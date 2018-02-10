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不誇張！ 周湯豪鋒頭被比莉姐搶光光啦

2018-02-10 22:52聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

周湯豪Nick前往紐約觀賞MICHAEL KORS 2018秋冬女裝大秀，被捕捉到帥氣出現機場的身影，但有一位女士以「瞻之在前、忽焉在後」的現身方式，完全搶走了周湯豪的風采，星媽比莉存在感超越Nick，不知道母子兩在紐約鬥時尚又鬥嘴，會是誰勝出？

MICHAEL KORS Collection系列的2018秋冬時裝秀，將在台灣時間的2月14日晚上11點整在官網Michaelkors.com線上同步轉播，周湯豪受MICHAEL KORS之邀，現身桃園機場準備前往紐約觀賞看秀，他身穿MICHAEL KORS 2018春季系列服裝，以午夜藍叢林印花針織衫搭配休閒工裝褲，配戴MK經典的飛行員太陽眼鏡，並搶先背上春季新品Billy皮革帆布拼接後背包。

Billy皮革帆布拼接後背包運用不同材質的面料和大地自然色系的效果，帶來寫意的度假氛圍，實用性高的大容量，運用束口抽繩設計和磁性翻蓋蓋環，拼接大地駝色牛皮，展現隨性品味，是相當實搭的配件。比莉姐則以滿身復古風的頭巾和MK Collection 2018早春系列黑棕色條紋洋裝，綻放資深歌手的淡定氣場，有昔日電影《沙漠妖姬》的狂，看似毫不經意卻相當奪目。

周湯豪受邀前往紐約時裝周看MK大秀。圖／MICHAEL KORS提供
周湯豪受邀前往紐約時裝周看MK大秀。圖／MICHAEL KORS提供
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Billy皮革帆布拼接後背包，售價46,100元；午夜藍針織衫，售價7,800元...
Billy皮革帆布拼接後背包，售價46,100元；午夜藍針織衫，售價7,800元。圖／MICHAEL KORS提供
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午夜藍針織衫，售價7,800元。圖／MICHAEL KORS提供
午夜藍針織衫，售價7,800元。圖／MICHAEL KORS提供
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比莉姐身上穿的MK Collection 2018早春系列黑棕色條紋洋裝，價格未...
比莉姐身上穿的MK Collection 2018早春系列黑棕色條紋洋裝，價格未定。圖／MICHAEL KORS提供
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周湯豪和比莉姐穿上MK系列，將前往紐約看秀。圖／MICHAEL KORS提供
周湯豪和比莉姐穿上MK系列，將前往紐約看秀。圖／MICHAEL KORS提供
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周湯豪和比莉姐母子同框搶鏡。圖／MICHAEL KORS提供
周湯豪和比莉姐母子同框搶鏡。圖／MICHAEL KORS提供
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Billy皮革帆布拼接後背包，售價46,100元。圖／MICHAEL KORS提...
Billy皮革帆布拼接後背包，售價46,100元。圖／MICHAEL KORS提供
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