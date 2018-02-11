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國民美食 南北滷肉飯、肉燥飯 教你輕鬆做

2018-02-11 11:29聯合報 記者何定照╱即時報導

許多人到日本旅遊，都會覺得日本米煮出來的飯就是比台灣好吃。寫樂文化有感台灣米其實不輸日本，只是因為台灣不像日本那樣把「米」當美味主角而非配菜添飽，以「煮好一鍋白米飯」為志編寫《飯人食堂》，講述米從育種、碾製、烹煮、品嘗等各環節故事，也設計出50道好吃又好做的米飯料理。

這些米飯料理以「飯料理」和「一鍋燒」兩種原則發想，首先介紹的當然就是台灣著名國民美食——滷肉飯、肉燥飯。書中解釋，滷肉飯和肉燥飯相似卻又相異，北部多以剁碎塊的五花肉為美，強調稍微黏口帶有膠質、口感較油；中南部以淋絞肉為主，肉質偏瘦較有咬感。

為何稱滷肉飯？書中指出，有一說是光復初期豬肉仍屬奢侈品，主婦向肉攤買碎肉、豬皮，或者買一點肉回家後切丁剁碎再以醬油滷製，吃時淋於米飯上。在台灣人的創意巧手下，這種原本是經濟拮据下的產物，如今早登上廳堂，成為CNN評選為來台必吃美食的冠軍。

書中提醒，最佳滷肉飯的米飯，一般是認為要一半粳米、一半秈米。台灣現在一般吃的米飯就是梗米，外型圓圓短短，俗稱蓬萊米，是日本人在台時引進日本梗型稻，育種改良而成；秈米則來自台灣人兩、三百年來種的秈稻，樣子細細長長，當今多拿來作蘿蔔糕、發糕、碗粿等點心，俗稱在來米，「在來」即是日語「既有、原有」之意。

不過，若沒那麼功夫，將粳米、秈米各混一半，也沒關係。只要挑選符合自己口感喜愛的米，你都能依照書中建議好好煮出一鍋美味的飯，再按食譜做成滷肉飯、肉燥飯，以及同樣也揚名街頭巷尾的爌肉飯。

書中也給小建議：北部滷肉色澤較深，二號砂糖可以讓焦糖化的反應更加明顯；南部肉燥色澤較淺，使用冰糖可以提高亮度。如果喜歡濃稠口感，用鑄釜鍋煮時，可以小火開蓋多煮10分鐘，讓水分稍微蒸發。

榮新診所營養師李婉萍表示，滷肉飯、肉燥飯、爌肉飯肥肉較多，增加膽固醇風險，建議不要常吃，或是可挑選瘦點的肉，讓瘦肉比例高一點。吃時也要多搭配青菜，因為青菜含有植物固醇，可跟膽固醇相互競爭，讓身體比較健康。

另外，滷肉時建議不要滷太久，否則膽固醇會很高；且要一起滷蔬菜，讓酸鹼平衡。

爌肉飯。寫樂文化／提供
爌肉飯。寫樂文化／提供
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左為（北部）滷肉飯、右為（南部）肉燥飯。寫樂文化／提供
左為（北部）滷肉飯、右為（南部）肉燥飯。寫樂文化／提供
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滷肉飯膽固醇

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