優人物／義式美學 宝格在台灣 大師Antonio Citterio的瑰麗實踐

Antonio Citterio帶著合夥人Patricia Viel和Metis燈光設計師Marinella Patetta，走入陽光迆灑一地的菱格光影中。 在這個自己團隊全程打造的「宝格」裡，這位68歲的義大利設計界教父級人物、寶格麗等頂級酒店操刀設計者，像個孩子似地，先到吧台抓了一把堅果，自在、舒服。

台中寶格建案，設計師Antonio Citterio（安東尼歐.西特利奧）（右起）、合夥人Patricia Viel（派翠西亞.維爾）、協力燈光設計師Marinella Patetta（瑪麗奈拉.帕蒂塔）。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

「飯店就像一個舞台。」Citterio道出悠游兩種頂級設計的原則，「住宅則是每天使用的空間，人要能自在、舒服。」 而貫穿兩者的原則一致，美學精髓就在細節，細節的品味才是真奢華。

義式美學

台中七期豪宅林立，各種奢華元素在此鬥艷。來自米蘭的ACPV事務所，挾著米蘭、峇里島和倫敦寶格麗飯店的華麗履歷，插旗豪宅一級戰區，卻是卸去金光閃閃、富麗堂皇，以台灣首見的超高層精品住宅，示範義式美學如何成就低調奢華。

義大利設計師以菱格紋形成俐落的立面。圖／大陸建設提供 分享 facebook

但身為米蘭重量級的建築師與設計師，Citterio卻先聲明：「所謂『義大利美學』的說法有誤，會產生局限性。」

他指出：「講到義大利美學，建築師應該不斷地去關注現代性，室內和外觀同樣重要。與其說是義大利美學或風格，不如說是我們思考設計或建築的切入角度跟手法。」

台中寶格建案，設計師Antonio Citterio（安東尼歐.西特利奧）。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

ACPV給了台中豪宅天際線這樣一個現代性的見面禮。

法裔的Viel還記得第一次來台中看基地的情形，她手往窗外一比：「很意外在高樓群如此集中的區域，有些建案選擇石材，用的卻是古典語彙。」ACPV同樣選擇石材、但採用現代的建築語彙，目標是做出簡單、一眼就能看懂的建築，要能跟都市紋理之間有對話。

簡單但不隨便，Citterio更將內部的細節視為決勝點，「室內非常重要，我們要強調質感，去凸顯與其他建案的差異。」

一個建案的裡裡外外，全是細節的組成。Citterio甚至關注到電梯裡的黃銅扶手和特意安排的進口石材地板；以不同噴砂處理同一款進口石材，創造出不同牆面表情。他在意過道的燈光、小小的把手、一道窗簾或一張椅子等等細節。

說著說著，Citterio突然跳了起來，指畫著同樣是他設計的沙發和咖啡几，「就像藝術家即使重複畫同樣的主題，也會每一次都更進步一點。我也是一樣，也許根本沒人注意，但我覺得很重要，這是對細節的執著，沒有所謂的即興，所有的東西都是思考過的。」

菱格紋

游泳池以菱格紋開窗創造空間表情，並兼顧採光與隱私。圖／大陸建設提供 分享 facebook

做為ACPV進軍台中的首個作品，Citterio也想把米蘭帶過來。

就實務面來說，最初的實牆雖然完整俐落，但住宅需要採光，最後他改以實牆的概念，從中鑿空出菱格紋玻璃窗，像蕾絲一般，再從外延伸入內，菱格紋變成設計主軸。

就感性面，這也是來自50年代米蘭的一個記憶。當時的名建築師Gio Ponti有一個劇院作品Theater Arlecchino，菱形紋靈感來自戲劇角色Arlequino身上的百衲衣。Citterio說：「我們想把5、60年代對米蘭的記憶帶到台中來，形成台中跟米蘭之間記憶的對話。」

