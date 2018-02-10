不誇張！ 周湯豪鋒頭被比莉姐搶光光啦

2018-02-10 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



周湯豪Nick前往紐約觀賞MICHAEL KORS 2018秋冬女裝大秀，被捕捉到帥氣出現機場的身影，但有一位女士以「瞻之在前、忽焉在後」的現身方式，完全搶走了周湯豪的風采，星媽比莉存在感超越Nick，不知道母子兩在紐約鬥時尚又鬥嘴，會是誰勝出？

MICHAEL KORS Collection系列的2018秋冬時裝秀，將在台灣時間的2月14日晚上11點整在官網Michaelkors.com線上同步轉播，周湯豪受MICHAEL KORS之邀，現身桃園機場準備前往紐約觀賞看秀，他身穿MICHAEL KORS 2018春季系列服裝，以午夜藍叢林印花針織衫搭配休閒工裝褲，配戴MK經典的飛行員太陽眼鏡，並搶先背上春季新品Billy皮革帆布拼接後背包。