是巧克力鍋，有苦甜巧克力、牛奶巧克力以及草莓巧克力等口味可選，裹上新鮮的大草莓，酸甜噴汁滋味，忍不住一吃再吃。