為了添加色彩的溫度，ACPV在室內加入了黃銅，黃銅同樣也是米蘭在4、50年代建築的色彩參照點。

為了這浪漫的連結，3種外牆帷幕的菱格紋規格，既模組化又有不同曲度，立面精簡又有妥適的比例，遠看還有弧度的效果，成為典雅的地標。

而室內的菱格紋更是無所不在，地板上、牆面上，錯落出現的菱形開口有如端景，透視到外面的綠樹搖曳，或者與外層的菱格層疊交錯，帶入的光影，又成另一層次的菱格紋。

菱格紋也是大廳的重點。圖／大陸建設提供 分享 facebook 菱格紋形成的虛實美感。圖／大陸建設提供 分享 facebook

光與自然

燈光設計師Patetta最懂光，配合ACPV的設計，為這空間施展光魔術。

例如大廳長廊上方，13172支14X175釐米的水晶管，組成20米長、2米寬、1.3米高的吊燈，天花板相應地變成全黑的，讓燈光成為真正的主角。

台中寶格建案大廳特殊造型水晶燈。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

這也反應到ACPV「與自然共生」的理念。Viel指出，大都會中的「自然」就是都市景觀，「第一個草圖是從歌劇院望過來，這個建案就是在一個都市的舞台上，同時有花草樹及其他建築，我們希望能跟都市紋理之中的自然景觀有更直接的關聯。」

從外而內，全程打理這樣一個大師作品，Citterio等於是從天地人觀照到細部的桌腳，從外到內、硬體到軟體，家具、甚至健身設備，小至水龍頭、把手，都是他的設計，務求維持理念完整。

Antonio Citterio也設計健身器材。圖／大陸建設提供 分享 facebook Antonio Citterio設計的廚房設備。圖／大陸建設提供 分享 facebook

「室內是人真正發生行為的場所，內部不可能沒有家具，很難想像我做了一個建築卻不去思考家具和室內。」

Citterio說：「我是老派建築師，我認為該視為一體。不管別人想怎麼切割，我就是想自己做。」

Citterio為建築的外殼加上生活的內容，大廳與各公共空間也以自己設計的家具區分出功能。但大師作品不便宜，單單一把咖啡椅，市場上10萬台幣起跳。

從外而內，全程打理

從外而內，全程打理這樣一個大師作品，Citterio等於是從天地人觀照到細部的桌腳，從外到內、硬體到軟體，家具、甚至健身設備，小至水龍頭、把手，都是他的設計，務求維持理念完整。

「室內是人真正發生行為的場所，內部不可能沒有家具，很難想像我做了一個建築卻不去思考家具和室內。」

Citterio說：「我是老派建築師，我認為該視為一體。不管別人想怎麼切割，我就是想自己做。」

Citterio為建築的外殼加上生活的內容，大廳與各公共空間也以自己設計的家具區分出功能。但大師作品不便宜，單單一把咖啡椅，市場上10萬台幣起跳。

設計師以家具區隔開放空間的功能區。圖／大陸建設提供 分享 facebook

從頂級酒店到豪宅

「設計豪宅，也有設計酒店的成分在，但兩者還是有差別。」

Citterio形容：「酒店若是燕尾服，豪宅就像是剪裁和質感都上乘的黑色西裝，搭配一條非常有質感的美麗領帶。」呼應出「飯店如舞台，住宅要自在」的說法。

那麼請問Citterio，頂級酒店、精品豪宅，哪個好？這位義大利先生玩笑：「我家更好。」

但的確，每個人對家的追求就是舒服自在，而他的責任，就是創造這樣的空間。

台中寶格建案，設計師Antonio Citterio（安東尼歐.西特利奧）（右起）、合夥人Patricia Viel（派翠西亞.維爾）、協力燈光設計師Marinella Patetta（瑪麗奈拉.帕蒂塔）。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

➤優人物－Antonio Citterio

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