不誇張！ 周湯豪鋒頭被比莉姐搶光光啦
周湯豪Nick前往紐約觀賞MICHAEL KORS 2018秋冬女裝大秀，被捕捉到帥氣出現機場的身影，但有一位女士以「瞻之在前、忽焉在後」的現身方式，完全搶走了周湯豪的風采，星媽比莉存在感超越Nick，不知道母子兩在紐約鬥時尚又鬥嘴，會是誰勝出？
MICHAEL KORS Collection系列的2018秋冬時裝秀，將在台灣時間的2月14日晚上11點整在官網Michaelkors.com線上同步轉播，周湯豪受MICHAEL KORS之邀，現身桃園機場準備前往紐約觀賞看秀，他身穿MICHAEL KORS 2018春季系列服裝，以午夜藍叢林印花針織衫搭配休閒工裝褲，配戴MK經典的飛行員太陽眼鏡，並搶先背上春季新品Billy皮革帆布拼接後背包。
Billy皮革帆布拼接後背包運用不同材質的面料和大地自然色系的效果，帶來寫意的度假氛圍，實用性高的大容量，運用束口抽繩設計和磁性翻蓋蓋環，拼接大地駝色牛皮，展現隨性品味，是相當實搭的配件。比莉姐則以滿身復古風的頭巾和MK Collection 2018早春系列黑棕色條紋洋裝，綻放資深歌手的淡定氣場，有昔日電影《沙漠妖姬》的狂，看似毫不經意卻相當奪目。
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